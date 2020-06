Przegląd prasy 8.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kurort Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji.

Już 28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020. Trwa emocjonująca kampania wyborcza, kandydaci przemierzają Polskę, spotykają się ze swoimi sympatykami, składają kolejne obietnice. A tę przedwyborczą rzeczywistość jak zwykle doskonale i z poczuciem humoru komentują internauci. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze memy!

Od lutego do maja policjanci zabezpieczyli dziesięć rowerów. Informują, że prawdopodobnie "zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego". - Z uwagi na to, że do tej pory nikt nie zgłosił kradzieży tych rowerów, publikujemy ich zdjęcia - przekazuje policja. Osoby, które rozpoznają swój rower lub wiedzą, do kogo może należeć, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komisariatu Policji I w Krakowie pod nr telefonu 12 61 57 237.