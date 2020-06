Przegląd prasy 5.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W niedzielę, 7 czerwca piłkarze Garbarni Kraków powrócą na swój stadion, by rozegrać II-ligowy mecz z Górnikiem Polkowice. Na razie zabraknie na nim kibiców, w tym pięknych fanek. Czekając, aż się tam ponownie pojawią, prezentujemy zdjęcia uroczych dziewczyn, które w ostatnich latach dopingowały "Brązowych" podczas ich spotkań nie tylko na obiekcie przy Rydlówce, ale także na Stadionie Miejskim przy Reymonta. Przejdź do galerii.

Zrzeszeni w Strajku Wkurzonych wyszli na ulice Krakowa, by dać wyraz niezadowoleniu z działań rządu. Protestujący uważają, że rząd nie podaje żadnych konkretów dotyczących ochrony społeczeństwa w ramach walki z pandemią. - Padają firmy, pracownicy są zwalniani, a rządzący pompują pieniądze w wielkie korporacje - twierdzą. Zobacz zdjęcia z protestu, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów?

Wieże widokowe w Gorcach. Czyli: Gorc, Lubań, Magurki - bo to na tych szczytach stoją wieże, z których podziwiać możemy Małopolskę, dużą część małopolskich gór. Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, no i oczywiście same Gorce. Wszystko to odsłania się przed nami, gdy wyjdziemy ponad korony drzew. Zapraszamy do GALERII.