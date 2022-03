Przegląd prasy 8.03.2022 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Krakowscy policjanci zatrzymali 29-latka podejrzanego o usiłowanie kradzieży 24 opakowań kawy. Mężczyzna za swoje przewinienie odpowie karnie. Nieuszkodzony towar wrócił do sklepu.

"Wolność jest prawem człowieka, nic więcej nie chcę ponad to. Chcę żyć, a nie dla braci kopać groby. Chcę wolności, więcej nic" - śpiewają jednym głosem pochodząca z Ukrainy Sofija Popova i z Rosji Alona Szostak. Przejmujące słowa utworu wyszły spod pióra Małgorzaty Zwolińskiej, która napisała je do muzyki "Don't cry for me, Argentina" Andrew Lloyda Webbera.