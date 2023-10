Przegląd prasy 4.10.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar stodoły pod Krakowem. W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży pożarnej”?

Prasówka Kraków 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar stodoły pod Krakowem. W akcji gaśniczej brało udział kilka zastępów straży pożarnej Jak podaje portal Patrol998-Małopolska na swoim profilu w mediach społecznościowych w Wielmoży (pow. krakowski) doszło do pożaru stodoły. Ogień pojawił się blisko zabudowań oraz ścierni.

📢 Nowy rok na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z nowymi kierunkami i Ogrodem Profesorskim rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został we wtorek (3 października) uroczyście zainaugurowany. W tym roku na tej krakowskiej uczelni studiować będzie ponad 15 tysięcy osób, z czego 7 tys. 117 to studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W nowym roku nie zabraknie nowości na UEK.

📢 Otwarcie rozbudowanej al. 29 Listopada coraz bliżej. Znamy termin oddania drogi do użytkowania Przebudowa al. 29 Listopada jest coraz bliższa ukończenia. Trwają ostatnie prace. Plan jest taki, by roboty zostały zakończone w listopadzie. Później będzie potrzeba około miesiąca na obiory. W grudniu kierowcy mają otrzymać gwiazdkowy prezent, bowiem rozbudowaną drogą w całości mają przejechać przed Świętami Bożego Narodzenia.

Prasówka 4.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Fukaj rozgrzał klubowiczów. Mamy zdjęcia z imprezy! Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Fukaj znany z takich hitów jak "Hotel Maffija 3", „Nie ma cię”, „Owoce 33”, „Owoce”, „Pancerz” czy „Rusztom”. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Kawalerki na wynajem w Krakowie. Idealne mieszkanie dla singla lub studenta! Ich ceny zwalają z nóg. Zobacz oferty, ceny i zdjęcia Jeszcze kilka lat temu, aby wynająć kawalerkę w Krakowie, wystarczyło mieć na ten cel około 1000 złotych. Obecnie nie ma o tym mowy. Ceny najmu kawalerek z zawrotną prędkością poszybowały w górę. Obecnie trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami. W zależności od lokalizacji ceny wahają się do 2000 do 3000 złotych. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd kawalerek oferowanych na wynajem w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia i ceny! 📢 Przyszli inżynierowie rozpoczęli nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska zainaugurowała we wtorek (3 października) swój 79. rok akademicki. W Bazylice św. Floriana została odprawiona msza święta, po czym ulicą Warszawską na główny kampus PK przeszedł przeszedł pochód profesorów i studentów uczelni, który w tym roku wrócił do scenariusza inauguracyjnych uroczystości po pandemicznej przerwie. W tym roku akademickim na ośmiu wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie około 12,5 tysiąca studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych studentów nowo przyjętych na studia I i II stopnia.

📢 Janusz Filipiak w szpitalu, Cracovia w nowej rzeczywistości. Wiceprezes Stefan Majewski: Na razie funkcjonujemy tak, jak do tej pory Stefan Majewski jest wiceprezesem zarządu MKS Cracovia SSA i dyrektorem sportowym klubu. Rozmawiamy z nim o nowej sytuacji, jaka zaistniała pod nieobecność prezesa Janusza Filipiaka. 📢 Tragedia na placu zabaw w Zabierzowie. Prokuratura: do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie śmierci 4-latka Do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów w sprawie tragicznego wypadku na placu zabaw w Zabierzowie k. Krakowa, gdzie w czwartek, w trakcie pobytu w przedszkolu w zbiorniku wypełnionym wodą, utonął 4-letni chłopiec – podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [3.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Przychody Cracovii sięgnęły 40 milionów złotych – wynika z raportu „Finansowa Ekstraklasa” za sezon 2022/2023 Kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy osiągnęły łącznie 921 mln złotych przychodów w sezonie 2022/2023. To historyczny rekord. Pierwsze miejsce w raporcie „Finansowa Ekstraklasa”, przygotowanym przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton we współpracy z Ekstraklasą SA, zajął Lech Poznań. Cracovia, której piłkarze zajęli na boisku 7. lokatę, dzięki przychodom sięgającym 40 mln zł uplasowała się w rankingu na 9. pozycji. 📢 Tyle płacimy dziś za warzywa i owoce na placach targowych w Krakowie. A jak rosły ceny przez ostatnie trzy lata? Wybraliśmy się na krakowskiej place targowe by zobaczyć ceny warzyw i owoców, jesienne ceny. Inflacja spada, ale powoli, nie oznacza to też jednak, że wrócimy do cen z czasów pandemii. Z kolei zmiany w cenach przez ostatnie dwa lata przeanalizował portal PanParagon. Ceny produktów spożywczych w Polsce od 2020 roku zmieniły się diametralnie. Za niektóre artykuły płacimy obecnie ponad dwukrotnie więcej.

📢 Czy tegoroczne Targi Książki w Krakowie mogą odbyć się bez korków i długich kolejek do kas? W poprzednich latach był tu armagedon Targi Książki za cztery tygodnie. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy czytelników. Jest szansa, by czytelniczy festiwal nie zamienił się w tym roku w wydarzenie frustrujące zakorkowanymi dojazdami, kolejkami do kas i ściskiem w targowych alejkach.

📢 Miejsce w Krakowie, gdzie ciche opactwo graniczy głośnym stadionem. Mogiła w Nowej Hucie Wcześniej opisywaliśmy miejsce w Nowej Hucie, które jest idealne pod spacery i rekreację, w rejonie ulicy Bulwarowej. Ale dalej na południe mamy podobną oazę spokoju w Krakowie. Wiejska zabudowa wzdłuż ulicy Klasztornej, którą docieramy do opactwa w Mogile wraz z jego starym drewnianym kościółkiem i terenami zielonymi, błoniami mogilskimi. A dalej most Wandy, Wisła, klub jachtowy. Są też i głośniejsze miejsca - stadion Hutnika Kraków i wyznaczająca granice tego rejonu Krakowa trasa S7 ze stosunkowo nowym mostem na Wiśle im. kardynała Franciszka Macharskiego.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 3 do 7 października [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 3.10.23 Zakład energetyczny poinformował o zaplanowanych wyłączeniach prądu. Przerwy w dostawie prądu wystąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o zaplanowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej od wtorku 3 października do soboty 7 października. 📢 Krakowskie CBA zatrzymuje. Lewe faktury VAT na aż 121 mln zł Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Krakowie w ramach wspólnego śledztwa z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zatrzymali 10 osób na terenie Wielkopolski, a kolejnego podejrzanego zatrzymano przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 📢 Pościg ulicami Wieliczki, sprawca rozbił kilka samochodów. Teraz mu grozi 12 lat odsiadki Wieliccy kryminalni po pościgu zatrzymali 23-letniego kierującego oplem, który przewoził amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 12 lat więzienia. Podejrzany za swój czyn odpowie w warunkach recydywy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i poręczenie majątkowe.

📢 Kraków. Wielka reklama zdemontowana, kamienica przy Piłsudskiego odsłonięta! Tak działa uchwała krajobrazowa. Patrzcie i podziwiajcie Po wielu latach zasłaniania gigantyczną siatką reklamową - teraz w końcu kamienica przy ul. Piłsudskiego 40 (róg Alej Trzech Wieszczów) jest widoczna. Zabytek przesłaniają obecnie tylko rusztowania remontu. Zakończenie robót - według żółtej tablicy informacyjnej, którą można jeszcze znaleźć na miejscu, rozpoczętych w listopadzie zeszłego roku - miało nastąpić 30 września. Płachta reklamowa zniknęła więc zgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej, która wyznacza sztywny termin dla reklam zawieszanych na czas remontu. 📢 Wypadek w Skawinie. Samochód osobowy potrącił 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na drodze. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe.

📢 Wielkowiejski Targ, czyli zdrowa oferta produktów lokalnych i badań profilaktycznych Na ostatni Wielkowiejski Targ przyszli nie tylko smakosze produktów lokalnych, ale także ci, którzy chcieli zadbać o zdrowie. Tym razem w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś wykonać badania profilaktyczne. Były stoiska Narodowego Funduszu Zdrowia i oferty terapeutów. 📢 ASP ma nowy dom dla dwóch swoich wydziałów. Imponujący gmach w centrum miasta Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała w poniedziałek (2 października) nowy rok akademicki. Wchodzi w niego z nową siedzibą Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz, w którą zamienił się ponad 100-letni gmach przy ul. Syrokomli 21, pierwotnie wzniesiony dla Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Budynek przeszedł modernizację, tak by mogły w nim powstać pracownie uczelnianych wydziałów, zyskał windy, a w piwnicach - m.in. przestrzeń nowej galerii.

