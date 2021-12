Przegląd prasy 3.12.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Trwają zdjęcia do 4. sezonu serialu TVP "Stulecie Winnych" na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej. Gościliśmy we wnętrzach Zamku Ujazdowskiego, który na potrzeby produkcji przemienił się w gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Zobaczcie zdjęcia z planu!

Rada Miasta Krakowa przegłosowała na ostatniej sesji plan miejscowy dla dawnej dzielnicy Wesoła. Daleko mu do ideału, ale musiał zostać uchwalony już teraz, ponieważ w innym wypadku terenom po dawnej fabryce Peterseima groziłaby dużo wyższa zabudowa niż zakłada przyjęty przez radę dokument. Kłopotliwa pozostaje sprawa kościoła. Społecznicy z Kolektywu Wesoła domagali się, by plan dopuścił w budynku nie tylko funkcję sakralną, ale też usługową. Ostatecznie tak się nie stanie. - Miasto zostało z kościołem i nie wiadomo, co ma z nim zrobić - mówi Piotr Grobler.