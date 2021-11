Przegląd prasy 26.11.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przystępuje do wymiany nazw przystanków na nowe, uwzględniając wprowadzenie numeracji przystanków. Takie rozwiązanie ułatwiające poruszanie się komunikacją miejską funkcjonuje w innych polskich miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Rzeszów. Co to będzie oznaczać dla pasażerów? Każdy przystanek oprócz nazwy będzie posiadał numeracje, dlatego zamiast „Teatr Bagatela” każdy z peronów otrzyma numer np. „Teatr Bagatela 01” przy ulicy Dunajewskiego, „Teatr Bagatela 02” przy ulicy Karmelickiej itd. Przypisany przystankowi numer będzie dokładnie określał lokalizacje, z którego peronu odjedzie nasz tramwaj czy autobus" - tak zmianę tłumaczą urzędnicy.