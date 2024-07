Przegląd prasy 4.07.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „248. rocznica niepodległości Ameryki i 50 lat Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Wielka feta!”?

Prasówka Kraków 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 248. rocznica niepodległości Ameryki i 50 lat Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Wielka feta! 3 lipca w Krakowie odbyła się wielka amerykańska impreza! W Fortach Kleparz zorganizowano fetę z okazji 248. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 50-lecia Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział ponad setka gości wśród, których dostrzegliśmy Wiaczesława Wojnarowskiego - konsula generalnego Ukrainy w Krakowie, prezydenta Aleksandra Miszalskiego, radnego sejmiku Kazimierza Barczyka czy wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

📢 Wandale niszczą zabytkowy fort Mistrzejowice. Pomoże monitoring? Zabytek będący elementem Twierdzy Kraków - fort Mistrzejowice znów stał się celem ataków wandali. Minęły zaledwie dwa tygodnie od akcji wspólnego malowania obiektu przez mieszkańców Krakowa, a już doszło do kolejnych aktów wandalizmu. Jakie kroki podejmuje Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) w Krakowie w celu ochrony fortu? Czy zostanie zainstalowany monitoring?

📢 Wisła Kraków ma nowego sponsora strategicznego Wszystko już jasne - Wisła Kraków ma nowego sponsora strategicznego. Została nim firma TEXOM, której logotyp znajdzie się na centralnym miejscu koszulek piłkarzy „Białej Gwiazdy”.

Prasówka 4.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dawny stadion Korony Kraków w przebudowie. Pięknie położony obiekt będzie miejscem dla biegaczy i piłkarzy Zniknęły stare płyty chodnikowe, znika jeden tor do biegów wokół boiska piłkarskiego. Centrum Sportu Parkowa, z którego korzysta KS Kabel, zmienia się na lepsze dla miłośników sportu. Będzie nowa bieżnia, maszty oświetleniowe, wiaty przy boisku. Miejsce to przez lata zaniedbane odzyskuje dawny blask.

📢 Nagroda Wyspiańskiego przyznana. Trafi do krakowskich twórców teatralnych Kapituła Nagrody Wyspiańskiego wybrała najciekawsze realizacje krakowskich scen teatralnych, uhonorowała także twórców teatralnych. Laureaci przyznawanej przez miasto nagrody odbiorą wyróżnienia podczas uroczystej gali planowanej jesienią. 📢 Piękna Zuzanna Balonek reprezentuje Małopolskę w konkursie Miss Polski 2024. Finał w piątek w Nowym Sączu Już w sobotę, 5 lipca, 32 piękne dziewczyny staną do konkursu Miss Polski 2024 w Amfiteatrze w Nowym Sączu. Wśród nich jest przedstawicielka Małopolski - Zuzanna Balonek. Piękna 19-latka pochodzi z Laskowej w gm. Zator. 📢 Wyniki matur 2024: jak sprawdzić i kiedy odebrać świadectwo dojrzałości? Wyniki matur 2024 to kluczowy moment dla tysięcy abiturientów, decydujący o ich przyszłej edukacji. Już na początku lipca uczniowie dowiedzą się, czy ich ciężka praca przez ostatnie lata została odpowiednio oceniona i czy mogą kontynuować naukę na wybranych przez siebie studiach. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy dokładnie wyniki zostaną ogłoszone, jak je sprawdzić oraz co zrobić w przypadku problemów z logowaniem.

📢 Nowe rozwiązania dla kładki Kazimierz-Ludwinów: ochrona dziedzictwa UNESCO w Krakowie W obliczu zagrożenia skreślenia Krakowa z prestiżowej listy światowego dziedzictwa UNESCO, projekt kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów przeszedł istotne zmiany. Nowe rozwiązania, które mają na celu ochronę krajobrazu i dziedzictwa kulturowego tego historycznego miasta, zostały zaprezentowane podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim części kładki od strony Kazimierza, gdzie projektanci zdecydowali się na obniżenie ramp i konstrukcji oraz minimalizację fundamentowania, by ograniczyć ingerencję w otaczające drzewa i krajobraz. 📢 Park i Magnoliowy Zagajnik w krakowskich Łagiewnikach - rozbudowa zielonej enklawy Schody terenowe, pump track, oświetlenie oraz dodatkowa mała architektura - taka infrastruktura przybędzie w parku w Łagiewnikach – Borku Fałęckim w Krakowie. Ta atrakcyjna enklawa zieleni, położona na obszarze około 3,5 hektara, rozwija się dzięki krakowskiemu budżetowi obywatelskiemu, oferując coraz więcej atrakcji dla różnorodnych grup mieszkańców.

📢 Drugi sparing Cracovii podczas letnich przygotowań. Rywalem Radomiak. TRANSMISJA Piłkarze Cracovii od poniedziałku przebywają na zgrupowaniu w Warce, które potrwa do 10 lipca. Trener Dawid Kroczek zabrał na nie 27 zawodników, w tym trzech nowych. W środę o godzinie 17 "Pasy" zmierzą się w sparingu z rywalem z ekstraklasy. Ich przeciwnikiem będzie Radomiak. Klub przygotował transmisje z tego meczu. 📢 Radni zadecydują o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w Krakowie. Dochód miasta może zmniejszyć się o 18 milionów złotych Podczas sesji Rady Miasta Krakowa w środę (3 lipca) radni zajmą się tematem przesunięcia daty wejścia w życie poszerzonej strefy płatnego parkowania. Jeśli radni przegłosują przygotowaną w tej sprawie uchwałę, nowe zasady SPP będą obowiązywały od 10 sierpnia 2026 r., czyli dwa lata później niż pierwotnie zakładano.

📢 Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Małopolska znów jednym z liderów Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały w środę (3 lipca) wyniki egzaminu ósmoklasisty, który został przeprowadzony w połowie maja. W całym kraju przystąpiło wtedy do egzaminu ok. 220,9 tys. uczniów, w tym ok. 11,3 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. Małopolscy ósmoklasiści - już tradycyjnie - wypadli lepiej od średniej krajowej. 📢 Memy na Dzień Cioci i Wujka. W Polsce obchodzimy to święto 3 lipca, ale te obrazki śmieszą przez cały rok! Dzień Cioci i Wujka. W kalendarzu świąt nietypowych na świecie znajdziemy go pod datą 26 lipca, jednak inicjator obchodzenia tego święta w Polsce wyznaczył je na 3 lipca. Dlaczego? O tym za chwilę, generalnie jednak wszyscy zgodzimy się z tym, że każdy dzień jest dobry na to, żeby naszym wujkom i ciociom sprawić przyjemność życzeniami i dobrym słowem. Albo poprawić im i nam humor. W tym przypadku - MEMAMI!

📢 Kraków może mieć drugie lotnisko oprócz Balic. Jest propozycja portu dla lotów biznesowych, towarowych i wojskowych Miejscy radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt rezolucji do rządu w sprawie kluczowych inwestycji transportowych dla Krakowa i Małopolski. Jednym z postulatów jest rozwój lotniska w Pobiedniku Wielkim, tak by zostało dostosowane do lotów biznesowych, towarowych, a także wojskowych. Projektem zajęli się radni podczas sesji w środę (3 lipca). Podczas debaty nie brakowało wątpliwości. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę, w której zwrócili się także o podjęcie rozbudowy Portu Lotniczego Kraków-Balice, skutkującego jego przekształceniem w drugi po Okęciu ponadregionalny port lotniczy, a także realizację koncepcji ponadregionalnego centrum przesiadkowego w północnej części miasta, zapewniającego lepszy dostęp mieszkańcom: Nowej Huty, Prądnika Czerwonego, Prądnika Białego, wschodniej części Powiatu Krakowskiego do regionalnych i ponadregionalnych połączeń kolejowych i autobusowych.

📢 Wakacje w Krakowie. Co robić w Krakowie w lecie? Najlepsze atrakcje na wakacje! Festiwale, eventy, koncerty, kino Wakacje w mieście nie muszą być nudne! W letnich miesiącach bowiem na krakowian czeka masa atrakcji - zarówno tych kulturalnych, muzycznych, jak i imprezowych. Wśród nich festiwale, eventy, koncerty oraz cykle wydarzeń kulturalnych. Zobacz, co robić w wakacje w Krakowie w kolejnych tygodniach! 📢 Pomysł na rozładowanie kolejek na Zakrzówku przegłosowany. Krakowianie mają mieć pierwszeństwo Baseny na Zakrzówku cieszą się ogromną popularnością. Wejście na nie jest nieodpłatne. W upalne dni problemem jest jednak to, że chce z nich skorzystać dużo więcej osób niż może pomieścić kąpielisko. Nieraz więc w ogromnym skwarze trzeba czekać dwie, a nawet trzy godziny w długiej kolejce. Radna miejska Agnieszka Pogoda-Tota wyszła z pomysłem poprawy sytuacji. Przygotowano w tej sprawie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa. I na środowej sesji zostało to przegłosowane. Zatem nowe zasady maja szansę obowiązywać jeszcze w wakacje.

📢 Najpiękniejsza ścieżka rowerowa w Krakowie. Tu mostek, tam mostek, jedna wielka strefa relaksu. Zobaczcie nową trasę nad Rudawą! Ścieżka rowerowa wzdłuż Rudawy. Sześć kilometrów w uroczej części Krakowa, wśród zieleni, z malowniczymi widokami - na Las Wolski czy Sikornik. A to wszystko tak blisko centrum miasta! Nowa ścieżka szczególnie przypadnie do gustu rodzinom szukającym pomysłu na spokojną wycieczkę. Jazda rowerem przy rzece zawsze ma urok, tutaj wzbogacany przejazdami/przejściami przez mostki, wszystko to z dala od ruchu samochodowego. Zresztą sami się przekonajcie, przeglądając GALERIĘ ZDJĘĆ z naszego przejazdu ścieżką nad Rudawą. 📢 Tłumy na otwarciu Max Premium Burgers przy ul. Zakopiańskiej! To już drugi lokal w Krakowie. Zobacz zdjęcia! Znana sieć Max Premium Burgers otworzyła nowy lokal przy trasie wyjazdowej z Krakowa. To już 25. restauracja tej sieci w Polsce i druga w Krakowie! Zobacz jak było na otwarciu.

📢 Nowa kładka powstaje w centrum Krakowa. Jaki postęp prac? Kończą się prace przygotowawcze do budowy podpór kładki pieszo-rowerowej Kazimierz–Ludwinów. - Niebawem rozpoczną się prace zasadnicze, polegające m.in. na wykonaniu pali wielkich średnic, na których wspierać się będą przyczółki kładki. Przypominamy, że z tego względu dolna część bulwaru po stronie Kazimierza oraz cały bulwar po stronie Ludwinowa są zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego na wysokości prowadzonych prac - wyliczają urzędnicy miejscy. 📢 Jest odpowiedź urzędników w sprawie niebezpiecznego przystanku przy ul. Wielickiej w Krakowie "Przystanek tramwajowy MPK znajdujący się przy ulicy Wielickiej i przejściu podziemnym na os. Kozłówek od strony kościoła stanowi niebezpieczeństwo dla pasażerów tramwajów" - twierdzi nasz czytelnik w liście przesłanym do redakcji. Jest tam bowiem poprowadzona droga rowerowa wzdłuż przystanku zamiast, tak jak przy przystanku Kabel, gdzie ścieżka rowerowa omija przystanek. Kamil Popiela z biura prasowego magistratu informuje, że miasto nie ma zarezerwowanych pieniędzy na odseparowanie ruchu rowerowego od pieszego. - Niezależnie, ZTP prześle do ZDMK prośbę o opinię w sprawie możliwości poszerzenia ciągu na długości samego przystanku, co wraz z przestawieniem wiaty przystanku powinno poprawić sytuację - mówi Popiela.

