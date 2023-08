Przegląd prasy 8.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych stron świata. W poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Targi będą gościły na Rynku Głównym do 20 sierpnia. Zobaczcie jak wyglądało ich uroczyste otwarcie.

Na autostradzie A4 doszło do zderzenia pięciu samochodów. Jak poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo - Na miejscu pracują wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują spore utrudnienia w ruchu. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne przypominamy o zachowaniu ostrożności.

Autostrada w rejonie Krakowa, kierunek Katowice. Trwa akcja straży Granicznej i policji. Zatrzymano po pościgu dwa pojazdy z uchodźcami, występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Zator w k. Katowic ok. 7-8 km, w kierunku Rzeszowa zator 15 km spowodowany przez zwalniających i obserwujących zdarzenie kierowców.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwa białe urocze psiaki, w typie white terier, trafiły do siedziby krakowskiej straży miejskiej na osiedlu Na Stoku. Przywiózł je tam mężczyzna, którego zaniepokoił los zwierząt, które błąkały się po ul. Jasia i Małgosi.

Zaginiony Świat Smoków to wystawa w Galerii Kazimierz. Potwory zrobiły sobie przystanek w Galerii Kazimierz. Można je zobaczyć bezpłatnie w godzinach otwarcia galerii w specjalnie zaaranżowanych dla smoczych bohaterów miejscach.

48 mln zł - tyle ostatecznie kosztowało oczyszczenie skażonego terenu, który został przewidziany pod budowę pętli tramwajowej na Górce Narodowej. Jak przekonują miejscy urzędnicy, stężenia szkodliwych substancji, które znajdowały się w gruncie, znacznie przekraczały dopuszczalne normy, więc remediacja była konieczna. W ziemi zalegały wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale: miedź, nikiel, ołów itp. Tymczasem trasa do Górki Narodowej jest już prawie gotowa. Wkrótce ma pojechać nią pierwszy tramwaj.

W poniedziałek, 7 sierpnia przed godz. 10 doszło do wypadku w Zielonkach na ul. Rzyczyska. Samochód ciężarowy wpadł do rowu. To zablokowało przejazd dosyć wąską, lokalną drogą prowadząca w kierunku Pękowic. Z pierwszych informacji wynikało, że w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby.

Jest gotowy raport z konsultacji społecznych, dotyczących budowy w Krakowie tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej - od ul. Grota-Roweckiego do ronda Ofiar Katynia. Na podstawie uwag mieszkańców powstały rekomendowane warianty obu dróg, które mają odciążyć Aleje Trzech Wieszczów.

Trwają prace serwisowe torowiska na rondzie Mogilskim. W poniedziałek, 7 sierpnia, rozpocznie się wymiana krzyżownic i rozjazdów od strony tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W związku z tym wyłączony zostanie ruch tramwajowy w tunelu oraz w relacji ul. Lubicz – ul. Mogilska. Ale za to przywrócony zostanie ruch tramwajowy na odcinkach „Rondo Mogilskie” – „TAURON Arena Kraków Wieczysta” oraz „Rondo Grzegórzeckie” – „Starowiślna”. Natomiast zostanie wyłączony ruch na odcinku „Rondo Mogilskie” – „Politechnika” oraz ruch tramwajowy na wprost z ul. Mogilskiej w kierunku ul. Lubicz.