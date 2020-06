Przegląd prasy 6.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ćwilin. Szczyt numer 2 w Beskidzie Wyspowym - 1072 m n.p.m. Ale pod względem widokowo-rekreacyjnym zdecydowany numer 1 Beskidu Wyspowego. Wieńczy go bowiem bardzo rozległa polana, która oferuje nie tylko miejsca pod ognisko, a nawet gotowy już ruszt (oczywiście - ostrożnie z ogniem), ale przede wszystkim wspaniałą panoramę. Widzimy Tatry (przed nimi Gorce), przy dobrej pogodzie słowacką Małą Fatrę, obracając się w prawo - Babią Górę. Natomiast niedaleko pod wierzchołkiem, patrząc w stronę północą, dostrzeżmy Kraków! Najbardziej uwagę przykuwają chłodnie kominowe w Łęgu. My byliśmy na Ćwilinie w tę piękną sobotę, gdy w okolicy latało kilkunastu paralotniarzy. Latem to raj dla zbieraczy borówek. Zapraszamy do GALERII.

Kraków. Siłownie i kluby fitness w sobotę 6 czerwca wznowiły działalność po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wybraliśmy się do jednej z nich - The Legend w hali TS Wisła Kraków, by sprawdzić, co się zmieniło i jakie ograniczenia napotkali ci, którzy przyszli poćwiczyć w nowej rzeczywistości. Przejdźcie do naszej GALERII.