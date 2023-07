Przegląd prasy 30.07.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa trasy S7 pod Krakowem. Zmiany w rejonie Nowej Huty”?

Prasówka Kraków 30.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa trasy S7 pod Krakowem. Zmiany w rejonie Nowej Huty Budowa S7 na odcinku Kraków-Widoma. Postęp prac w lipcu szacuje się na 35 procent - niewiele jeśli chodzi o życzenia kierowców, którzy by już chcieli szybciej wyjechać na północ z Krakowa. Mogą liczyć na również budowaną Trasę Wolbromską i rozbudowywaną aleje 29 Listopada. Ale droga ekspresowa to co innego, która ma połączyć Podhale z Pomorzem. Ważne, że prace postępują, na pozostałych odcinkach również. Na odcinku Krakowskim od 1 sierpnia nastąpią natomiast zmiany.

📢 Wypadki mnożą się w powiecie krakowskim. Są poszkodowani w tym dzieci. Utrudnienia na drogach Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w sobotę, 29 lipca po południu. Najpierw do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 Kraków-Olkusz. W Wielkiej Wsi do rowu wpadł pojazd wiozący spory ładunek na niewielkiej przyczepce.

📢 Podróż w czasie tym razem do średniowiecza w samym centrum Krakowa "Średniowiecze da się lubić" czyli kolejna sobota w Krakowie, która jest pełna atrakcji. 29 lipca w Barbakanie młodsi i starsi biorą udział w pokazach i warsztatach średniowiecznego rzemiosła. Ponadto nie mogło również zabraknąć tradycyjnych pokazów walki i szkółki fechtunku dla najmłodszych. Wydarzenie kolejny raz jest idealną okazją do przeniesienia się w czasie i nietypowego spędzenia weekendu w gronie całej rodziny.

Prasówka 30.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Widać postępy rozbudowy kampusu Uniwersytetu Papieskiego na Ruczaju Obecnie na budowie kampusu Uniwersytetu Papieskiego na Ruczaju kontynuowane są roboty ziemne w północno zachodniej części budynku. Generalny Wykonawca zabetonował ok. 1800 mkw dna wykopu - wykonał warstwy betonu wyrównawczo-podkładowego, którego główną funkcją jest ustabilizowanie podłoża pod konstrukcję budynku. Wykonano również montaż żurawi wieżowych, które umożliwią sprawniejszy transport materiałów budowlanych na terenie budowy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Symulacja śmiertelnego wypadku z Mostu Dębnickiego w wyniku, którego zginęło czterech mężczyzn Na kanale YouTube - "Bitwy Drogowe" pojawiła się szczegółowa analiza tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 15 lipca w okolicach Mostu Dębnickiego. W jego wyniku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Autorami filmu są właściciele firmy Crashlab, która zajmuje się m. in. oględzinami miejsc zdarzeń drogowych. Eksperci w blisko 15 minutowym filmie starają się wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku, który wstrząsnął całym miastem. Przypominamy jednak, że w sprawie wypadku prokuratura cały czas prowadzi śledztwo. 📢 Kraków. Trzej święci Janowie po konserwacji. Studentka ASP przeprowadziła gruntowne prace badawczo-konserwatorskie nad dziełem W skarbcu bazyliki Mariackiej znajduje się późnogotycki obraz „Trzej święci Janowie”. W ramach pracy magisterskiej na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Ewa Paciora przeprowadziła gruntowne prace badawczo-konserwatorskie nad dziełem. Działania te prowadziła w pracowni konserwatorskiej bazyliki Mariackiej, pod kierunkiem dr Aleksandry Holi. Do bazyliki Mariackiej obraz trafił w latach 30. XX wieku. Wcześniej przechowywany był w zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Czulicach, w powiecie krakowskim. Zobaczcie jak wyglądał przed konserwacją, a jak po niej.

📢 Co zachwyca gości w Krakowie? Miasto zostało docenione za dobrą kuchnię oraz kulturę i historię. Prestiżowy ranking turystyczny Stolica Małopolski została doceniona w znanym rankingu najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Kraków znalazł się na dwóch wysokich miejscach, wyprzedzając Węgry, Portugalię, Niemcy i Grecję. Miasto zajęło 6. miejsce w kategorii "10 miejsc dla smakoszy w Europie" oraz 10. miejsce w kategorii "10 najlepszych miejsc z historią i kulturą". Prestiżowy ranking jest przygotowywany przez wiodący serwis rezerwacji hoteli - Booking.pl.

📢 Kraków. Zakrzówek czeka na więcej foodtrucków i najemców punktów gastronomicznych Na Zakrzówku bliżej kąpieliska działają już punkty gastronomiczne. Ceny często astronomiczne. Ale większa konkurencja i walka o klienta mogą to zmienić. Zarząd Zieleni Miejskiej stara się wynająć kawiarnie w głównym budynku przy zalewie, choć chętne firmy ostatnio rezygnowały. Z kolei przy ul. Norymberskiej jest baza dla dwóch foodtrucków i ogródka gastronomicznego. Kto i co będzie tam serwował ma się okazać w sierpniu.

📢 Pochód inauguracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego na listę dziedzictwa kulturowego Wpisaniu pochodu inauguracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego poświęcony był piątkowy wykład raz konsultacje społeczne w Muzeum UJ. Czy barwny pochód profesorski dołączy do innych tradycji, z których Kraków jest dumny i je pielęgnuje, a które już figurują na tej liście? 📢 Kraków. Remont na Karmelickiej w Krakowie. Tramwaje nie pojadą do Bronowic W sobotę i niedzielę, 5 i 6 sierpnia, na ulicy Karmelickiej będą prowadzone prace przy awaryjnej naprawie sieci kanalizacyjnej – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku od Teatru Bagatela do pętli w Bronowicach Małych. 📢 Mieszkańcy w czynie społecznym urządzili Park Grzegórzecki. Ustawili tam ławki i kosze na śmieci W Parku Grzegórzeckim pojawiły się ławki i kosze na śmieci. W czynie społecznym ustawili je mieszkańcy, którzy od lat nie mogą się doczekać urządzenia tam przez urzędników parku z prawdziwego zdarzenia.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN