Przegląd prasy 28.06.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Podczas uroczystej mszy świętej, która została odprawiona 26 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej głos zabrał rektor seminarium, ks. Michał Kania, który podkreślał, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Dodał również, że wszyscy zgromadzili się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział. W uroczystej mszy św. brali udział księża Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę i należą do ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

W związku z remontem torowiska przez ok. 1,5 miesiąca tramwaje nie pojadą między rondem Mogilskim a skrzyżowaniem ulic Mogilskiej, Meissnera i Lema. Prace rozpoczną się w poniedziałek 3 lipca. A to nie koniec utrudnień, jakie miejscy urzędnicy w najbliższym czasie chcą zafundować pasażerom komunikacji miejskiej.

"Chcemy przekuć naszą frustrację w czyn, dlatego wyjdziemy na ulicę 29 czerwca o godz.9:00 na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kolnej i Tynieckiej aby zwrócić uwagę władz miasta na nasze pilne potrzeby" - piszą w liście do redakcji mieszkańcy Dębnik. Od ok 10 lat mieszkańcy dzielnicy starają się o krótki odcinek chodnika wzdłuż ulicy Tynieckie

Już w najbliższą środę, 28 czerwca, rozpocznie się 32. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej. W związku z tym wydarzeniem obowiązują zmiany w organizacji ruchu drogowego na Kazimierzu. Festiwal potrwa do 3 lipca. To ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Krakowa przyciągające tłumy mieszkańców i turystów. Oby pogoda dopisała.

Wybrzuszenia szyn w Krakowie to jeden z bardziej dotkliwych problemów dla podróżujących tramwajami Krakowian. Tylko we wtorek 20 czerwca, doszło do takich dwóch nieprzyjemnych zjawisk. Jedno miało miejsce na ul. Starowiślnej, a drugie na ulicy Zwierzynieckiej. Niestety, wybrzuszenia szyn, które notorycznie pojawiają się wiosną i latem, na dłuższą chwilę paraliżują ruch tramwajowy w Krakowie. Tymczasem Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapewnia, że miasto od lat sukcesywnie wymienia torowiska narażone na to zjawisko. W tym roku takie prace odbędą się na ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki.