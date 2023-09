Przegląd prasy 5.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy!”?

Prasówka Kraków 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.

📢 W Krakowie wystartowała rekordowa liczba uczestników Poland Business Run, w tym także mnóstwo dzieci. Realna pomoc dla 94 osób Prawie 9 tysięcy biegaczy oraz ponad 300 dzieci wystartowało w niedzielę 3 września w Poland Business Run 2023. To już 12. edycja zawodów, na dodatek rekordowa pod względem liczby uczestników. Łącznie na świecie w bieg zaangażowało się prawie 36,5 tys. osób. Środki zebrane z opłat startowych pozwoliły na pomoc dla 94 osób po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane - informują organizatorzy.

📢 Zbrodnia przy ul. Chełmońskiego w Krakowie. Kobieta i jej mąż stanęli przed sądem - dokładnie rok po zabójstwie W poniedziałek 4 września przed krakowskim sądem rozpoczął się proces przeciwko Adrianowi S. i Aleksandrze S., którzy zostali oskarżeni przez krakowską prokuraturę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Postepowanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ na wniosek stron sąd wyłączył jawność rozprawy. Wiadomo jedynie, że oskarżeni przyznali się do winy.

Prasówka 5.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Abp Marek Jędraszewski w czasie mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego: Światu potrzebni są ludzie, którzy mają w sobie moc głoszenia prawdy – Potrzebni są światu ludzie, którzy wiedzą na czym polega prawda i mają w sobie moc, by ją głosić w każdej sytuacji, na dobre i na złe, by ludzi doprowadzić do Pana Boga – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego w parafii bł. ks. J. Popiełuszki na Złocieniu w Krakowie. Metropolita krakowski po mszy św. poświęcił również budynek nowej szkoły podstawowej przy ul. Agatowej.

📢 Tragiczny wypadek na A4. Auto wbite w wiadukt. Policja podaje ustalenia W sobotę 2 września br. około godziny 14:15 samochód osobowy wjechał w betonowy filar wiaduktu w miejscowości Mysłowice, na trasie autostrady A4, kierunek Katowice. Kierowca zginął. Policja podaje wstępne ustalenia w sprawie tego tragicznego wypadku. 📢 Najdłuższy i podwójny. Most im. kardynała Franciszka Macharskiego na Wiśle w Małopolsce stoi już 6 lat Najdłuższy most w województwie małopolskim to most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie w ciągu drogi ekspresowej S7. Co ciekawe, obiekt ten to tak naprawdę dwa, osobne mosty dla każdego kierunku jazdy, posiadające po trzy pasy ruchu. Elementami charakterystycznymi przeprawy są cztery pylony o wysokości 63 metry każdy. 📢 Arkadiusz Tańcula prywatnie. Kiedyś student AGH, dziś najlepszy freakfighter. Tak żyje influencer z Wieliczki! Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami.

📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Koniec laby, czas do szkoły. W Krakowie nowy rok szkolny przywitało ok. 100 tysięcy uczniów. Odwiedziliśmy nową szkołę na Złocieniu, wideo Około 100 tysięcy krakowskich uczniów rozpoczęło w poniedziałek 4 września nowy rok szkolny. Towarzyszyliśmy im w trakcie tego wydarzenia. Wspólnie z młodzieżą zawitaliśmy do nowej szkoły na osiedlu Złocień, której budowa i otwarcie były bardzo oczekiwane przez lokalną społeczność. To niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w Krakowie. W roku szkolnym 2023/2024 na uczniów czekają zmiany. Ci ze szkół ponadpodstawowych będą uczęszczać na lekcje z nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie.

📢 Od wtorku podróż z Krakowa do Warszawy będzie trwała krócej. Otwierają ważny odcinek trasy S7 Otwarcie niemal 20 kilometrowego odcinka Moczydło-Miechów poprzedzi wystąpienie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o godzinie 15:00 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych w Małoszowie. Uruchomienie nowej trasy będzie się wiązało z zamknięciem wjazdu z DK7 na S7 w Moczydle. Przejazd między obiema „siódemkami”, starą i nową, będzie możliwy w Miechowie poprzez DW783. 📢 Poland Business Run. Kilka tysięcy uczestników biegu w Krakowie na zdjęciach W naszej galerii z niedzielnego (3 września) Poland Business Run 2023 każdy znajdzie coś dla siebie. Nasza fotoreporterka niestrudzenie towarzyszyła Wam przez cały występ, dokumentując występ 9 tysięcy osób, które postanowiły wystąpić w sztafecie, a zarazem wspomóc tych, którzy z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione możliwości normalnego funkcjonowania. Zajrzyj do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż. Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Nowe fakty. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary. Fani oczarowani! Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami.

📢 Kraków. Nowiutka linia tramwajowa do Górki Narodowej już zaliczyła awarię. Tramwaje stanęły. Możliwe już pierwsze zmiany "No i pojeżdżone" - piszą internauci w sieci na wieść o awarii na trasie Krowodarza Górka-Górka Narodowa. Linię otwarto kilka dni temu, po testach, miała dziś wozić bez problemu dzieci do szkoły i dorosłych do pracy, ale niestety - awaria i to nie jedna! Na nowiutkiej linii tramwajowej do Górki Narodowej ruch został wstrzymany trzykrotnie tego samego dnia. A to nie koniec utrudnień. Dodatkowo z nieoficjalnych informacji wynika, że od wtorku krakowiaki przestaną kursować na linii 18. i będą zastąpione przez krótsze lajkoniki.

📢 Kraków. "Przyjazne osiedle". Szykuje się modernizacja osiedli z wielkiej płyty. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowy program Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało właśnie modernizację osiedli, wybudowanych z wielkiej płyty. Najnowszy program PiS ma mieć nazwę: "przyjazne osiedle". Szacuje się, że w wielkiej płycie mieszka 12 mln Polaków. Kilka lat temu Instytut Techniki Budowlanej przebadał takie osiedla w kilku województwach. Specjaliści ocenili, że budynki są bezpieczne, ale wymagają modernizacji, aby poprawić trwałość budowli. 📢 Kraków. Wielka (r)ewolucja na ul. Karola Darwina. Trwa tam przebudowują sieci ciepłowniczej i budowa odwodnienia Ulica Karola Darwina odchodząca od ul. Kocmyrzowskiej od 1,5 miesiąca jest placem budowy. Droga, wraz z przecinającą ją linią tramwajową jest rozkopana - wokół leżą sterty zerwanego asfaltu i ziemi. Prace maja zakończyć się w listopadzie tego roku.

📢 Paryż rozprawił się z hulajnogami elektrycznymi. Kraków stawia na relokację Paryż rozprawił się z hulajnogami elektrycznymi. Od 1 września w stolicy Francji nie ma już możliwości wypożyczenia tych jednośladów. To efekt przeprowadzonego wiosną głosowania, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za tym, żeby taka usługa nie była dostępna w ich mieście. Hulajnogi elektryczne, podobnie jak w Krakowie, były porzucane gdzie popadnie, co wprowadzało duży bałagan na chodnikach oraz drogach.

📢 Pożar budynku mieszkalnego pod Krakowem. Palił się dom tuż przy drodze krajowej W niedzielę, 3 września w Modlnicy w gminie Wielka Wieś doszło do pożaru domu mieszkalnego. Wezwano służby ratownicze. Strażacy po rozeznaniu sytuacji poinformowali, że na miejscu nie było osób poszkodowanych. 📢 Ulewa w powiecie myślenickim. Podtopione drogi krajowa i wojewódzka w Lubniu W niedzielę, 3 września ulewne deszcze spowodowały zalanie drogi krajowej S7 oraz drogi wojewódzkiej 968 w Lubniu w powiecie myślenickim. W godzinach popołudniowych strumień wody spływający ze skarpy zalewał drogę krajowa S7. Tam były utrudnienia przez tworząca się kałużę na jezdni, ale droga była przejezdna. Chociaż kierowcy musieli zachować szczególna ostrożność.

📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw. 📢 Poland Business Run 2023. Mamy nowe zdjęcia uczestników charytatywnego biegu w Krakowie To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie biegów w Polsce. Poland Business Run to bowiem nie tylko sportowa rywalizacja, ale i walka o środki dla osób z niepełnosprawnościami. Do akcji włącza się wiele firm i przedsiębiorstw, a także mnóstwo mieszkańców Krakowa. Dziewięć tysięcy zawodników, zorganizowanych w pięcioosobowe zespoły, pobiegło w niedzielę 3 września wokół Błoń. Obejrzyjcie nowe zdjęcia uczestników zawodów.

