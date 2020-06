Przegląd prasy 25.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Christian Paul z TVP - MEMY o amerykańskim projektancie mody, którego wykreowały Wiadomości [25.06.20]”?

Prasówka Kraków 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Christian Paul z TVP - MEMY o amerykańskim projektancie mody, którego wykreowały Wiadomości [25.06.20] Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii. 📢 Kraków. Mężczyzna wszedł na drzewo w jego obronie. Dwa wielkie drzewa poszły pod topór. Aktywiści mówią o czarnym dniu W czwartek dwa wielkie drzewa zostały ścięte. W obronie jednego z nich mężczyzna wspiął się na nie. Jedno drzewo wycięto przy ul. św. Agnieszki, drugie przy ul. Syrokomli. Pierwsze miało 300 cm obwodu, drugie to 35-letni kasztanowiec.

📢 Gdzie w Krakowie można zjeść dobry, syty i niedrogi obiad? Lista 20 miejsc, gdzie zapłacisz mniej niż 20 zł za posiłek. Ranking internautów Gdzie zjeść na mieście (bądź zamówić na dowóz), by nie wydać fortuny a dostać smaczny, syty posiłek? Tą wiedzą podzieli się z nami internauci na naszych fanpejdżach w mediach społecznościowych, a my poniżej przedstawiamy listę najczęściej rekomendowanych miejsc. Przejdź do galerii i sprawdź, gdzie w Krakowie zjeść obiad za 20 zł.

📢 Kraków. Nowoczesny budynek i nowe możliwości Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] Kilkanaście nowych pracowni i laboratoriów, duża sala wykładowa na 100 osób i trzy sale wykładowo-seminaryjne, pokoje pracownicze – oto co pomieści nowy budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W czwartek uroczyście wmurowano kamień węgielny pod ten nowy obiekt na terenie kampusu uczelni. Koszt całej inwestycji to ok. 44,6 mln złotych. Prezentujemy wizualizacje budynku. 📢 Czy COVID-19 jest mniej groźny w Małopolsce? Co mówią statystyki? W Małopolsce śmiertelność na COVID-19 wynosi „tylko” 2,7 procent przy średniej krajowej 4,2. Np. w Wielkopolsce współczynnik ten osiągnął 6,7 a w podkarpackim 8,4 proc. Również wyleczalność zakażonych wynosi u nas 69,3 proc. przy średniej krajowej 52,2. Ale eksperci zalecają ostrożność przed wyciąganiem optymistycznych wniosków z tych danych. Na szczepionkę też raczej nieprędko się doczekamy.

📢 Wisła Kraków - stracone pokolenie. Gdzie są mistrzowie Polski juniorów z 2014 roku? Wisła Kraków. Dokładnie sześć lat temu - 25 czerwca 2014 roku - Wisła sięgnęła po swoje ostatnie dotychczas mistrzostwo Polski juniorów. W okolicznościach niezwykłych: po wygraniu 10:0 rewanżowego meczu finałowego z Cracovią na jej stadionie! Młodzi wiślacy, prowadzeni przez trenera Dariusza Marca, wtedy mogli poczuć się naprawdę mocni... Pytanie: jak rozwinęły się ich kariery? Co robią teraz, mając po 24-25 lat? Przejdź DO GALERII, jeśli chcesz się dowiedzieć. 📢 LOT uruchamia nowe wakacyjne połączenia z Krakowa Pod hasłem "#LOTnaWakacje" Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły letnią siatkę połączeń. W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli udać się na urlop do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych. Bilety na wakacyjne rejsy LOT-u dostępne są w atrakcyjnych cenach – już od 99 PLN. Wśród nowych, wakacyjnych połączeń są loty z Krakowa w 10 nowych kierunkach.

📢 Kraków. Pamiętaj o przedłużeniu Krakowskiej Karty Miejskiej Upływa właśnie drugi rok korzystania przez mieszkańców Krakowa z przywilejów, jakie daje posiadanie Karty Krakowskiej. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa uprawnienia Karty Krakowskiej są przyznawane na okres jednego roku. Po tym okresie każdy użytkownik karty powinien przedłużyć swoje uprawnienia na kolejny rok. 📢 Wypadek na A4. Ciężarówka z piwem zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Są utrudnienia [ZDJĘCIA] Na autostradzie A4, między węzłem Bochnia a węzłem Targowisko (na wysokości Proszówek), doszło do zderzenia samochodu ciężarowego wiozącego piwo z pojazdem służby drogowej malującej oznakowanie. Na miejscu pracują służby. Od godziny 10:00 rozpoczęło się przepompowywanie zawartości cysterny. Podczas przeładunku ruch odbywał się wahadłowo. Obecnie nie ma już utrudnień.

📢 Udawał, że podrzyna gardło abp. Jędraszewskiemu. Usłyszał zarzuty Niemal rok temu drag queen (mężczyzna, showman przebrany za kobietę) na imprezie w klubie poderżnęła gardło lalce z wizerunkiem abp. Marka Jędraszewskiego. Była to forma sprzeciwu wobec słów o "tęczowej zarazie" wypowiedzianych przez metropolitę krakowskiego w czasie jednego z jego kazań. Teraz warszawska prokuratura okręgowa przedstawiła Markowi M., zarzuty.

📢 Zmiany w krakowskich parafiach! Sprawdź, gdzie pojawi się nowy proboszcz [LISTA ZMIAN] W krakowskich parafiach pojawią się nowi proboszczowie! Właśnie ogłoszono zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. – Myślę, że jako wierny świadek Pana, św. Jan to wspaniały patron dla kapłanów, którzy kończą swoją posługę, otrzymują nowe powołania, nowe misje, nowe placówki. Mam nadzieję, że za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela ich posługa w Kościele będzie jak najbardziej piękna, przynosiła wiele owoców i przyciągała ludzi do Chrystusa – powiedział abp Marek Jędraszewski dziękując odchodzącym proboszczom, mianując nowych a także wręczając inne nominacje kapłanom Archidiecezji Krakowskiej. 📢 Zakończenie roku bez akademii, za to ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa. Czy po wakacjach wróci normalna szkoła? W piątek nietypowy rok szkolny - którego ostatnie miesiące były podporządkowane epidemii - będzie miał też niestandardowe zakończenie. W szkołach organizowane jest co najwyżej uroczyste pożegnanie ósmych klas. Generalnie uczniowie będą odbierać świadectwa w różnych wyznaczonych godzinach i miejscach w szkole, bez wspólnego spotkania, tak, żeby było bezpiecznie. Do części placówek po świadectwa będzie można przychodzić do sekretariatu podczas wakacji, a nawet odebrać je dopiero we wrześniu. A co będzie we wrześniu? Wszyscy mają nadzieję, że normalne lekcje w szkole, za którą zdążyło się już zatęsknić. Taki scenariusz zakłada też resort edukacji. Ministerstwo Zdrowia wypowiada się ostrożniej. 📢 Kraków. Most Grunwaldzki: rowerzyści na równi z kierowcami samochodów [ZDJĘCIA] W ramach tzw. Tarczy dla Mobilności m.in. na moście Grunwaldzkim pasy dla samochodów zmieniono w drogę dla rowerzystów. Przejdź do GALERII i zobacz, jak funkcjonuje nowe rozwiązanie komunikacyjne.

Kryzys w branży taxi. Nawet 80% mniej kursów.