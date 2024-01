Przegląd prasy 30.01.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Otton Hodas, prezes Nadwiślanu Kraków, pochowany na cmentarzu Rakowickim”?

Prasówka Kraków 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Otton Hodas, prezes Nadwiślanu Kraków, pochowany na cmentarzu Rakowickim Najbliżsi, znajomi, współpracownicy, przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i władz miasta Krakowa pożegnali w poniedziałek 29 stycznia na cmentarzu Rakowickim Ottona Hodasa - zmarłego w wieku 88 lat długoletniego prezesa Nadwiślanu Kraków, byłego szefa Izby Rzemieślniczej w Krakowie i Juvenii Kraków.

📢 Prezentacja innowacyjnego rozwiązania z Politechniki Krakowskiej. Naukowcy przystosowali tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem Naukowcy Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentowali swoje innowacyjne rozwiązanie. Tłokowy silnik spalinowy zasilany wodorem to rozwiązanie, nad którym pracują największe koncerny światowe. W poniedziałek, 29 stycznia prezentacja silnika rozpoczęła się od wykładu na temat zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości w motoryzacji.

📢 Kosmiczny pociąg przejedzie nad Polską. O której można zobaczyć sznur 22 satelitów Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.

Prasówka 30.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków będzie miał bezpośrednie połączenie lotnicze z Szardżą, miejscem gdzie zachody słońca na pustyni zapierają dech w piersiach Do bogatej już teraz oferty bezpośrednich połączeń do Dubaju i AbuZabi dołącza Szardża oferowana przez linie lotnicze Air Arabia. - Cieszy nas wzmocnienie ruchu pomiędzy Małopolską, Krakowem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, tym bardziej, iż okres letni pokazał wysoki popyt na te trasy, co w konsekwencji przekłada się na wzmocnienie branży turystycznej naszego regionu - mówi Radosław Włoszek, prezes Krakow Aiport.

📢 Pierwsze audyty w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Sprawdzają Kuratorium Oświaty oraz współpracę z samorządami Rozpoczęły się audyty, które mają ocenić funkcjonowanie w ostatnich latach Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz współpracę urzędu wojewódzkiego z jednostkami samorządu terytorialnego. To początek kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz podległych mu jednostkach, podjętej przez nowe władze Małopolski. Kolejno sprawdzane będą także m.in. wojewódzkie inwestycje oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. 📢 Biskup Damian Muskus, Agnieszka i Krzysztof Globiszowie, Adam Małysz i Anna Chojczak - to laureaci Medalu im. Św. Brata Alberta za rok 2023 Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacja im. Brata Alberta po raz 24. organizują "Albertianę" - święto teatralne artystów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich terapeutów. Gala podsumowująca tegoroczny konkurs odbędzie się 8 kwietnia na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wtedy też zostaną uhonorowani laureaci Medalu im. Świętego Brata Alberta za rok 2023: ksiądz biskup Damian Muskus, Agnieszka i Krzysztof Globiszowie, Adam Małysz oraz Anna Chojczak.

📢 Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powalczy o mandat w sejmiku małopolskim? 7 kwietnia w całej Polsce, w tym w Krakowie odbędą się wybory samorządowe. Kandydatów na Prezydenta Miasta znamy od dłuższego czasu. Teraz, jak podaje Interia, o mandat w sejmiku małopolskim ma powalczyć Barbara Nowak, była małopolska kurator oświaty. 📢 Kraków. 38-latek ukradł 60 czekolad. Podczas przesłuchania powiedział, dlaczego to zrobił Policjanci z Nowej Huty zatrzymali mężczyznę, który ze sklepu w rejonie Czyżyn ukradł ponad 60 czekolad. Rabuś usłyszał zarzut kradzieży za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Swoje zachowanie rabuś tłumaczył, iż potrzebował jakiegoś towaru, by móc prowadzić handel.

📢 Kraków. Budowa Centrum Muzyki przy Piastowskiej postępuje. Montowany jest strop Na budowie Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Krakowie widać, że robotnicy wzięli się za dach, montowany jest potężny strop nad główną salą koncertową. To aktualnie jedna z największych inwestycji prowadzonych przez władze miasta, poza trasą tramwajową do Mistrzejowic. Plany są takie, by pierwsze koncerty w Centrum Muzyki mogły się odbyć na przełomie 2025/2026 roku.

📢 Światełko do Nieba na Rynku Głównym zakończyło 32. Finał WOŚP w Krakowie 2 tys. wolontariuszy na ulicach miasta, ponad 2mln 200 tys. zł w puszkach, w tym krakowski rekord - 100 tys. zł wrzucone przez anonimowego darczyńcę, mnóstwo wydarzeń sportowych i kulturalnych. Tak w Krakowie wyglądał 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie zakończyło go Światełko do Nieba na Rynku Głównym, ale to jeszcze nie koniec emocji związanych z tegoroczną Orkiestrą, bo wciąż trwają licytacje niezwykłych aukcji. 📢 Bieg Twierdzy Kraków 2024. Uczestnicy rywalizowali na przełajowej trasie w okolicach Fortu 2 Kościuszko W niedzielę 28 stycznia odbyła się kolejna edycja Biegu Twierdzy Kraków. Tym razem uczestnicy, których było 151, pobiegli w okolicach Fortu 2 Kościuszko położonego przy alei Jerzego Waszyngtona. Trasy biegu przełajowego na dwóch dystansach - około 5 km i 10 km - wiodły w większości po ścieżkach i duktach leśnych oraz alejkach, a zimowe warunki stanowiły dodatkowe utrudnienie dla uczestników. Śmiałkowie dali jednak radę, o czym możecie się przekonać oglądając zdjęcia z zawodów. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 32 Finał WOŚP. Woda lodowata, ale atmosfera gorąca. Krakowskie morsy zagrały z Orkiestrą Po raz czternasty krakowskie morsy wskoczyły do lodowatej wody dla WOŚP.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.