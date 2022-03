Przegląd prasy 3.03.2022 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W środę odbyła się krakowska premiera filmu "Sonata". Do Krakowa przyjechali aktorzy występujący w produkcji m.in. Małgorzata Foremniak, Michał Sikorski, Łukasz Simlat i Jerzy Stuhr, a także pierwowzór głównego bohatera - Grzegorz Płonka.

W Krakowie w środę (2 marca) wznowiona została miejska zbiórka darów dla Ukrainy. Indywidualni ofiarodawcy znów mogą przywozić potrzebne produkty i przedmioty na Stadion Miejski im. H. Reymana (stadion Wisły). Dary przekazywane przez krakowian zarówno jadą na Ukrainę, jak i trafiają do uchodźców wojennych, którzy dotarli do naszego miasta. Włączyć można się nie tylko w miejską akcję - również np. małopolski oddział PCK czeka na darczyńców przy ul. Studenckiej 19. Apeluje on przede wszystkim o środki opatrunkowe, koce termiczne, nowe koce i śpiwory oraz żywność.