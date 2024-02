Przegląd prasy 6.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trasa S7 w Krakowie rośnie w oczach. Lekka zima sprzyja drogowcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia! ”?

Prasówka Kraków 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trasa S7 w Krakowie rośnie w oczach. Lekka zima sprzyja drogowcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia! Dodatnie temperatury w lutym pomagają drogowcom w postępach przy jednej z największych inwestycji drogowych na granicy miasta. We wschodniej części Krakowa powstała już część ogromnej estakady przy zalewie w Zesławicach, a w okolicy ul. Kocmyrzowskiej rośnie węzeł Grębałów, który połączy S7 z obwodnicą Krakowa. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 65 proc. realizacji.

📢 Jacek Majchrowski rozmawiał o Krakowie z parlamentarzystami. Tematy? Od inwestycji z KPO po opłatę turystyczną i usługi przewodnickie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wraz ze swoimi współpracownikami spotkał się w poniedziałek (5 lutego) z parlamentarzystami związanymi ze stolicą Małopolski. Na spotkaniu zostały przedstawione sugestie i propozycje konkretnych zmian w ustawach mających bezpośredni wpływ na rozwój krakowskiej aglomeracji. To aż 749 proponowanych zmian aktów prawnych, dotyczących m.in. opłaty turystycznej, najmu krótkoterminowego, przepisu mówiącego o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej czy np. regulacji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

📢 W Małopolsce ok. 400 odbiorców nie ma prądu, strażacy walczą z podtopieniami i połamanymi drzewami. Odnotowano ponad 140 zdarzeń Bardzo niespokojny dzień dla województwa małopolskiego. Tylko od godz. 7.00 do 15.00 - 5 lutego - małopolscy strażacy odnotowali ponad 140 zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej interwencji w powiecie krakowskim. Od samego rano strażacy wyjeżdżają do zalanych piwnic i garaży, przepychania przepustów i usuwania połamanych gałęzi z dróg i chodników. Według informacji od Tauron Dystrybucja S.A. bez prądu pozostaje ok. 400 odbiorców, z czego prawie 190 w powiecie bocheńskim (gmina Bochnia), ok. 60 w oświęcimskim, ok. 50 w limanowskim.

Prasówka 6.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowe wyróżnienie dla Anny Dymnej. Wspaniała aktorka została Honorowym Obywatelem Gminy Zabierzów za troskę o niepełnosprawnych Gmina Zabierzów ma nowego, czwartego z kolei honorowego obywatela. Tym razem zaszczytny tytuł odebrała aktorka Anna Dymna, prezes Fundacji "Mimo Wszystko". Została doceniona za troskę o niepełnosprawnych i za prowadzenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego "Dolina Słońca" w Radwanowicach na trenie gminy Zabierzów.

📢 W Krakowie może brakować nawet 100 tys. mieszkań. Czy miasto mogą uratować tzw. zintegrowane plany inwestycyjne? Krakowski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Kraków podczas poniedziałkowej, 5 lutego, dyskusji pt. "Quo vadis Krakowie? Jak planować miasto, aby budować je racjonalnie i z korzyścią dla wszystkich?" przedstawili kierunki rozwoju Krakowa i możliwości realizacji w Krakowie tzw. zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI). Za przykłady dwóch inwestycji, które mogą powstać w Krakowie w ramach ZPI podano obszar ul. Rydlówka oraz obszar przy Parku Lotników. 📢 Kraków. Zrewitalizowane neony w słynnej kawiarni Stylowa nie wytrzymały nawet roku. Część liter odpadła! Nie minął nawet rok od instalacji zrekonstruowanych trzech neonów Restauracji Stylowa, a w połowie grudnia kilka liter napisu oderwało się od elewacji i spadło na ziemię. - Przyczyną uszkodzenia neonów było najprawdopodobniej uderzenie spadającego, zalegającego śniegu i lodu z dachu lub gzymsów budynku - wyjaśniają urzędnicy z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

📢 Kraków. Z nożem rzucił się na policjantów. Policjantka ma pociętą twarz. Jej partner musiał użyć broni 40-latek rzucił się na policjantkę z nożem, raniąc ją w twarz. W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie i zdrowie funkcjonariuszki jej partner służbowy użył broni. Po wstępnej analizie wynika, że zachowanie funkcjonariuszy było prawidłowe. O dalszych losach napastnika zdecyduje prokuratura. 📢 10 osób zatrzymanych. Policja z powiatu krakowskiego przeprowadziła akcję "Poszukiwany" Osoby poszukiwane, łącznie 10 osób wpadło w ręce policjantów z powiatu krakowskiego. Wśród namierzonych i zatrzymanych byli poszukiwani sądowymi nakazami zatrzymania, skazani za różne przestępstwa. Te osoby funkcjonariusze zatrzymali w ramach przeprowadzonej akcji „Poszukiwany”. Głównym celem poszukiwań było osadzenie ich w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

📢 Przywrócą Rudawę na ulicy Retoryka? Pomysł nowej rzeki w centrum Krakowa zgłoszony do budżetu obywatelskiego 2024 "Rzeka na Retoryka! Przywróćmy bieg Rudawy!" - Akcja Ratunkowa dla Krakowa poinformowała, że projekt pod takim hasłem składa do budżetu obywatelskiego 2024. Miejscy aktywiści przypominają, że to pomysł, który został już przygotowany w 2018 roku, ale do dziś nie doczekał się realizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak płynęła Rudawa ponad 100 lat temu.

📢 Pod Krakowem pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopienia, rozlewiska, wysoki poziom rzek. Stan ostrzegawczy przekroczony na Rudawie i Skawince Zalane drogi, podtopione podwórka, pompowanie wody z piwnic, potoki wychodzące z brzegów - z taką sytuacją mierzą się strażacy z powiatu krakowskiego od rana w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. Pierwsze interwencje były już w niedzielę wieczorem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego rzeki Rudawy na stacji wodowskazowej w Balicach w gminie Zabierzów oraz stanu ostrzegawczego w gminie Skawina w Rzozowie na Skawince. Burmistrz Skawiny Norbert Rzpisko oraz wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan ogłosili w swoich gminach stan pogotowia przeciwpowodziowego. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 5 do 9 lutego [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 5.02.24 Na przerwy w dostawach prądu muszą przygotować się mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości w najbliższych dniach. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są w tym tygodniu przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od poniedziałku 5 lutego do piątku 9 lutego.

📢 Pożar autobusu aglomeracyjnego MPK pod Krakowem. Duże utrudnienia w ruchu W poniedziałek, 5 lutego w Skawinie na skrzyżowaniu Korabnickiej i Wyspiańskiego zapalił się autobus aglomeracyjny. Było po godz. 8, gdy służby otrzymały zgłoszenie o pożarze autobusu. Nie ma informacji osobach poszkodowanych. Są duże utrudnienia na drodze, wprowadzony został ruch wahadłowy. 📢 Kraków. Niesławny wiadukt na Łokietka przeszedł metamorfozę Tak zmienił się wiadukt kolejowy na ul. Łokietka. Nowy obiekt to więcej miejsca na jezdnię i chodniki. Jest wygodniej dla kierowców i bezpieczniej dla pieszych. Przejazd pod wiaduktem przez lata denerwował kierowców. Samochody jadące z obu kierunków ledwo się mieściły, albo musiały się przepuszczać. Dla pieszych i rowerzystów to była też koszmarna przeprawa. Ale mieszkańcy zgłaszają, że trzeba też coś zrobić z przejazdem kolejowym...

📢 Wypadek na zakopiance pod Krakowem. Zderzenie również na autostradzie A4. Ogromne korki w Krakowie i okolicach Libertów, zakopianka, kierunek Kraków, zderzenie trzech samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Służby działają na miejscu. Droga zablokowana, w miarę możliwości ruch odbywa się jednym pasem. Korek ciągnie się już od Głogoczowa. Zalecamy wybieranie alternatywnych tras oraz zachowanie ostrożności. Ponadto totalnie zakorkowana jest autostrada A4 w rejonie Krakowa, od zakopianki aż po wysokość Piekar. Z kolei na autostradzie A4 przed zjazdem na Niepołomice, kierunek Kraków - doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na miejscu pracują wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. Pogoda nie pomaga w bezpiecznej jeździe. Uważajcie! 📢 Studniówka 2024: Cóż to był za bal, cóż to była za noc! Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Piękne kreacje, eleganckie garnitury i zabawa do białego rana. Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tę jedyną i niezapomnianą w całym życiu noc, tradycyjnie rozpoczęli od poloneza! Chociaż teraz licealiści już tylko odliczają dni do matury to w niedzielny, 4 lutego, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która uwieczniła na zdjęciach nie tylko wyjątkowy bal, ale przede wszystkim wyjątkowe chwile, których młodzi ludzie na pewno nie zapomną! Zapraszamy do wspólnych wspomnień.

📢 Cieplutko to można wracać do rozkopywania Krakowa. Fala remontów i zmian w ruchu nadchodzi Drogowcy rozkręcają się z remontami. Łatają dziurawe jezdnie po zimie, ale biorą się też za większe remonty ulic. Z dużych inwestycji trwa i potrwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej, lewoskrętu ze Żmujdzkiej w 29 Listopada i oczywiście budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, wzdłuż Młyńskiej, a niedługo i Lublańskiej. Sporo zmian będzie też w komunikacji miejskiej. Z dużych nowości mamy remonty na ulicach: Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina, Półłanki. 📢 Kraków. Targi Jedwab przy Rynku głównym dla miłośników vintage. Unikaty i perełki z drugiego obiegu Oryginalne, unikatowe ubrania, biżuteria, zegarki, kolczyki, buty - wszystko to można było znaleźć na niedzielnych butikowych targach vintage w Krakowie. Była to już jedenasta edycja Targów Jedwab. Rynek Przestrzeń (Jazz Like That) przy Rynku Głównym 34 odwiedziło wielu zainteresowanych - jak przyznawali organizatorzy, frekwencja wręcz ich zaskoczyła. Jakie perełki można było złowić na tych targach - udokumentowała nasza fotoreporterka.

📢 Konkursy na grzebienie i nożyczki dla zaczynających przygodę z fryzjerstwem. W Krakowie odbył się widowiskowy Junior Hair Show Młodzi adepci fryzjerstwa zaprezentowali w niedzielę (4 lutego) w Krakowie swoje umiejętności w konkurencjach fryzjerstwa damskiego i męskiego. Hala 100-lecia KS Cracovia przy al. Focha zamieniła się w arenę zmagań konkursowych młodych talentów fryzjerstwa - z użyciem grzebieni i nożyczek. Odbyły się też pokazy utytułowanych mistrzów fryzjerstwa.

