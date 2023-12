Przegląd prasy 27.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 27.12: top 3 artykuły z wczoraj

Przykry incydent miał miejsce pod Krakowem w Jerzmanowicach. Złodzieje zakradli się przed Wigilią do żywej szopki pełnej zwierząt. Tam nie ma bogactw, jak to w prawdziwej szopce. Jest uboga drewniana stajenka z sianem, która daje schronienie zwierzętom. Nie wiadomo jakich łupów szukali rabusie. Zasiali strach wśród zwierząt i ludzi, którzy dbają o urocze, egzotyczne i domowe zwierzaki. Złodzieje nie mieli co ukraść, więc ukradli z szopki... drabinę. A skończyło się refleksją, bo Boże Narodzenie to czas cudów, więc... złodzieje wrócili, żeby oddać co zabrali, wyrazić skruchę i przeprosić.