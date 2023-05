Przegląd prasy 5.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przystanek Kraków Zabłocie w nowej odsłonie. Perony zostały powiększone ZDJĘCIA”?

Prasówka Kraków 5.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przystanek Kraków Zabłocie w nowej odsłonie. Perony zostały powiększone ZDJĘCIA W ramach przebudowy linii średnicowej przecinającej Kraków zmienił się też przystanek kolejowy na Zabłociu. Został rozbudowany, by zmieściła się na nim dodatkowa para torów.

📢 Najlepsze technika w Krakowie. Jest nowy ranking. Oto TOP 10 Technikum Łączności nr 14, najbardziej oblegana przez kandydatów krakowska szkoła techniczna, plasuje się też wysoko w rankingach edukacyjnych. Pokazuje to również najnowszy ranking techników, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl, biorąc pod lupę prawie 1,5 tys. takich placówek z całej Polski. Technikum Łączności w Krakowie zajęła tym razem drugie miejsce w tym ogólnokrajowym zestawieniu. Szkoła poprawiła swój wynik sprzed roku - wtedy też była na podium, ale na trzecim miejscu. A jak radzą sobie inne krakowskie technika?

📢 Kraków i budowa tramwaju do Górki Narodowej. Tunel na Opolskiej ma być otwarty w maju. Sporo zmian w rejonie Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak zapewniają urzędnicy. Faktycznie, po majówkowej ciszy na placu budowy znów zaroiło się tam od robotników i sprzętu. Trwają prace wykończeniowe.

Prasówka 5.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Policjanci szkolą się z prowadzenia tramwajów po mieście W czwartek, 4 maja w zajezdni tramwajowej Podgórze w Krakowie rozpoczęły się szkolenia, w których biorą udział policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów MPK potrwają do końca maja. Po co policjanci uczą się jeździć bombardierami?

📢 Dzień Strażaka w bazylice św. Floriana i na Małym Rynku w Krakowie – Musimy pamiętać, że nasze życie ma sens tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi służyć innym i pomagać im w trudnych sytuacjach. Wtedy tak naprawdę realizujemy się w pełni w naszym człowieczeństwie – mówił bp Robert Chrząszcz w czasie uroczystości odpustowych w bazylice św. Floriana w Krakowie. Dziś odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Na początku na Małym Rynku w Krakowie. Później strażacy przemaszerowali ul. Floriańską do bazyliki św. Floriana. 📢 Zderzenie autobusów na alei Bora-Komorowskiego w Krakowie. 6 osób rannych Sześć osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch autobusów komunikacji miejskiej, do którego doszło w czwartek 4 maja po godz. 13 na alei Bora-Komorowskiego w Krakowie. Okoliczności zdarzenia bada policja.

📢 Matura z polskiego 2023 - tematy, arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z języka polskiego - poziom podstawowy? 4.05.2023 Matura 2023 rozpoczęła się w czwartek 4 maja o godzinie 9:00. Pierwszego dnia egzaminów uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z języka polskiego. Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015 z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze. Pamiętajcie, że po zakończonym egzaminie z j. polskiego znajdziecie u nas arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi. 📢 Krakowskie Kliny znów na celowniku deweloperów. Urząd szacuje: może tam powstać ponad 10 tysięcy nowych mieszkań Tereny na krakowskich Klinach od dawna są łakomym kąskiem dla deweloperów. Miasto informuje, że budowę kolejnych budynków rozważa tam ośmiu inwestorów. Możliwe, że powstanie ponad 10 tys. mieszkań. Może to pogłębić dotychczasowe problemy: z przepełnionymi autobusami komunikacji miejskiej, niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych, pękającą w szwach szkołą podstawową. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że prowadzą rozmowy z deweloperami m.in. w sprawie rozbudowy dróg na Klinach.

📢 Matura z j. polskiego - arkusz CKE, tematy i odpowiedzi. Co było na maturze z j. polskiego p. podstawowy? 4.05.23 Mamy już arkusz CKE! Z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie podczas matury z j. polskiego? Opinie maturzystów co do trudności matury z j. polskiego są podzielone. Jedni twierdzą, że była bardzo prosta, inni, że trudna. - Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie. U nas znajdziecie arkusz z zadaniami zarówno z formuły 2015 jak i 2023. 📢 Kraków. Już widać zalane betonem fragmenty węzła Grębałów. Ten obiekt będzie górował nad dotychczasowymi drogami i linią tramwajową Małe fragmenty estakady rozpięte są między wielkimi, betonowymi przęsłami przy ul. Kocmyrzowskiej, wokół której trwają intensywne prace nad jednym z najbardziej skomplikowanych węzłów trasy S7. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka.

📢 Kraków. Zabudowa zajazdu "Pod Kotwicą" zniknęła z Podgórza. Zabytki łatwiej burzyć niż ratować Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy burzyć. Tak, zabudowa zajazdu była w opłakanym stanie, ale czy to oznacza, że zabytek, świadek historii, choć zaniedbany jest automatycznie skazany na likwidację? W Krakowie raczej tak. Ratowanie zabytków kosztuje, utrudnia budowę apartamentowców, trzeba dbać o procedury, o sam zabytek też, poddawać kontroli. Łatwiej jest wyburzyć i postawić coś nowego, gdzie można wynająć powierzchnie biurowe czy sprzedać drogo mieszkania. Szkoda.

📢 Wieże widokowe w Gorcach. Lubań, Gorc, Magurki. Jak tam dotrzeć? SZLAKI, ZDJĘCIA Wieże widokowe w Gorcach. Gorc, Lubań, Magurki - na tych szczytach stoją wieże, z których podziwiać możemy Małopolskę, dużą część małopolskich gór: Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, no i oczywiście same Gorce. Wszystko to odsłania się przed nami, gdy wyjdziemy ponad korony drzew. Zapraszamy do GALERII.

📢 Wielkimi krokami zbliża się koronacja Karola III. Z tej okazji kładka Bernatka w Krakowie zabłyśnie w kolorze królewskiej purpury 5 i 6 maja kładka im. ojca Bernatka zabłyśnie w kolorze purpurowym z okazji koronacji króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III oraz jego małżonki królowej Camilli. Uroczystości koronacyjne odbędą się już w najbliższą sobotę, 6 maja, o godz. 11 w Opactwie Westminsterskim w Londynie. 📢 Kraków. Stadion Cracovii tym razem nie tylko dla kibiców piłki nożnej Po raz pierwszy w Krakowie na zlot food-trucków zapraszają Żarciowozy. W dniach 5 – 7 maja na stadionie Cracovii czekają na państwa specjały z różnych stron świata. 📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Zakleszczona osoba w zmiażdżonym aucie. Do tragedii doszło na DK 7 w Wesołej Wypadek śmiertelny w miejscowości Wesoła w powiecie krakowskim na DK 7. Kierujący pojazdem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ranna osoba, nieprzytomna była wydobywana z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Prowadzona długo resuscytacja nie przyniosła efektu. Poszkodowany 35-letni mężczyzna zmarł.

📢 Kraków. Te inwestycje powstały i powstaną dzięki igrzyskom europejskim. Miasto robi wyliczankę 350 milionów złotych – taką dotację na inwestycje infrastrukturalne otrzymał Kraków w ramach odbywających się tego lata igrzysk europejskich. "To pieniądze na konkretne inwestycje drogowe, które po zakończeniu sportowych zmagań będą służyć mieszkańcom jeszcze przez długie lata" - zapewniają urzędnicy miejscy. Pytanie czy dzięki pieniądzom na igrzyska mieszkańcy dostali coś dodatkowego, czy może w kryzysie udało się załatać dziury budżetowe tam, gdzie pieniędzy brakowało na inwestycje, które i tak miały i musiały powstać bez igrzysk.

📢 Groźne zderzenie dwóch samochodów w Nowej Hucie. Są osoby poszkodowane Około godziny 20.00 w środę, 3 maja na skrzyżowaniu Alei Róż z ulicą Edwarda Rydza Śmigłego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Osoby poszkodowane trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują służby. Występują też utrudnienia w ruchu.

📢 Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa: Czy chcę znów startować w wyborach? Raz chcę, raz nie – Miasto musi rosnąć. Pojawiają się jednak naturalne spory. Jedni chcą gdzieś mieszkać, inni szukają tam właśnie wytchnienia. To stały konflikt współczesnej urbanistyki – mówi prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa od ponad 20 lat. My pytamy: czy będzie starał się o kolejną kadencję? Jak ocenia ostatnie dwie dekady i jak widzi dalszy rozwój miasta?

