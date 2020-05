Przegląd prasy 26.05.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Sąd na Słowacji przychylił się we wtorek do wniosku Magdaleny K. o wszczęcie procedury udzielenia kobiecie azylu politycznego. To oznacza, że nie dojdzie na razie do ekstradycji 32-letniej K., podejrzanej o kierowanie gangiem kiboli Cracovii.

Premier Mateusz Morawiecki znowu podpadł internautom. Tym razem wraz ze swoimi współpracownikami wybrał się do restauracji, w której, nie zważając na obostrzenia delektował się kawką i ciepłym posiłkiem. "Nie przestrzega zasad, które sam uchwalił!" - uważa wielu. Zdjęcia zamieszczone przez premiera na Twitterze wywołały prawdziwą burzę. Od tego momentu już niewiele było potrzeba, aby internauci zabrali się za robienie memów. Zebraliśmy dla was te najlepsze!

Do 30 dni przymusowego urlopu, obniżki pensji nawet na rok, nowe zasady pracy zdalnej, zmniejszenie wysokości odpraw, kary dla internetowych trolli oraz 2080 złotych miesięcznie przez trzy miesiące dla właścicieli jednoosobowych firm, którzy jednocześnie pracują na etatach - to tylko niektóre założenia Tarczy 4.0. Jej projekt został przed kilkoma dniami przyjęty przez rząd, a w środę zajmie się nim Sejm.

Do walki o ligowe punkty rusza Cracovia, zaczynając od meczu z Jagiellonią Białystok (niedziela, godz. 15). A potem czekać ją będzie jeszcze kolejnych dziesięć meczów. „Pasy” zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Taki sam dorobek mają goniące je Śląsk Wrocław i Lech Poznań (krakowianie wyprzedzają rywali bo w „małej tabelce” mają najlepszy bilans). Z kolei Cracovia traci tylko punkt do 2. w klasyfikacji Piasta Gliwice i już 9 do prowadzącej Legii Warszawa. Na co będzie stać podopiecznych trenera Michała Probierza po wznowieniu gry, jak wpłynie na dyspozycję drużyny sytuacja z Januszem Golem (jako jedyny nie zgodził się na obniżenie zarobków)? Poprosiliśmy o prognozę ludzi futbolu – ekspertów, trenerów, byłych piłkarzy, sportowców. Zapraszamy do GALERII.