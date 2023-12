Przegląd prasy 30.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków ma nowego trenera! To Hiszpan Albert Rude, którego asystentem został Mariusz Jop. Podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku”?

Prasówka Kraków 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wisła Kraków ma nowego trenera! To Hiszpan Albert Rude, którego asystentem został Mariusz Jop. Podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku Wisła Kraków poinformowała, że nowym trenerem drużyny występującej w I lidze będzie Albert Rude. To Hiszpan, który pracował m.in. jako asystent w Interze Miami, a ostatnio w zespole CD Castellon. Umowa została zawarta do końca czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia.

📢 Ostatnie dni wystawy o zabawkach i zabawach w PRL-u. To prawdziwy wehikuł czasu Takiej wystawy jeszcze w Krakowie nie było! W Muzeum Nowej Huty zagościli bohaterowie dziecięcej wyobraźni i towarzysze zabaw z okresu PRL-u. Wystawa potrwa do 7 stycznia, kto jeszcze nie widział, koniecznie musi nadrobić - to wehikuł czasu dla małych i tych, którzy pierwsza i drugą młodość mają już za sobą.

📢 Rozbudują terminal pasażerski krakowskiego lotniska. Jest zgoda wspólników na realizację inwestycji Budowa i rozbudowa terminala pasażerskiego Kraków Airport uzyskała zgodę na realizację. Decyzja w tej sprawie zapadła w piątek, 29 grudnia 2023 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Wspólnicy podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie przez zarząd portu czynności prawnych związanych z realizacją zadania, które znajduje się Planie Inwestycyjnym Kraków Airport na lata 2024 – 2045.

Prasówka 30.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiany kadrowe w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: "mają charakter ewolucji, a nie rewolucji" Podczas piątkowego spotkania, 29 grudnia, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wręczył akty powołania nowym dyrektorom. - "Spotykam się z Państwem, aby przedstawić zmiany kadrowe, o których zadecydowałem. Mają one charakter ewolucji, a nie rewolucji" - mówił wojewoda małopolski. Lucyna Gajda została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei na stanowiska dyrektora Biura Wojewody został powołany Łukasz Krzysztofik, a na stanowisko II dyrektora Wydziału Administracji i Logistyki - Nina Sapa.

📢 Strażacy z Niepołomic żegnają swojego druha Bogusława Kąckiego. Odprowadziły go strażackie sztandary i wozy bojowe Druh Bogusław Kącki był strażakiem i krwiodawcą, kierowcą autobusów i tirów oraz bojowych wozów gaśniczych. Za szybko odszedł na wieczną wartę. Zmarł w wieku 65 lat. Jak podkreślają jego znajomi - służył ludziom swoją pracą, doświadczeniem w strażackiej jednostce, ale także swoją krwią, bo był krwiodawcą. W ostatnią drogę w piątek, 29 grudnia 2023 roku z kościoła Matki Bożej Różańcowej w Niepołomicach (gdzie odbyła się msza żałobna) na cmentarz parafialny, odprowadzali go żałobnicy: rodzina, duchowni, sąsiedzi, znajomi i koledzy z pracy oraz druhowie, którzy nie tylko nieśli jego trumnę, ale także prowadzili pojazd z jego ciałem w obstawie wozów strażackich. 📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Krakowie. TOP 10 dla dziewczynek i chłopców, którzy urodzili się w stolicy Małopolski Wśród najrzadziej wybieranych imion dla nowo narodzonych dzieci w stolicy Małopolski są np. Pamela i Berenika, a także Romeo i Jonasz. A jakie są największe hity 2023 roku wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane na ostatnie dni grudnia, pozyskane z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy zestawienie 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek.

📢 IMGW ostrzega: uwaga na silny wiatr! Możliwe porywy sięgające nawet 75 km/h Niestety, znów nadciąga niespokojny weekend. Przed nami wietrzna sobota w Krakowie i Małopolsce! Porywy wiatru w naszym regionie mogą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolodzy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25 do 35 km/h, a w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę, 30 grudnia, w godz. od 9.00 do 15.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

📢 O takim Sylwestrze w Zakopanem marzyliście! Bez korków i z DJ-em na trasie Przetańczyć drogę do Zakopanego zamiast stać w korkach? Można i to w sylwestrową noc. Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza na "Pociągiem w Nowy Rok 2024" do Zakopanego i z powrotem z przystankiem na Sylwestra Marzeń TVP.

📢 Kraków. Zaginęła 36-letnia Maria Durczak. Policja prosi o pomoc Komisariat Policji VIII w Krakowie prowadzi poszukiwania 36-letniej Marii Durczak, która w dniu dzisiejszym w godzinach porannych wyszła z pracy na ul. Ujastek w Krakowie i nie powróciła do miejsca zamieszkania. Od tej pory rodzina nie ma kontaktu z kobietą, a jej telefon komórkowy nie odpowiada. Kobieta może poruszać się pojazdem m-ki Kia Ceed koloru ciemno-szarego o nr rej. KRA 767AJ. 📢 Budowa premetra w Krakowie. Po konsultacjach z mieszkańcami wskazano optymalny wariant trasy, zrezygnowano ze spornego odcinka Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra. Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021, kiedy to zostało opracowane “Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. - Mając na uwadze postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do Ronda Generała Maczka - mówi Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM w Krakowie.

📢 Kraków. Plany budowy wielopoziomowego parkingu na placu targowym Kalinex w Bieńczycach. Co na to kupcy? Miasto planuje budowę parkingu kubaturowego w Bieńczycach w rejonie ul. Samorządowej i Mikołajczyka. Miałoby się tam pomieścić łącznie ok. 400 pojazdów. W tym miejscu od lat 90. istnieje plac Targowy Kalinex, a raczej, to co z niego zostało, bo lata świetności to miejsce ma już za sobą. - Przydałby się parking, ale mamy nadzieję, że miasto wydzieli dla nas trochę miejsca, żebyśmy mogli prowadzić nasz mały handel - mówi Zbigniew Skowroński, który handluje na placu od 30 lat.

📢 Diablice, anielice i supermani. W Sylwestra ulice Krakowa znów wypełnią się biegaczami w wielobarwnych strojach Organizatorzy 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zachęcają uczestników niedzielnego wydarzenia do ubrania się w fantazyjne stroje, a najlepiej w kostiumy nawiązujące do historii, tradycji i kultury miasta. Sądząc po tym, jaką formę przybierał bieg w poprzednich latach, można być pewnym, że na efekt apelu nie trzeba będzie daremnie czekać. Krakowianie i liczni goście co roku udowadniają, że czego jak czego, ale fantazji im nie brakuje. Obejrzyjcie najlepsze z przebrania z poprzednich edycji Biegu Sylwestrowego w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Przedłużony areszt dla Roberta J. skazanego w głośnej sprawie "Skóry". Znamy datę pierwszej rozprawy apelacyjnej Sąd Apelacyjny w Krakowie przedłużył do końca czerwca tymczasowy areszt dla Roberta J. Mężczyzna w ubiegłym roku został nieprawomocnie skazany na dożywocie w głośnej sprawie "Skóry". Apelację od wyroku w tej sprawie sąd zacznie rozpatrywać 17 kwietnia. 📢 Nocą wzywali strażaków do fałszywego alarmu pod Krakowem. Rzekomo miało się palić mieszkanie w Krzeszowicach Było tuż przed północą w czwartek, 28 grudnia, gdy strażacy z kilku jednostek zostali zaalarmowani do pożaru mieszkania w Krzeszowicach. Informacja głosiła, że ogień wybuchł w mieszkaniu przy ul. Aptecznej. Po przybyciu jednostek na miejsce okazało się, że nie ma żadnego zagrożenia, alarm uznano za fałszywy. "Dowcipniś" wzywający pomocy zmarnował czas i energię wielu druhów ochotników.

📢 Kraków. Postępują prace w Miejscu Pamięci KL Plaszow. Zaplanowano już uroczyste otwarcie terenu Prace renowacyjne w obrębie Miejsca Pamięci KL Plaszow dobiegają końca. Niektóre ze zmian na tym obszarze można już zobaczyć, natomiast pewne prace wykończeniowe będą trwały jeszcze w przyszłym roku. Otwarcie terenu planowane jest na marzec 2024 roku. Zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Plaszow to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow.

📢 Cracovia zaprasza na poniedziałkowy Trening Noworoczny Tradycji musi stać się zadość - jak co roku 1 stycznia w samo południe na stadionie Cracovii odbędzie się Trening Noworoczny. Na boisko wyjdą piłkarze pierwszego zespołu, którzy zmierzą się z drużyną występującą na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów U-19. Część z zagranicznych graczy będzie nieobecna. 📢 Zaledwie kilka godzin i ponad 30 nietrzeźwych kierowców w Małopolsce. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków są bardzo surowe W środę, 27 grudnia br., tuż po świętach, w godzinach porannych od 6.00 do 9.00 w Małopolsce, policjanci przeprowadzili cykliczne ogólnowojewódzkie działania „ALKOHOL I NARKOTYKI”. Na zawartość alkoholu przebadanych zostało blisko 13,5 tys. kierujących ujawniając 29 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 2 prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków.

📢 Kraków się doczekał. Aleja 29 Listopada wreszcie otwarta dla kierowców! Nie wszystko skończone, ale można już jechać Do ruchu oddana została rozbudowana aleja 29 Listopada. Na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po co najmniej dwa pasy ruchu. Na niektórych odcinkach dróg rowerowych i chodników nadal przez najbliższe tygodnie będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Wprowadzono też sporo zmian w ruchu, a przejazd otwarto bez oficjalnych uroczystości. 📢 Zmiany w zakupie alkoholu w Krakowie. Wiadomo, co jest w projekcie nowej uchwały Prezydent Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w sprzedaży detalicznej i gastronomicznej. Ich liczba pozostanie bez zmian (4500), ale mniej będzie licencji na sprzedaż mocnych alkoholi (1400). O wielkiej zmianie trudno mówić, wcześniejszy limit w tej kategorii (1500) i tak nie był w całości wypełniony.

📢 Ranking szkół podstawowych w Krakowie. Oto podstawówki, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Rekrutacja do podstawówek ruszy się na wiosnę, ale rodzice przyszłych pierwszoklasistów już teraz rozglądają się za najlepszymi szkołami. Podpowiedzią w wyborze placówki na pewno mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty - tego, którym uczniowie zamykają pierwszy etap edukacji. Dla wszystkich poszukujących takich informacji przygotowaliśmy ranking szkół podstawowych w Krakowie. Obejmuje szkoły z 25 najlepszymi wynikami z ostatniego, tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

