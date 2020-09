Przegląd prasy 8.09.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY [8.09]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Kraków 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY [8.09] Wędkarski sezon trwa, ryby biorą, a internet pełen jest zdjęć z imponujących połowów. Ostatnio wędkarze z Krakowa chwalili się niezwykłymi zdobyczami - potężnymi sumami wyłowionymi z Wisły. A wrzesień to też miesiąc, w którym łowić można m.in. szczupaki, bolenie, brzany, karasie, karpie, okonie i sandacze. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2020, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Kryspinowie, policja szuka świadków Poszukiwani są świadkowie wypadku drogowego, do którego doszło 4 września przed godz. 16 w Kryspinowie na drodze wojewódzkiej 780. Zginął wówczas motocyklista.

📢 Koronawirus daje się we znaki krakowskim szkołom. Zakażeni i nauczyciele, i uczniowie Z kolejnych szkół w Krakowie płyną informacje o tym, że trzeba wprowadzić zdalne nauczanie, bo pojawiły się osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Wirus sprawił, że opustoszał budynek prywatnej szkoły podstawowej im. Noblistów Polskich i przechodzi ona na zdalne nauczanie. Tak uczą się też teraz dwie klasy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Paderewskiego przy ul. Basztowej 8. W domu została też jedna z klas Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

📢 W Krakowie można już przysiąść na ławce na odmienionym placu Świętego Ducha, z widokiem na Teatr Słowackiego W ramach świętowania przypadającego we wtorek Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa w Krakowie m.in. uroczyście otwarto odnowiony, a właściwie całkowicie odmieniony plac Świętego Ducha. Pierwsi użytkownicy przetestowali to nowe miejsce wypoczynku, z ławkami i zielenią, w jakie zamieniono dotychczasowy parking wzdłuż ul. Szpitalnej. 📢 Porodówka w Żeromskim zyskała nowy blask. Co za zmiana! Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie odnowił swoje sale porodowe, dzięki czemu blok porodowy zyskał nowy blask, a całość stała się domowa i przytulna. Był to ostatni etap modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 📢 Anna Lewandowska skończyła 32 lata. Zobacz memy o najpopularniejszej polskiej WAG Anna Lewandowska skończyła 32 lata. Jako dziecko reprezentowała Polskę w karate tradycyjnym, a od 2013 roku prowadzi bloga "Healthy Plan by Ann", na którym zachęca czytelniczki i czytelników do zmiany stylu życia. Żona napastnika Bayernu Monachium od kilku lat to jednak przede wszystkim najpopularniejsza polska WAG. Zobacz memy z Anną Lewandowską w roli głównej.

📢 Kraków to stan umysłu. Oni naprawdę to zrobili! TOP 10 najbardziej kuriozalnych sytuacji [GALERIA] Mówi się czasami, że Kraków to nie miasto, a stan umysłu. Faktycznie dochodzi tutaj do bardzo wielu dziwnych, zabawnych, kuriozalnych, ale czasami niebezpiecznych sytuacji. Wielu z tych zachowań lepiej nie powtarzać, mimo że niejednokrotnie wywołują uśmiech na ustach. Przejdź do kolejnych zdjęć w galerii, by zobaczyć, do czego jeszcze są zdolni mieszkańcy i turyści pod Wawelem. 📢 Kraków. Agresywne psy rozszarpały jamnika na Plantach. KTOZ szuka właściciela niebezpiecznych zwierząt Na Plantach, naprzeciwko ul. Piłsudskiego, dwa amstaffy (czarna suka i pies) rozszarpały jamnika - informuje Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Inspektorzy szukają teraz właściciela agresywnych zwierząt. 📢 Czas, kiedy Kraków był tylko dla Niemców. Archiwalne zdjęcia okupowanego Krakowa w kolorach [GALERIA] Niemcy odebrali Polakom ulice, domy, kina i kawiarnie. Wprowadzili godzinę policyjną, organizowali łapanki. Ale ten, kto myślał, że okupacja do tego się ograniczy, grubo się pomylił. Szybko zaczęły się aresztowania, pokazowe egzekucje. W Krakowie zakazano słuchania radia, wprowadzono godzinę policyjną, która w pierwszym etapie okupacji, do grudnia 1942, trwała 5-6 godzin. W okresie święta zmarłych okupant wydawał nawet rozporządzenia dotyczące godziny gaszenia świec na cmentarzach. Do tej pory mogliśmy zobaczyć Kraków pod hitlerowskim butem jedynie na czarno-białych zdjęciach. Nadaliśmy tym fotografiom kolory, bardzo zbliżone do prawdziwych. Zobacz, jak stolica Małopolski wyglądała w czasach okupacji, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

📢 Koronawirus w Małopolsce. Prawie stu nowych zakażonych [WTORKOWE DANE] Ministerstwo zdrowia podaje we wtorek przed południem, że w całej Polsce mamy 400 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków minionej doby potwierdzono właśnie w naszym województwie: jest 98 nowych zakażonych. To więcej niż dzień wcześniej - w poniedziałek bowiem służby sanitarne informowały o 88 osobach z Małopolski, u których poprzedniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Niestety, ministerstwo we wtorek informuje też o dwóch osobach zmarłych minionej doby w Krakowie.

📢 Lech Kaczyński zbudował Solidarność? Internauci mają MEMY. Jarosław Kaczyński: Jego rola była decydująca. Co na to internauci? Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

📢 Cracow Fashion Awards 2020. Młodzi krakowscy projektanci mody pokazali dyplomowe kolekcje. Tak będziemy się ubierać? [ZDJĘCIA] Największe wydarzenie modowe w Małopolsce w tym roku odbywać się będzie w dniach 5-13 września 2020. Za nami gala Cracow Fashion Awards - pokazy mody i finał konkursu dyplomów SAPU. 📢 MEMY po meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Grosik cenniejszy niż złoto ZDJĘCIA Poniedziałkowy mecz naszej kadry w Lidze Narodów - z Bośnią i Hercegowiną - zakończył się zwycięstwem 2:1. Mamy więc powody, by się uśmiechnąć, a nawet - biorąc pod uwagę męki naszych piłkarzy na boisku - trochę pośmiać. - Bramka trochę nie w moim stylu, bo głową - żartował Kamil Grosicki, który zdobył gola i miał asystę przy zdobyczy Kamila Glika. - Jeszcze jakieś pytania? Bo się spieszę zniszczyć kolejnego przeciwnika - kwituje niezastąpiony trener Jerzy Brzęczek. Obejrzyjcie memy o Biało-Czerwonych, których już za miesiąc czeka kolejny mecz, tym razem z Włochami. Przejdź do galerii.

📢 Postępuje wielka przebudowa ulicy Klasztornej. Na jakim etapie są prace? Postępuje rozbudowa ulicy Klasztornej. - Niemal cały zakres prac przewidziany na okres letni został już zakończony. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap. Nie zmieni się natomiast tymczasowa organizacja ruchu – utrzymany zostanie jeden kierunek na odcinku od ul. Syrachowskiej do ul. Podbipięty - informują urzędnicy miejscy. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co już wykonano na ul. Klasztornej.

📢 Turystyka w Krakowie przechodzi ciężki zawał. Straty są ogromne, a ich odrabianie potrwa wiele lat 2311 turystów zagranicznych nocowało we wszystkich krakowskich hotelach w całym drugim kwartale 2020 roku. Rok wcześniej było ich 315 708, czyli… 137 razy więcej. To pokazuje skalę dramatu, z jakim muszą się mierzyć właściciele obiektów nastawionych dotąd głównie na obsługę cudzoziemców. W miejscach skoncentrowanych na turystach krajowych spadek ten był znacznie mniejszy, bo „tylko” osiemnastokrotny: z 634 199 do 43 414 osób. W dodatku obiekty „krajowe” w lipcu i sierpniu ożyły, niektóre otarły się nawet o najazd turystów, notując frekwencję na poziomie sprzed pandemii. Ale w hotelach nastawionych na obcokrajowców poprawa była i jest mizerna. Rok 2020 wydaje się dla nich stracony, również 2021 nie zapowiada się lepiej. Odrabianie strat potrwa długie lata – o ile w ogóle da się je odrobić, skoro wedle najnowszych prognoz względna normalność w branży ma wrócić w sezonie 2023/24…

📢 Darmowy parking na setki miejsc w centrum Krakowa. Radny chce strefy płatnego parkowania Wraz z wykupem Wesołej od Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków wszedł nie tylko w posiadanie licznych budynków poszpitalnych, ale także gruntów, w tym dróg i miejsc postojowych. Tych drugich w rejonie ulicy Śniadeckich jest całkiem sporo, bo nawet ponad 500. I są zupełnie darmowe. Przynajmniej na razie. 📢 Mieszkańcy Krakowa na zdjęciach Google Street View. Zobacz, kogo uchwycił aparat [ZDJĘCIA] Dzięki panoramicznym zdjęciom Google Street View możemy zdalnie zwiedzić niemal całe miasto. Nieraz zdarza się, że kamera, oprócz ulic i budynków, zarejestruje także mieszkańców. Przejdź do galerii i sprawdź, kogo uchwycił aparat. Rozpoznasz siebie lub sąsiadów na zdjęciach?

📢 Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! Zobaczcie te wspaniałe panie! Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! W czterech kategoriach: córki, matki, kobiety dojrzałe i seniorki. Rywalizowało 40 uroczych pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali nasi Czytelnicy. Nasze jury spotkało się z nimi podczas Forum Kobiecości w hotelu Galaxy w Krakowie. W trakcie castingu i rozmów z uczestniczkami (po 10 pań w każdej kategorii) wyłoniliśmy zwyciężczynie. Zdobyły one tytuł KOBIECA TWARZ MAŁOPOLSKI i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji organizowanej przez wydawcę Gazety Krakowskiej – Polska Press Grupę.

📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Nowy porządek prawny, lepsza ochrona zwierząt?