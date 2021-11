Przegląd prasy 4.11.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Postępują prace związane z budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Nadal jednak problemem jest brak prac na końcowym odcinku, gdzie zaplanowano pętlę tramwajową wraz z parkingiem. Miasto wciąż czeka na decyzję, która dałaby pełne prawo do realizacji inwestycji na tym terenie, który dodatkowo musi zostać odkażony.

Szefem Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu został prof. Wojciech Cyrul, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy dyrektor został wybrany po tym, jak dotychczasowy szef placówki - prof. Krzysztof Fyderek - w obliczu masowych zwolnień lekarzy zrezygnował ze swojej funkcji. Argumentował, że nie jest w stanie spełnić tego, co obiecywał na początku: że pod jego skrzydłami poprawi się satysfakcja pacjentów i ich rodziców, motywacja personelu i sytuacja finansowa szpitala.

7 listopada podróżni będą mogli znów wsiąść do pociągu na przystanku Kraków Swoszowice. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych jest prawie ukończona. Pasażerowie skorzystają z nowoczesnego peronu, nowego przejścia podziemnego, wygodnych ciągów komunikacyjnych i parkingu przesiadkowego. Podróż w kierunku centrum miasta pociągiem znacznie się skróci.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do rozbiórki XIX-wiecznego wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Plany są takie, by prace rozpoczęły się w tym miesiącu. W związku z nimi pasażerowie tramwajów i kierowcy aut muszą być przygotowani na duże utrudnienia w ruchu. Nie jest wykluczone, że czasowo będzie trzeba nawet w całości zamknąć przejazd ul. Grzegórzecką.

Radni miejscy boją się, że gdy powstanie spółka do zarządzania Centrum Kongresowym ICE, stracą kontrolę nad jego działalnością. Byli zaskoczeni faktem, że w porządku obrad sesji znalazł się druk, zgodnie z którym miasto chce przekazać spółce Kraków 50.20, na której powołanie jeszcze się nie zgodzili, ponad 2,7 mln zł. Między sobą wymieniali nazwisko człowieka, który ponoć ma zostać jej prezesem. - Nie wiem, kto będzie prezesem, to jest decyzja pana prezydenta Majchrowskiego. Ale biorę pod uwagę, że ja. Nie boję się tego - mówiła dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Błaszczyk, które teraz jest operatorem ICE. Jeśli powstanie nowa spółka, miasto będzie musiało płacić za wynajem tam sali. - Nie widzę w tym nic złego - mówiła Błaszczyk. I przekonywała, że powołanie Krakowa 50.20 będzie z korzyścią dla mieszkańców.

Zakrzówek brzydnie w oczach, są już metalowo-drewniane pomosty, stoją budynki w stanie surowym. Tak powstaje kąpielisko i park. Będzie brzydziej, bo ma być bezpieczniej. W naturę wkradły się siatki na skałach, beton, pomosty. Spór o ten teren i jego przyszłość trwa od lat. Wcześniej zagrażała mu zabudowa forsowana przez portugalskiego dewelopera, teraz miejsce to zmienia inwestycja Zarządu Zieleni Miejskiej. Zobaczymy ostateczny efekt w lecie 2022 roku kiedy kąpielisko powinno być udostępnione dla mieszkańców i turystów.

Praca w handlu i gastronomii to jedne z najpopularniejszych. Tam zatrudnienie znajduje wiele osób w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Choć praca nie należy do najłatwiejszych, ciągle ma swoich zwolenników. Czy wpływ na to mają zarobki? Sprawdzamy, ile można zarobić pracując w popularnych sklepach i restauracjach.

Gdzie trafiają holowane z ulic auta? Tarasujące przejazd tramwajom, zagrażające bezpieczeństwu pojazdy zabierane są na miejski parking przy ul. Rzebika, gdzie czekają na odbiór właścicieli. Jednakże wiele z nich, niechcianych, zostaje tam na lata. Miasto próbuje się ich pozbyć i na tym zarobić. Zobaczcie te fury...

Schemat działania grupy nielegalnie handlującej chemią gospodarczą w Nowej Hucie z tzw. bagażnika, zawsze był i jest podobny. - Najpierw rozwieszane są tekturowe plansze na słupach energetycznych, reklamujące niemieckie cudeńka do prania, a potem, we wskazanych na plakatach konkretnych dniach i godzinach, podstawiany jest samochód dostawczy, wypchany po brzegi towarem - wyjaśniają strażnicy miejscy, którzy - znając ten mechanizm - tak zorganizowali sobie sobotni czas pracy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo spotkania handlarza.