Przegląd prasy 8.03.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibole z Krakowa zatrzymani w Turcji i Holandii. To członkowie gangu narkotykowego”?

Prasówka Kraków 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibole z Krakowa zatrzymani w Turcji i Holandii. To członkowie gangu narkotykowego Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach. "Łowcy cieni" zatrzymali kiboli z Krakowa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W związku z zatrzymaniem mężczyzn w najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna do kraju.

📢 Kawiarnia w Bunkrze Sztuki będzie, a przetargu nie było. Jest wyjaśnienie Kawiarnia Bunkra Sztuki to miejsce lubiane przez krakowian, o czym świadczyć mogą żale mieszkańców wylewane po zamknięciu kawiarni podczas pandemii i emocje wywołane nową altaną, w której będzie się mieściła kawiarnia. Lokal tuż przy Plantach to też łakomy kąsek dla restauratorów, stąd zaniepokojone zapytania o to, czemu nie było przetargu, który wyłoniłby operatora kawiarni. Maria Anna Potocka, była już dyrektorka Bunkra Sztuki, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami galeria nie musiała przetargu ogłaszać.

📢 Kraków. Nowy skatepark powstanie przy Prądnickiej W październiku zeszłego roku Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył prace projektowe a teraz szuka wykonawcy nowego skateparku! Powstanie on bardzo blisko serca miasta, na istniejącym terenie zielonym. ZZM ogłosił już przetarg i czeka na oferty do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”.

Prasówka 8.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Plany na muzeum w hotelu Cracovia legły w gruzach? Ministerstwo nie da pieniędzy? Projekt wrócił do fazy analiz Ministerstwo Kultury chce się wycofać z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia Muzeum Architektury i Designu. Muzeum Narodowe w Krakowie zostało poproszone o zaniechanie prac nad projektem. Do Krakowa miały popłynąć setki milionów na tę inwestycję. To koniec marzeń o muzeum w Cracovii? - Ta inwestycja byłą już "przyklepana" i brakowało tylko symbolicznego wbicia łopaty - mówi Łukasz Kmita, poseł i kandydat na prezydenta Krakowa, apelując do krakowskich polityków o działania ponad podziałami dla realizacji projektu.

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Gdzie na kawę? Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Te miejsca polecają internauci! 📢 Ratowanie Zakrzówka przed zabudową. Krakowianie apelują do władz miasta Coraz więcej krakowian decyduje się na podpisanie internetowej petycji, apelując do władz miasta o ochronę Zakrzówka. Mieszkańcy domagają się natychmiastowych działań, które zapobiegną zabudowie tego unikatowego obszaru. 📢 Krakowski MOCAK zabetonowany? Maria Anna Potocka dyrektorką aż do 2031 roku! Krytyczne reakcje na decyzję prezydenta Kadencja Marii Anny Potockiej na stanowisku dyrektorskim w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK miała się zakończyć w 2025 roku, jednak w ostatnich dniach Jacek Majchrowski przedłużył kontrakt obecnej dyrektorki o kolejne 7 lat - to najdłuższy możliwy okres. Maria Anna Potocka będzie zarządzała MOCAK-iem do 2031 roku. Ta decyzja wzbudziła w Krakowie wiele negatywnych reakcji.

📢 Luna wystąpi na Eurowizji. Jak żyje na co dzień i jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny.

📢 Prezydent Andrzej Duda w piątek pojawi się w Balicach. Będzie mówił o przyszłości krakowskiego lotniska i jego miejscu w planie budowy CPK Prezydent Andrzej Duda w piątek pojawi się w Krakowie. Ma m.in. rozmawiać z zarządem lotniska co do przyszłości portu lotniczego. - Prezydent chce podkreślić, jak duży jest potencjał portów regionalnych w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - mówi Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

📢 Kraków. Mężczyzna siedział przez dłuższy czas przed biurem podróży. Aż pojawili się strażnicy Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie z ul. Dietla. Zgłaszającą zaniepokoiło zachowanie starszego mężczyzny, który od dłuższej chwili miał siedzieć przed biurem podróży. 📢 W Krakowie powstanie nowe przejście podziemne. A to nie koniec nowości od kolejarzy! Do końca roku powstać ma w Krakowie nowe przejście podziemne w Krakowie. - Ruszyły prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi przy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik. Obiekt dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zwiększy bezpieczeństwo na linii kolejowej Kraków – Katowice - wyliczają kolejarze. To jednak nie koniec nowości. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Nadchodzi więcej utrudnień w marcu Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Plac budowy stale się powiększa, obejmuje już Młyńską, rondo Polsadu, Lublańską. Urzędnicy podsumowali, co na inwestycji wydarzyło się w lutym i zdradzają, jakie zmiany szykują dla mieszkańców i kierowców w marcu. Będzie jeszcze trudniej przejechać przez ten rejon Krakowa.

📢 Na Azorach w Krakowie wznowiono budowę kościoła tuż obok bloków. Będzie kolejny problem z dzwonem? O budowie tego kościoła na Azorach w Krakowie było przed laty głośno w mediach. Po raz pierwszy gdy okazało się, że nowa świątynia przy Radzikowskiego powstaje bardzo blisko bloków mieszkalnych (choć te budowano wiedząc, że tu kiedyś stanie kościół, a stoi już kaplica). Po raz drugi gdy budowa wyhamowała, bo nie było pieniędzy na dach. Teraz widać, że prace przyspieszyły, bo dach się pojawił. A wraz z postępami na inwestycji mogą wrócić dawne dyskusje - czy kościół nie stoi zbyt blisko bloków? I jakże aktualne po ostatnim sporze na Ruczaju w sprawie dzwonienia o godz. 21.37 - czy dzwon kościoła nie będzie przeszkadzał okolicznym mieszkańcom?

📢 Kibice Comarch Cracovii dopingowali "Pasy". Zdjęcia Czwarty mecz fazy play-off miedzy Comarch Cracovią a Re-Plast Unią Oświęcim przyniósł wygraną gospodarzom. Fani byli więc szczęśliwi, bo rywalizacja wyrównała się na 2:2. Na pewno fani zobaczą 6.mecz w Krakowie we wtorek o godz. 18.30.

📢 Kraków. Trudny plan miejscowy dla Żabińca. Spór o łącznicę kolejową. Deweloper zapowiada, że zażąda 250 mln zł odszkodowania W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla krakowskiego Żabińca przewidziano teren pod budowę łącznicy, mającej w przyszłości umożliwić połączenie kolejowe pomiędzy Nową Hutą i centrum Krakowa. Ten obszar to działki firmy deweloperskiej Angel Poland, która zapowiada, że jeśli rezerwacja gruntu pod kolejową infrastrukturę nie zniknie z planistycznego dokumentu, zażąda od miasta wielomilionowego odszkodowania. Niejako po drugiej stronie sporu są mieszkańcy, a także większość radnych, którzy apelują o jak najszybsze uchwalenie dla tej dzielnicy MPZP, co nie może dojść do skutku od pięciu lat. 📢 Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim. Odrodzone "Pasy"! Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim 4:1 w czwartym meczu ćwierćfinałowym fazy play-off. Stan rywalizacji wynosi teraz 2:2, a kolejny mecz w sobotę w Oświęcimiu.

📢 Potężne utrudnienia dla kierowców w czwartek na autostradzie A4 Kraków – Tarnów. Drogowcy będą chwilami całkowicie wstrzymywać ruch! W czwartkowe (7 marca) południe kierowcy jadący A4 od Krakowa w kierunku Tarnowa będą musieli się liczyć z potężnymi utrudnieniami. Na wysokości Stanisławic planowane jest kilkukrotne całkowite wstrzymywanie ruchu. 📢 Przy krakowskim Uniwersytecie KEN powstało Centrum Badań Muzeologicznych - jedyne takie w kraju Na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we środę (6 marca) odbyła się inauguracja działalności Centrum Badań Muzeologicznych. Centrum istnieje od 1 lutego br. i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. Zostało stworzone w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN.

📢 W weekend Targi Młodej Sztuki. Młodzi krakowscy artyści i ich prace na Kazimierzu Możliwość zakupu unikatowego obrazu, rzeźby, grafiki warsztatowej, plakatu, zinu czy naklejki, ale również do rozmowy z artystami i artystkami - wszystko to pod dachem Hevre (ul. Meiselsa 18) na Kazimierzu 9 i 10 marca podczas czwartej odsłony Targów Młodej Sztuki. - Przestrzeń Młodej Sztuki, stworzyliśmy to wydarzenie ponieważ dostrzegamy rosnące zainteresowanie i potrzebę obcowania ze światem sztuki współczesnej i jej twórcami - wyjaśniają pomysłodawcy projektu.

📢 Plan otwarcia przyklasztornych ogrodów w Krakowie - Partia Razem proponuje zwiększenie przestrzeni zielonych dla mieszkańców miasta Partia Razem postuluje otwarcie przyklasztornych ogrodów dla mieszkańców Krakowa. Kandydatki do Rady Miasta, startujące z list Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców, Aleksandra Lewicka i Aleksandra Owca, wskazują, że te ogrody mogą zwiększyć przestrzeń zieloną w mieście, odpowiadając na potrzeby mieszkańców.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.