Przegląd prasy 6.02.2022 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Trwają prace remontowe budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. To pierwszy od ponad pół wieku remont, a przebudowa ma potrwać najpóźniej do kwietnia 2024 roku. Na ten czas galeria swoją siedzibę przeniosła do Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.