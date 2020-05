Przegląd prasy 27.05.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoda na czwartek, 28 maja. Ciepło, ale z przelotnymi opadami deszczu”?

W czwartek raczej pochmurno i przelotny deszcz. Na krańcach wschodnich także burze. Temperatura w Małopolsce wyniesie od 11 st. w Nowym Targu do 19 st. C w Tarnowie. W Krakowie, Nowym Sączu i Chrzanowie termometry pokażą 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe, w Warszawie wyniesie 1009 hPa. 📢 Kończy się tanie paliwo. Litr benzyny już za ponad 4 zł Jeszcze niedawno można było zatankować litr benzyny za 3,5 zł. Tyle kosztował litr najpopularniejszej 95-ki na najtańszych stacjach w Krakowie. Te czasy już przemijają. Na większości stacji litr 95-ki kosztuje już ponad 4 zł. Tylko na nielicznych stacjach można jeszcze zatankować za 3,99 zł. Zobaczcie, gdzie jest najtaniej.

📢 Kraków. Na alei Andersa jest bezpieczniej, bo w korku się stoi, a nie jedzie [ZDJĘCIA] Linie akustyczne, słupki, bus pas czy zawężenie jezdni przed przejściami – to tylko niektóre zmiany, jakie zostaną niebawem wprowadzone na al. Andersa. Urzędnicy twierdzą, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W praktyce okazało się jednak, że zmiany spowodowały komunikacyjny paraliż. Kierowcy gorzko się uśmiechają twierdząc, że urzędnicy osiągnęli swój cel - po alei Andersa jeździ się teraz bezpiecznie, ponieważ ciągłe korki nie pozwalają jechać szybciej niż w żółwim tempie. Prasówka 27.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Tramwaje wracają na ulicę Stradomską, urzędnicy ograniczają ruch samochodowy, ale nie ma powrotu do rozkładów jazdy sprzed pandemii W najbliższą niedzielę (31 maja) przywrócony zostanie ruch tramwajowy w relacji: Dietla – Stradomska. W związku z tym pasażerowie nie mogą jednak liczyć na duże zwiększenia kursów tramwajów. Mieszkańcy oburzają się, że urzędnicy wprowadzają kolejne utrudnienia dla ruchu samochodowego, a w zamian nie ma powrotu do rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej sprzed pandemii koronawirusa. Jezdnie dla aut zawężane są nie tylko w centrum, ale także w Nowej Hucie, co ostatnio wywołało ogromne kontrowersje. W magistracie wyjaśniają, że zmiany spowodowane są względami bezpieczeństwa. Jako powód ciągłych ograniczeń w transporcie publicznym urzędnicy podają natomiast wciąż niskie wpływy z biletów.

📢 Zielony park Reduta rozkwitł w pełni. Kosze mniej widoczne Park Reduta to jeden z najnowszych parków w Krakowie. Blisko ośmiohektarowy park na Prądniku Czerwonym został ukończony i otwarty w wakacje zeszłego roku. W grudniu zrobiło się o nim nieco głośno, gdy w oczy mocno rzucało się ponad 130 koszy na śmieci zamontowanych w parku. Teraz gdy park się zazielenił i rozkwitł, jest o wiele przyjemniejszy dla oka, a liczne kosze już nieco mniej rzucają się w oczy. 📢 Ślub i wesele w dobie koronawirusa? Te pary nie czekały na koniec epidemii! Zobacz najlepsze zdjęcia ze ślubów w pandemii Przyszli nowożeńcy w Polsce odetchnęli z ulgą - od 6 czerwca możliwe będą wesela do 150 osób i nie trzeba będzie mieć na nich założonych maseczek. Jednak jeszcze do niedawna ci, którzy zaplanowali ślub na tegoroczne lato, nie wiedzieli, czy w ogóle on się odbędzie. Pandemia koronawirusa w tak trudnej sytuacji postawiła narzeczonych z całego świata. Niektórzy swoje śluby odwołali, inni przełożyli, a jeszcze inni zdecydowali się na nie pomimo wszystko. Teraz ich ślubne zdjęcia obiegają świat i są dokumentem nie tylko prywatnej, ale też globalnej historii. Zobaczcie najlepsze zdjęcia ze ślubów w czasie pandemii koronawirusa!

📢 Polska zwycięska w walce z wirusem. TVP wywołało MEMY Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, statystyki nie kłamią, a wirusolodzy apelują, że znoszenie obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej niekoniecznie musi być dobrym pomysłem. Tymczasem "Wiadomości" TVP ogłosiły 26 maja - "Polska wygrywa z koronawirusem". Jak łatwo się domyślić, materiał Telewizji Polskiej stał się inspiracją dla internautów, którzy zaczęli publikować w sieci memy.

📢 Kraków. Park Lotników w nowej odsłonie - staw, plaża, skatepark, place zabaw i... apartamenty [ZDJĘCIA] 27.05 Park Lotników Polskich w Krakowie zmienia się z dnia na dzień. Z jednej strony został okrojony przez deweloperów, którzy w sąsiedztwie Tauron Areny budują nowe apartamenty, z drugiej - od strony galerii M1 obok Ogrodu Doświadczeń - w ramach nowej inwestycji powstaje ponadhektarowy staw o głębokości ok. 1,5 metra. Przy stawie pojawi się miejska plaża z tarasem z leżakami, ale staw nie będzie funkcjonował jako kąpielisko. Nad jego brzegiem stoją już ściany pawilonu, w którym ulokowana zostanie kawiarnia i toalety. Będzie można tu m.in. organizować kino letnie. Efekt jest jednak taki, że z jednej strony parku w wyniku zabudowy zniknęło sporo drzew, a z drugiej spory fragment łąki poprzecinanej ścieżkami dla rowerzystów i pieszych. Zobaczcie w GALERII (za pomocą strzałek), jak dzisiaj wygląda teren rekreacyjny wokół Areny i sami oceńcie, czy zmienia się na korzyść, czy wręcz przeciwnie.

📢 Kraków. Otwarcie basenów już 6 czerwca. Czy trzeba będzie pływać w maseczce? Od 6 czerwca znów będzie można wybrać się na basen. Maseczkę zostawimy w szatni, a z jednego toru pływackiego będzie mogła korzystać tylko jedna osoba. Zarządcy krakowskich basenów zamknięcie pływalni wykorzystali na konserwację urządzeń technicznych. Niektóre pływalnie w Krakowie z powodu remontu zostaną zamknięte do końca sierpnia. 📢 Kraków. 1 czerwca rozpoczną się remonty dwóch ważnych ulic. Kierowców czekają kolejne utrudnienia w ruchu 1 czerwca rozpoczną się remonty ulic Kronikarza Galla i Kluczborskiej. Kierowców czekają więc utrudnienia w ruchu i objazdy.

📢 Koniec z maseczkami na ulicach. Otwarte zostaną kina, teatry, siłownie. Sprawdź nowe zasady Od soboty 30 maja koniec limitów w sklepach i kościołach. Nie będzie też obowiązku noszenia maseczek pod warunkiem, że osoby zachowają dwumetrowy dystans. Możliwość zgromadzeń do 150 osób - m.in. takie zmiany zapowiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

📢 Trzy Szybkie. Czy za pandemię koronawirusa odpowiada sieć 5G? Dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe? Czy za pandemię koronawirusa odpowiada sieć 5G? Czy to możliwe, że wpływ umysłu na zdrowie człowieka jest tak silny, że może doprowadzić do niedowładu kończyn, utraty słuchu lub wzroku? 📢 Kraków. Małopolska kurator oświaty tłumaczy się z wpisu o LGBT. "Nie odnoszę się w swojej krytyce do osób o innej orientacji seksualnej" Stowarzyszenie "Nigdy więcej" opublikowało raport o aktach rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji w dobie koronawirusa. Zdaniem autorów raportu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w swoim wpisie w internecie "sugerowała, że społeczność LGBT stanowi większe zagrożenie niż koronawirus". Kurator Nowak uważa, że jej wypowiedź została zmanipulowana. Jej zdaniem we wpisie nie ma mowy o społeczności, a o "Gender, czyli ideologii".

📢 Kraków. Budują estakady kolejowe. Do końca 2021 roku powstaną na nich cztery tory [NOWE ZDJĘCIA] Postępuje budowa estakad kolejowych w Krakowie. Wykonawcy przygotowują kolejne elementy betonowych konstrukcji. Do końca 2021 roku powstaną na nich w sumie cztery tory, które usprawnią transport kolejowy w mieście i aglomeracji. 📢 Są już czereśnie. Jest bób! Ale... ceny powalają! Zdjęcia ze spaceru po targowisku Mamy połowę maja. Fakt, truskawki, które kosztowały pod 30 zł, teraz już "spadają" poniżej 20 zł. Tymczasem takie sezonowe frykasy jak czereśnie, bób, świeża fasolka szparagowa, czy pomidory... to towar luksusowy. Jest, ale na targu możemy poczuć się jak swego czasu w Peweksie, z niewystarczającą sumą dolarów. Zobaczcie ceny na krakowskich targowiskach.

📢 Minęło sześć lat od otwarcia Tauron Areny Kraków [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] W połowie maja 2014 roku otwarta została wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena Kraków. Mieści się w Czyżynach przy ul. Stanisława Lema. Obiekt pomieścić może ponad 20 400 widzów, co daje jej pierwsze miejsce w Polsce wśród obiektów tego typu. Budowę rozpoczęto w 2011 roku. Pierwsza impreza odbyła się świeżo po otwarciu, 30 maja 2014 r.

📢 Polski cud. Dzięki gospodarności samorządów nasze małe ojczyzny są piękne i zamożne jak nigdy. Co zrobić, by kolejne lata były równie udane Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 r., Polki i Polacy wzięli udział w pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborach. Średnia pensja w naszym kraju stanowiła wtedy równowartość 35 dolarów miesięcznie i po jej odebraniu trzeba było szybko biec do sklepu, by nie straciła wartości - wedle GUS wiosną 1990 r. inflacja dobiła do… 1360 proc. W co trzecim wiejskim domu nie było bieżącej wody, kanalizacji nie miała większość gospodarstw. Telefonami dysponowało 8 na 100 Polaków (dziś na jednego przypadają dwa numery…), drogi gminne były raczej bite niż asfaltowe, na domach z rzadka gościł tynk, dachy kryliśmy eternitem – nie dachówką, podwórka i płoty wyglądały biednie. Jak wszystko. Ale w ostatnich 30 latach stał się – cud. Udało się nam wspólnie przeistoczyć nasze małe ojczyzny – i Polskę jako całość – w najszybciej rozwijający się obszar Europy, budzący szacunek i zazdrość w świecie. To w ogromnej mierze zasługa polskiej samorządności. O jej trzech dekadach, aktualnym stanie i wyzwaniach rozmawialiśmy podczas naszej wyjątkowej rocznicowej debaty ze znanymi małopolskimi samorządowcami. Rozmawialiśmy online, przy pomocy najnowszych technologii – takie czasy!

📢 Do kiedy maseczki? Dzisiaj będzie wiadomo, co z dalszym wracaniem do normalności W środę poznamy terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii. Jak zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller, przedstawi go premier Mateusz Morawiecki. Na nowe decyzje z niecierpliwością czekają m.in. ci, którzy liczą na koniec obowiązku noszenia maseczek. A wstępne deklaracje na ten temat już padły. 📢 Magdalena K., była szefowa gangu kiboli Cracovii, wystąpiła o azyl polityczny na Słowacji. Procedura się rozpoczęła. Nie będzie ekstradycji? Sąd na Słowacji przychylił się we wtorek do wniosku Magdaleny K. o wszczęcie procedury udzielenia kobiecie azylu politycznego. To oznacza, że nie dojdzie na razie do ekstradycji 32-letniej K., podejrzanej o kierowanie gangiem kiboli Cracovii. 📢 Ogród Botaniczny znów otwarty! Zachwyca jak zawsze [ZDJĘCIA] Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego od wtorku, 26 maja, znów jest dostępny dla zwiedzających. Doczekali się ci, którzy wciąż dopytywali się o termin otwarcia na Facebooku. To tam pracownicy ogrodu systematycznie publikują zdjęcia kolejnych kwiatów pojawiających się tej wiosny. Teraz kwitnący ogród można już zobaczyć na własne oczy, ale - w maseczce i na specjalnych warunkach, w związku z wciąż trwającą epidemią. Szklarnie pozostają zamknięte.

