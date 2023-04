Przegląd prasy 8.04.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku CC0

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykła Nocna Droga Krzyżowa. Z lampionami i świecami przeszli przez centrum Krakowa ZDJĘCIA”?

Prasówka Kraków 8.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykła Nocna Droga Krzyżowa. Z lampionami i świecami przeszli przez centrum Krakowa ZDJĘCIA Duszpasterze z parafii św. Floriana w Krakowie zorganizowali w Wielki Piątek Drogę Krzyżową, która późnym wieczorem przeszła ulicami w centrum Krakowa.

📢 Radny PiS wytyka, że nieliczni kupują produkty w nowym sklepie gminnej spółki Kraków 5020. Ta broni projektu: "to swoista galeria sztuki" "Przez 3,5 miesiąca w sklepie, prowadzonym przez gminną spółkę Kraków 5020, nazwanym Kraków Story, wydano tylko 494 paragony i 5 faktur" - wylicza radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, zauważając, że miejsce cieszy się małą popularnością. Krytykuje jednocześnie sklepowy asortyment, nazywając go snobistycznym brzydactwem. Spółka broni nowego projektu: "To nie sklep, to galeria sztuki".

📢 Kraków. Ulicami Kazimierza przeszła Droga Krzyżowa ZDJĘCIA W Wielki Piątek ulicami krakowskiego Kazimierza przeszła Droga Krzyżowa przygotowana przez duszpasterzy z Bazyliki Bożego Ciała.

Prasówka 8.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groby Pańskie w krakowskich kościołach skłaniają do refleksji i zadumy nad życiem ZDJĘCIA Grób Pański to symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa. Często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. W krakowskich kościołach przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni będą czuwać i modlić się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione są symboliką, często budzą ciekawość, prowokują do przemyśleń.

📢 Gdzie na święcenie pokarmów w Krakowie? Z koszyczkiem na Wawel, Rynek, do Tyńca lub na Cracovię. Godziny święceń w kościołach W Wielką Sobotę we wszystkich kościołach odbywa się święcenie pokarmów. W Krakowie można też wybrać się z koszyczkiem wielkanocnym na Rynek Główny lub na jeden ze stadionów piłkarskich. 📢 Janusz Palikot z prokuratorskimi zarzutami. Mają związek z jego biznesem w Tenczynku oraz niedozwoloną formą reklamy alkoholu Prezes spółki z Tenczynka (gmina Krzeszowice) oraz członek rady Muzeum MOCAK Janusz Palikot i dwie inne osoby otrzymały prokuratorskie zarzuty, dotyczące niezgodnego z prawem zamieszczenia reklam napojów alkoholowych w serwisie społecznościowym. - Grozi im za to grzywna w wysokości nawet do 500 tys. zł - wyjawiają nam śledczy. Jednak Janusz Palikot zarzuty odpiera. - Nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby dzielić się swoją wiedzą o alkoholach - zapewnia w swoim stanowisku. W związku z pojawiającymi się wokół byłego polityka kontrowersjami radni miejscy już parokrotnie domagali się jego odwołania z rady MOCAK. Dotychczas do tego nie doszło. Jak będzie teraz? MOCAK ma zająć stanowisko w tej sprawie po Wielkanocy.

📢 Kraków. Zaginął 35-letni Marek Grzybek. Dramatyczny apel żony i prośba o pomoc Żona zaginionego apeluje o pomoc na Facebooku. Informuje, ze mężczyzna ostatni raz był widziany w Castoramie i markecie Carrefour przy centrum handlowym Zakopianka w Krakowie. 📢 Święcenie pokarmów pod Krakowem. Dawne tradycje wielkanocne w Niepołomicach na archiwalnych zdjęciach Jak wyglądało przygotowanie do świat wielkanocnych w Niepołomicach jeszcze w czasach przedwojennych? Przed kościołem pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników zbierali się mieszkańcy całej okolicy. Ustawiali koszyczki na ziemi i czekali na poświęcenie. Można to zobaczyć na starych fotografiach.

📢 Krakowskie osiedle na kilka godzin zostaje odcięte od świata. Przyczyną Cracovia Maraton. "A co z naszym bezpieczeństwem?" Mieszkańcy wspólnoty Supernova przy ul. Lema w Krakowie zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Krakowa w sprawie cyklicznego blokowania im wjazdu na osiedle, a także wyjazdu z niego. Zakaz obowiązuje przez kilka godzin za każdym razem, gdy odbywa się Cracovia Maraton. Z jednej strony to zrozumiałe: organizatorzy wydarzenia dbają o bezpieczeństwo uczestników. Ale mieszkańcy Lema obawiają się o własne. - Co w sytuacji, gdyby na osiedle musiała szybko oraz bez żadnych przeszkód wjechać karetka? - dopytują.

📢 Kraków. Remonty dróg. Asfaltują na Królowej Jadwigi. Zamkną ulicę Fieldorfa Nila Na ul. Królowej Jadwigi trwa układanie pierwszej warstwy asfaltu. Natomiast z powodu budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej, w weekend (15-17 kwietnia) zamknięty dla ruchu będzie fragment ul. Fieldorfa Nila wraz z nowopowstałym rondem na skrzyżowaniu z ul. Krowoderskich Zuchów. 📢 Kraków. Wrota stoczni w Porcie Płaszów prawie gotowe. Czy będzie tam trasa spacerowa i rowerowa? Wrota w porcie Płaszów pozwolą wykorzystywać tamtejszy zbiornik w razie powodzi. Będzie on mógł przyjąć część wody, a ponadto będzie mógł być schronieniem dla jednostek pływających na Wiśle. Inwestycja może przysłużyć się też deweloperom, którzy mają ochotę zabudować okoliczne tereny i stworzyć w Krakowie kawałek... Wenecji, dla tych, którzy wyłożą grube pieniądze za metr kwadratowy mieszkania. Ale na razie skupmy się na wrotach. Na jakim etapie są prace w Płaszowie, co zostało wykonane i czy ten teren będzie dostępny dla mieszkańców, np. spacerowiczów, rowerzystów? Powstaje tam kładka łącząca dwa brzegi portu, czy z niej skorzystamy? Jest na to szansa.

📢 Szalony rajd i slalom fiata panda w Krakowie. Walka o buspas z fordem. Mamy film Wyścig Forda i Pandy oraz walkę o nieuprawnioną jazdę buspasem zarejestrowała kamera na ulicy Wielickiej w Krakowie. Publikuje ją kanał Stop Cham na YouTube. Na filmie widać szaleńczą jazdę dwóch samochodów, w której bardziej agresywny jest kierowca Pandy. Wygrywa i przejeżdża przez skrzyżowanie tuż po tym jak światło żółte zmienia się na czerwone. Wcześniej jednak dopuszcza się sprowadzenia dużego zagrożenia na innych jadących ulicą. 📢 Abp Marek Jędraszewski: Jesteśmy świadkami wielkich zmagań o prawdę Czas Wielkanocy jest dla nas tak bardzo ważny. Wszystko koncentruje się wokół prawdy o cierpiącym, ale i zmartwychwstałym, zwycięskim Chrystusie - mówi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 📢 Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną Nowe linie komunikacyjne w gminie Zielonki mają rozpocząć kursy w drugiej połowie kwietnia. Samorządowcy zaplanowali codziennie 45 nowych kursów (każda z tych linii po 15 kursów) wewnątrz gminy. Autobusy pojadą przez większość miejscowości.

📢 Kraków. Grób Pański u pijarów jest już gotowy, a w nim - wartości, które gubimy i tracimy Udostępnione przez mieszkańców Krakowa i pomalowane na biało przedmioty codziennego użytku oraz manekiny głowy znalazły się w Grobie Pańskim u pijarów w Krakowie. - Motyw przewodni to wartości, którymi dobrze byłoby żyć w naszej codzienności, ale je gubimy, tracimy - mówi o. Piotr Wiśniowski, autor tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej. Krypta zostanie otwarta dla wiernych w Wielki Piątek około godziny 17.

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej sadzą drzewa! Do otwarcia coraz bliżej W przyszłym parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej w Krakowie trwają nasadzenia drzew i krzewów. W kolorowym ogrodzie w samym centrum miasta pojawi się aż 125 drzew m.in. klonów, grabów, topoli, kasztanowców, dębów oraz drzewa owocowe: jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy. Przypomnijmy, kiedyś był tu betonowy parking... Do otwarcia parku coraz mniej czasu.

📢 Tatry. Tatrzański Park Narodowy będzie zarabiał na... sprzedaży lodów przy szlakach Tatrzański Park Narodowy będzie zarabiał na… lodach. Te będą sprzedawane w Kuźnicach, a także u wylotu dolin Strążyskiej i Kościeliskiej. To kolejny nietypowy asortyment, jaki pojawia się na szlakach. Przed rokiem park uruchomił stoisko z ubraniami.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!