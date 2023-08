Przegląd prasy 4.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłum kibiców na stadionie Wisły Kraków. Mecz? Nie, kilka tysięcy osób przyszło spotkać się z Jakubem Błaszczykowskim”?

Prasówka Kraków 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłum kibiców na stadionie Wisły Kraków. Mecz? Nie, kilka tysięcy osób przyszło spotkać się z Jakubem Błaszczykowskim To spotkanie pokazało, ile dla kibiców znaczy Jakub Błaszczykowski. W czwartek od godz. 17 do 21 przyszło do sklepu Wisły Kraków na stadionie przy ul. Reymonta kilka tysięcy ludzi, żeby spotkać się byłym już kapitanem „Białej Gwiazdy”.

📢 Nowa lokalizacja toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. To tuż przy plaży Bagry. Przeszkodą wciąż brak funduszy Po śmiertelnym wypadku przy Moście Dębnickim, w którym zginęło czterech młodych ludzi i mając na względzie popularność wyścigów samochodowych wśród młodzieży, jak bumerang wraca temat budowy toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. Miasto wyznaczyło właśnie jego nową lokalizację, którą miałaby się stać ul. Kosiarzy w pobliżu plaży Bagry. Na przeszkodzie stoi jednak brak funduszy.

📢 Kraków. Bardzo złe wieści dla kierowców. Remont mostu Dębnickiego z opóźnieniami Remont mostu Dębnickiego w Krakowie przysparza kierowcom wielu kłopotów komunikacyjnych. Niestety informacje, które podają urzędnicy nie napawają optymizmem. Pierwszy etap, czyli prace wykonywane na jezdni od strony Salwatora mają się zakończyć 23 września br., a nie jak dotychczas zakładano, dwa tygodnie wcześniej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyjaśnia, co jest tego przyczyną.

Prasówka 4.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Prawie 85 procent drzew zostanie wyciętych pod rozbudowę pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Apel o korektę w projekcie Inwestycja związana z rozbudową pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie jest już na etapie składania wniosku o ZRID. Jak informuje jednak radny Łukasz Gibała, z jej realizacją wiąże się też potężna wycinka zieleni - z 557 drzew wyciętych ma zostać aż 464. Niektóre o obwodzie sięgającym 4 metrów i 25 metrowej wysokości. Mieszkańcy i radny apelują o wprowadzenie korekt w projekcie, które pozwolą ograniczyć wycinkę do minimum. Co na to urzędnicy?

📢 Kraków. Nie będzie parkingu w rejonie Zakrzówka. Protest odniósł skutek "W związku z zaniepokojeniem mieszkańców dotyczącym budowy parkingu oraz zagospodarowania końca ulicy Twardowskiego w ramach kolejnego etapu inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku Zakrzówek w Krakowie”, Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o odstąpieniu od prac" - zakomunikował ZZM. Wcześniej inwestycja wzbudziła duża kontrowersje. 📢 Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN. 📢 Remont Małej Baszty. Z nowego tarasu widokowego Krakowa zobaczymy panoramę miasta i dachy Wawelu Wawel nie przestaje zaskakiwać. Jak się okazuje, na wzgórzu wawelskim szykuje się nowa atrakcja dla turystów i wszystkich chętnych. Mała Baszta - najmłodsza i najmniejsza wieża Wawelu, dotąd niedostępna dla zwiedzających, w przyszłym roku zostanie dla nich otwarta. Kto wdrapie się na samą górę, będzie mógł podziwiać widoki roztaczające się z tarasu baszty.

📢 Na północy Krakowa powstanie nowy przystanek kolejowy. Podpisano umowę Podpisano umowy na budowę przystanku kolejowego Kraków Piastów w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Obecny był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do końca 2024 roku przy torach wybudowane zostaną perony, a podróżni dostaną się na nie nową kładką.

📢 Rodzinna dziupla kradzionych aut. Zarekwirowano samochody warte 3,5 mln zł Krakowscy policjanci zlikwidowali nielegalny rodzinny interes związany z obrotem luksusowymi samochodami. Trzy spokrewnione ze sobą osoby zostały zatrzymane. Zabezpieczonych do sprawy zostało 8 pojazdów o wartości około 3,5 miliona złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu. 📢 Kraków. Domagają się zakazu wędkowania i połowu ryb na Zakrzówku Stowarzyszenie Akcja dla Ziemi na Zakrzówku skierowało do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz do wiadomości Okręgu PZW w Krakowie pismo w sprawie istotnego problemu przyrodniczego, którym jest odławianie ryb na Zakrzówku. Zgodnie z informacją z Okręgu PZW w Krakowie połów jest tam legalny, ale w ocenie stowarzyszenia walory przyrodnicze tego urokliwego zakątka Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego powinny być chronione. Domagają się zakazu wędkowania. Co na to ZZM? Pytamy.

📢 Złe informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Wszystko przez deszcz Przed nami deszczowy weekend. Z tego powodu w sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia, nie będą realizowane dodatkowe kursy linii nr 100, 101 i 134, a także nie będą kursować linie nr 352, 427, 434, 497, LR0 i LR2 – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. 📢 Krakowskiej dżungli groziło rozjechanie przez Trasę Pychowicką. Zobacz, jak wygląda ten bardzo cenny teren, który obronili mieszkańcy W czasie konsultacji społecznych, dotyczących Trasy Pychowickiej, mieszkańcy powiedzieli jasno: nie chcemy zniszczenia lasu łęgowego w Przegorzałach. Mogłoby do tego dojść w momencie, gdyby nową drogę poprowadzono mostem nad Wisłą. Ostatecznie jednak miejska spółka Trasa Łagiewnicka zapowiedziała, że trasa będzie przechodzić w tunelu pod rzeką, dzięki czemu uda się uchronić cenne przyrodniczo tereny przed degradacją. Ale czym w zasadzie jest las łęgowy, w obronie którego stanęli mieszkańcy Krakowa i aktywiści?

📢 Młoda sarna chroniła się na przystanku MPK w Krakowie. Co jej się stało? Zgłoszenie dotyczące potrąconej sarny przy ul. Księcia Józefa wpłynęło wczoraj rano do krakowskich strażników miejskich. Na miejscu faktycznie zastali młodą, zlęknioną sarenkę. 📢 Powstanie długo wyczekiwanego ronda na Ruczaju ułatwiłoby życie mieszkańcom. Jest szansa na inwestycję w przyszłym roku? Ulica Lubostroń na Ruczaju jest wąska, nie ma chodnika i panuje na niej duże natężenie ruchu. Poruszanie się po skrzyżowaniu z ulicą Kobierzyńską, główną arterią w tym regionie, jest w godzinach szczytu znacznie utrudnione, dlatego już dekadę temu planowano tu budowę ronda. Wtedy nie udało się doprowadzić projektu do końca. Istnieje jednak szansa, że stanie się to w tym roku. 📢 To może być szok dla kierowców w Krakowie. "Bardzo gęsta sieć fotoradarów w mieście" Minęło kilka tygodni od tragicznego w skutkach rajdu po ulicach Krakowa - w wypadku przy moście Dębnickim zginęło czterech młodych mężczyzn. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig przyznaje w mediach społecznościowych, że nielegalne wyścigi samochodów to szerszy problem, będący zagrożeniem dla mieszkańców jak i samych kierowców. "Musimy sobie jasno powiedzieć, że rajdy te są niedopuszczalne" - podkreśla i zapowiada zdecydowane działania.

📢 Pożar na autostradzie A4 pod Krakowem. Ruch wstrzymany, potężny zator Na odcinku A4 Węzeł Rudno - PPO Balice doszło do pożaru samochodu osobowego na jezdni w kierunku Krakowa. Straż Pożarna prowadzi akcję gaszenia pojazdu. Ruch wstrzymany. Utworzył się 6 km zator. 📢 Firma zagarnęła sobie ulicę w Krakowie i karci za parkowanie. List Czytelnika Napisał do nas Czytelnik, który zaparkował na miejskiej ulicy i został za to zwyzywany. Twierdzi, że prywatna firma "zagarnęła" miejską ulicę i sama wprowadziła zakaz parkowania (chyba że jest się jej klientem). Sprawę zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i czekamy na reakcję. List Czytelnika publikujemy wraz ze zdjęciami.

📢 Kraków. Afera z biletem metropolitalnym. - To cicha podwyżka - pisze jeden z mieszkańców. Posłanka interweniuje Od 1 sierpnia w Krakowie pojawiły się nowe możliwości podróżowania. Z początkiem sierpnia br. w stolicy Małopolski zaczął obowiązywać bilet metropolitalny: na tramwaje, autobusy i pociągi. O wprowadzeniu nowego biletu przesądziła 5 kwietnia Rada Miasta Krakowa, która podjęła uchwałę w tej sprawie. Niestety, nowy miesiąc mocno zaskoczył niektórych mieszkańców. "To cicha podwyżka cen biletów MPK Kraków dla właścicieli Karty Krakowskiej" - pisze do nas Pan Grzegorz. W czwartek, 3 sierpnia w tej sprawie w Krakowie odbyła się konferencja prasowa Partii Razem. Rzecznik prasowy ZTP wyjaśnia - Musimy pamiętać o tym, że wszyscy "zrzucamy się" na ten transport zbiorowy, bez względu na to, czy jesteśmy mieszkańcami Krakowa, czy Wieliczki.

📢 Zaskakujące dane dotyczące bezrobocia w Krakowie "W najnowszym wydaniu opracowania pn. Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawarto szczegółowe informacje związane z wakacyjną sytuacją na rynku pracy. Zwrócono szczególną uwagę na dane związane z pracami sezonowymi, których podejmują się często młode osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego, jednakże najciekawszym zjawiskiem jest zaobserwowana rekordowo niska stopa bezrobocia w Krakowie" - informuje Grodzki Urząd Pracy. 📢 Uważajcie na ten lek! Wycofano go ze sprzedaży. W Krakowie kupiono już jednak 280 opakowań 1 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję informującą o wycofaniu z obrotu sześciu wadliwych serii leku Lactulose-MIP – leku o łagodnym działaniu przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu zaparć. Ponadto wydano również decyzję o zakazie wprowadzania do obrotu kolejnych siedmiu serii tego leku. Systemy monitorujące sprzedaż leków w aptekach platformy OSOZ KtoMaLek.pl wykazały, że w Krakowie sprzedano blisko 280 opakowań wycofanego leku.

