Przegląd prasy 6.01.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie zjesz dobrego kebaba w Krakowie? Lista miejsc według rankingu Google. Ocena nie schodzi poniżej 4.7 W wielu miejscach w Krakowie można natknąć się na różnego rodzaju bary i budki z fast foodami oferujące między innymi kebaby. Choć danie to pochodzi z kuchni bliskowschodniej, stało się nieodłącznym elementem kuchni ulicznej w naszym mieście. Gdzie skosztujemy najsmaczniejszych kebabów w Krakowie? Przejdź do galerii i zobacz ranking TOP 15 najlepszych miejsc z kebabem według rankingu Google, których opinia nie schodzi poniżej 4.7.

📢 Dwa wypadki na zakopiance w powiecie myślenickim. Duże utrudnienia w ruchu W piątek, 5 stycznia, trzy samochody osobowe zderzyły się w Krzyszkowicach w gminie Myślenice na drodze krajowej nr 7. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu jeden w stronę Krakowa drugi w stronę Zakopanego. Nieco wcześniej tego samego dnia w Myślenicach na zakopiance zderzyły się dwa samochody osobowe. W obu miejscach na drodze krajowej są duże utrudnienia w ruchu.

📢 Imprezowa mapa Krakowa. Gdzie w mieście można iść potańczyć? [LISTA KLUBÓW] Kraków to niezwykłe miasto z bogatą ofertą kulturalną oraz rozrywkową. Należą do niej między innymi miejsca, w których można zaszaleć i potańczyć. Od klubów pełnych elektryzującego techno po nieco bardziej kameralne lokale z muzyką z lat 60. i 70. – miasto zapewnia wyjątkowe możliwości spędzenia wieczoru w rytmie ulubionej muzyki. Przejdź do galerii i zobacz listę popularnych miejsc w Krakowie, w których można oddać się beztroskiemu tańcowi i wczuć się w niezwykłą atmosferę wieczornego szaleństwa.

Prasówka 6.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Protest Wolnych Polaków" na Placu Matejki w Krakowie. Kolejna odsłona zamieszania wokół mediów publicznych. Gorąco w polskiej polityce W piątek, 5 stycznia na Placu Jana Matejki w Krakowie zgromadziło się kilkaset osób, by zaprotestować m.in. przeciwko "likwidacji Telewizji Publicznej i państwa polskiego". Zebrani przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i banery.

📢 Obawiają się skomercjalizowania Zakrzówka. Radny interweniuje Radny Łukasz Gibała zwrócił się do prezydenta Krakowa z apelem o wstrzymanie procedury mającej na celu wyłonienie operatora Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku. Przekonuje, że takie założenie nie spotyka się ze zrozumieniem ze strony niektórych grup zainteresowanych korzystaniem ze znajdującego się tam parku i kąpieliska. 📢 Posłowie PiS w Krakowie. Zapowiedzieli protest w obronie mediów Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości pojawili się w piątek 5 stycznia w Krakowie, by zaprotestować przeciwko bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska. Zaprosili też na protesty w obronie mediów. 📢 Transfery Cracovii zima 2024 - przychodzą, odchodzą, pogłoski i fakty Zima to czas transferów. Wszystkie kluby w ekstraklasie zapowiadają jakieś ruchy kadrowe. Także Cracovia. Niektóre już się dokonały, inne są planowane. W GALERII prezentujemy zawodników których nie widzi już w swoim składzie Cracovii, albo tych, którzy są do niej przymierzani. Zapowiada się gorący czas. By poznać presonalne konkrety przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Siedem nowych basenów dla Krakowa. Zobacz, gdzie mają powstać nowe miejskie pływalnie WIZUALIZACJE Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie planuje budowę kolejnych krytych i otwartych basenów. Na liście inwestycji są obiekty w rożnych częściach Krakowa, m.in. w Nowej Hucie, Podgórzu, Borku Fałęckim, Dębnikach, czy na os. Kliny. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, w jakich lokalizacjach mają powstać pływalnie i wizualizacje proponowanych obiektów. 📢 Budują trasę tramwajową do Mistrzejowic. Zaplanowano kolejne zmiany w organizacji ruchu przy rondzie Polsadu Wykonawcy linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic od 11 stycznia planują wprowadzić modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany mają obejmować fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. W związku z prowadzonymi tam pracami nadal będą duże utrudnienia.

📢 Kraków. 2,5 promila, nóż i przecięta tętnica. Sprawca sylwestrowej awantury aresztowany 62-latek został ugodzony nożem po tym, jak podczas trwającej imprezy domowej doszło do awantury. Mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany, trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywocie.

📢 Kraków. Otwarcie pętli „Górka Narodowa P+R” – tak pojadą autobusy i tramwaje W najbliższy poniedziałek, 8 stycznia, uruchomiony zostanie dworzec przesiadkowy „Górka Narodowa P+R”. Do nowej pętli będzie można dojechać tramwajami linii nr 18 i 50, a z terminala autobusowego będą korzystać linie nr 217, 247, 257, 277, 280 i 503. Dodatkowo węzeł będzie obsługiwany przez aglomeracyjną linię ekspresową nr 307. 📢 Kraków. Skwer przy ruchliwej ulicy Monte Cassino gotowy po liftingu Tuż przy ruchliwej ulicy Monte Cassino w Krakowie powstało zielone miejsce przyjazne mieszkańcom. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, ścieżki piesze, ławki, leżaki oraz trampoliny umożliwią odpoczynek i relaks, a zielona aleja ułatwi również korzystanie z niej dla celów komunikacyjnych (dojście do przystanku, jazda na rowerze). 📢 Cogiteon Małopolskie Centrum Nauki niby gotowe, ale kiedy nastąpi otwarcie? Nie wiadomo. Ciągle trwają prace... W sierpniu miały zakończyć się prace budowlane, a uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zapowiadano na jesień 2023 roku. Jesień minęła, zaczęła się zima, nikt konkretnego nowego terminu wpuszczenia zwiedzających nie podaje. Obiekt z zewnątrz wygląda na skończony, ale w środku widzimy trwające prace. Zapewne nad główną wystawą. Cennik biletów na razie nie jest też znany.

📢 XIV Ranking Aktorów Krakowskich Łukasza Maciejewskiego. Oni zachwycali w 2023 roku! "Kraków znowu jest teatralną stolicą Polski" Kolejny aktorski ranking, kolejne podsumowanie aktorskich objawień sezonu w Krakowie. W 2023 roku wszystko było ekstremalne i w tym kontekście teatr na pewno nie pozostawał w uśpieniu. Kotłowały się emocje: artystyczne, polityczne, ludzkie. Afery (sytuacja Teatru Dramatycznego w Warszawie), namiętne dyskusje, roszady personalne. W tym wszystkim był jednak także po prostu wspaniały teatr. A Kraków, chętnie ogłaszam to publicznie, stał się na nowo, jak niegdyś, stolicą teatralną Polski - pisze dla nas krytyk Łukasz Maciejewski. To już jego XIV Ranking Aktorów Krakowskich.

📢 Kraków. Mała bitwa o przejście dla pieszych na Dąbiu. Mieszkańcy nie pozwolili go zlikwidować. "Ul. Zwycięstwa walczy!" Czytelnik przysłał do nas opis spontanicznego protestu w obronie... likwidowanego przejścia dla pieszych na Dąbiu w Krakowie. Przyjechali robotnicy usnąć "zebrę", ale mieszkańcy wyszli z bloków i skutecznie ich powstrzymali. Nie obyło się też bez przyjazdu patrolu policji. Przeczytajcie list - "Ulica Zwycięstwa walczy" - idealny tytuł.

📢 Północna Obwodnica Krakowa. 86 proc. zaawansowania prac. W tym roku pojedziemy Mosty 93 proc., tunele 90 proc. - to oznacza, że gdy te konstrukcje będą niebawem gotowe przyspieszy budowa jezdni, które je połączą. Na razie jeśli chodzi o podbudowę drogi i asfalt mamy zaawansowanie na poziomie 64 proc. Zima, ulewy i okres świąteczny nie wyhamowały jednak robót zupełnie. Północna Obwodnica Krakowa staje się kolejną inwestycją, która niebawem zostanie oddana kierowcom do użytku. Przewidywany termin to wrzesień 2024 roku. 📢 Kraków. Dwóch mężczyzn pomazało flamastrem obiekty w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego. Ucierpiała też Aleja Gwiazd... Dwóch śmiałków w Sylwestrową noc w Krakowie postanowiło wybrać się na miasto, by podzielić się ze światem swoją twórczością radosną. Wzięli więc flamastry w dłoń i malowali. Murek oporowy, barierki, a nawet gwiazdę reżysera Krzysztofa Zanussiego. Na gorącym uczynku złapał ich operator monitoringu Straży Miejskiej, a następnie wysłany patrol. Sprawa trafi na policję.

📢 Robot ROSA pomaga w w operacjach w szpitalu w Krakowie. Przełom w leczeniu ortopedycznym w „Rydygierze” Szpital Rydygiera rozpoczął wykonywanie operacji robotem ortopedycznym ROSA, służącym do wszczepiania endoprotez kolanowych i biodrowych. Krakowska placówka medyczna jest pierwszą w Małopolsce i jedną z czterech w kraju wyposażonych w takie urządzenie. W 2024 roku szpital planuje przeprowadzić z wykorzystaniem robota ponad 100 zabiegów protezoplastyki kolana.

📢 Prezydenci Krakowa i Sopotu piszą do ministra Sportu i Turystyki. Chodzi o kwestie najmu krótkoterminowego Kraków i Sopot to jedne z wielu miast w Europie, w których najem krótkoterminowy stał się powszechnym zjawiskiem. Nie jest jednak tajemnicą, że wzbudza on kontrowersje i rodzi określone problemy. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i p.o. prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zwrócili się z prośbą do ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa o powołanie zespołu, który zająłby się pilnym przygotowaniem regulacji prawnych tym zakresie.

📢 Czołowe zderzenie dwóch aut pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych w tym dwoje dzieci. Kierowcy byli zakleszczeni w obu pojazdach W Waganowicach w gminie Słomniki na drodze wojewódzkiej 775 doszło do wypadku w czwartek, 4 stycznia. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Wśród uczestników są osoby poszkodowane. Uczestnikami wypadku było m.in. dwoje dzieci. W obu samochodach uczestniczących w zderzeniu są osoby zakleszczone, to kierowcy pojazdów. Wezwano liczne służby ratownicze karetki pogotowia, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz straże pożarne i policję. Droga wojewódzka została całkowicie zablokowana.

