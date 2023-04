Przegląd prasy 29.04.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przyszłe mamy z Małopolski od kilku tygodni mogą korzystać ze specjalnej karetki transportowej uruchomionej przez Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek. Wezwać ją może każda rodząca, która chce by jej dziecko przyszło na świat właśnie w tym szpitalu. Główną zaletą tego przejazdu jest to, że jest on o wiele szybszy niż prywatny samochód, dzięki czemu pacjentki do szpitala na poród dotrą bez korków i zbędnego stresu.