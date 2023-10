Przegląd prasy 30.10.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Planujesz ślub w przyszłym roku? Na Targach Ślubnych pokazali najnowsze trendy ”?

Prasówka Kraków 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Planujesz ślub w przyszłym roku? Na Targach Ślubnych pokazali najnowsze trendy Suknie ślubne, biżuteria, dodatki ślubne, obrączki, kwiaty i dekoracje, Wedding Plannerzy i atrakcje dla gości weselnych z tym wszystkim muszą się zmierzyć osoby planujące ślub. Aby nie zgubić się w gąszczu przedślubnych przygotowań, warto przyjść na Targi Ślubne. Jedna z edycji odbyła się w Krakowie w ostatnią niedzielę października. Do Krakowa zjechali przedstawiciele branży ślubnej i przyszli państwo młodzi.

📢 Jedna z najpiękniejszych dzielnic Krakowa w jesiennej szacie Fanom tej dzielnicy nie trzeba powtarzać, że jest najładniejsza. Mieszkańcy innych dzielnic być może dawno tu nie zaglądali więc podpowiadamy - to miejsce idealne na spacer. Na dowód kilka widoków z parku Bednarskiego, z Kopca Krakusa i innych podgórskich okolic. Podgórze jest naprawdę malownicze w słoneczny jesienny dzień.

📢 Udogodnienia zadziałały. Na tegorocznych Targach Książki dało się przeżyć Blisko 500 wystawców, ponad 800 pisarek i pisarzy i przeszło 52 tys. uczestników. W Krakowie zakończyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Książki. - Nie chodzi o liczby. Nieważne, czy było 50 czy 52 tys. ludzi, ważna jest atmosfera Targów Książki: młodzi czytelnicy przechodzący od stoiska do stoiska ulubionej pisarki z takim wyrazem szczęścia na twarzy, że serce rośnie. W sobotę kilku pisarzy zgodziło się podpisywać książki już po zamknięciu targów – mówi Grażyna Grabowska, prezeska Tragów w Krakowie.

Prasówka 30.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ładna pogoda sprzyjała odwiedzaniu grobów przed dniem Wszystkich Świętych Ładna pogoda sprawiła, że w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych pojawiło się sporo osób. Jedni sprzątali mogiły bliskich, inni korzystali z dnia wolnego, by zapali znicze. W tym roku 1 listopada wypada w środku tygodnia - dla osób, które muszą pokonać odległe trasy, by odwiedzić mogiły bliskich, ostatni weekend października był okazją do tego, by pojechać na cmentarz.

📢 Za znicze i wiązanki przed cmentarzem Batowickim trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych Od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych trzeba wydać na wielorazowe znicze przed Cmentarzem Batowickim. Te małe jednorazowe można kupić za mniej niż 10 zł. Doniczka chryzantem - w zależności od jej wielkości - kosztuje tu od 25 do 40 zł, za mniej niż 20 zł można kupić stroik. Są też bukiety, za które trzeba dać kilkaset zł. Jeśli chcemy odwiedzić kilka mogił lub postawić więcej niż jeden znicz, należy się przygotować na spory wydatek. 📢 Utrudniony dojazd do Cmentarza Salwatorskiego. Najlepiej wsiąść w miejski autobus. Znicze od 3 zł Na krakowskich cmentarzach przed świętem Wszystkich Świętych jest coraz większy ruch. Tak też jest na Salwatorze. Do znajdującej się tam nekropolii w tym roku nie można dojechać tramwajem z powodu remontu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej, które są zamknięte dla ruchu. Do tego z powodu remontu częściowo wyłączony jest też most Dębnicki. Mocno utrudniony jest więc również dojazd samochodem, ciężko też znaleźć miejsce do zaparkowania. Do Cmentarza Salwatorskiego dojeżdża natomiast specjalny autobus. Na miejscu można kupić znicze, wiązanki kwiatów. Jest też stoisko ze słodyczami.

📢 Weekend w Krakowie upłynął w rytmie rock'n'rolla. Działo się! Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym to wyjątkowe wydarzenie sportowe, które w ostatni weekend października odbyło się w Krakowie. Hala Widowiskowo – Sportowa „Suche Stawy” przy ulicy Ptaszyckiego 4 stała się areną dla popisów tanecznych - było na co popatrzeć! 📢 Jeszcze jesień, ale szopkarze już myślą o grudniu. Od listopada ruszą zapisy do konkursu Choć do grudnia jeszcze sporo czasu, szopkarze już mogą myśleć o prezentacji swoich dzieł, a od 1 listopada ruszą zapisy do konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską. W tym roku będą one prowadzone w formie elektronicznej.

📢 Gdzie na spacer w Krakowie? Park Lotników Polskich w jesiennej aurze wygląda czarująco Gdzie wybrać się na spacer nie opuszczając Krakowa? Propozycji jest naprawdę wiele: od lasku wolskiego, przez wycieczkę na kopce, aż po osiedlowe parki. Zajrzeliśmy do parku Lotników Polskich, który w jesiennej aurze wygląda naprawdę czarująco.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechem Poznań Piłkarze Cracovii zremisowali z Lechem Poznań 1:1. "Pasy" po raz kolejny musiały odrabiać wynik i to im się udało. Oceniamy piłkarzy Cracovii za to spotkanie w skali 1 - 10. Noty zobaczcie w GALERII.

Targi Książki, jak co roku, zgromadziły tłumy czytelników Ponad 470 wystawców oraz 700 pisarek i pisarzy, a także tłumy czytelników - Targi Książki, jak co roku, przeżyły prawdziwe oblężenie. 📢 Mecz przyjaźni Cracovia - Lech Poznań i efektowne oprawy. Zdjęcia Fani "Pasów" na meczu z Lechem Poznań siedzieli na sektorze D za bramką od strony ul. Kałuży razem z sympatykami Lecha Poznań. Od dawna wiadomo, że kibiców obu klubów łączy przyjaźń. Dano temu wyraz w oprawach, jakie towarzyszyły temu meczowi. W GALERII można zobaczyć zdjęcia z tych opraw.

📢 Koniec bojkotu Wisły Kraków? Kibice znanego klubu zapowiedzieli przyjazd na Reymonta To może być początek końca bojkotowania przez kibiców innych drużyn Wisły Kraków. Konkretnie meczów, jakie ich zespoły rozgrywają przy ul. Reymonta. Od czasu gdy fani poszczególnych zespołów zaczęli odmawiać przyjazdu do Krakowa, właśnie z tej akcji wyłamać zamierza się pierwsza ekipa. Przyjazd na mecz Pucharu Polski, zaplanowany na 7 listopada, zapowiedzieli bowiem kibice Polonii Warszawa.

📢 Wypadki w powiecie krakowskim na krajówce i drodze lokalnej. Zderzenie samochodów, są osoby poszkodowane Do dwóch wypadków doszło w sobotę, 28 października około południ na drogach w powiecie krakowskim. Pierwszy miał miejsce w Wielkiej Wsi na drodze krajowej nr 94.Drugi na drodze lokalnej w Zagaciu w gminie Czernichów, gdzie uczestnicy zdarzenia zostali ranni.

