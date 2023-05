Przegląd prasy 25.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W środę 24 maja, na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, ruszyła sprzedaż biletów na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy. Poznaliśmy też gwiazdy, które uświetnią wieczór występami na scenie. Będą to m. in. polscy artyści młodego pokolenia - Tribbs i Roksana Węgiel oraz Viki Gabor. Oba wydarzenia odbędą się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Od soboty, 27 maja, do piątku, 2 czerwca, będą prowadzone prace torowe na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Miodowej. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajów oraz nocnych autobusów na ul. Starowiślnej (na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich), a także na ul. Na Zjeździe.

Zabawki dla dzieci, czyste i niezniszczone wiosenne i letnie ubrania, a także obuwie na płaskiej podeszwie - te wszystkie rzeczy można przynosić do Szafy Dobra. W szczególności potrzebna jest odzież i buty dla osób dorosłych. Ubrania można przynosić do Szafy Dobra na os. Górali 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00.

23 maja przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 19 na krakowskich Czyżynach oficjalnie uruchomiono nową przestrzeń do integracji międzykulturowej - Miejsce Otwarte. Do dyspozycji mieszkańców, migrantów i uchodźców ze wszystkich stron świata będą: kursy językowe, spotkania z psychologami i prawnikami, klub seniora oraz różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Krakowskie Miejsce Otwarte mieści się przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego 19. Jest czynne codziennie, w tygodniu od godz. 9 do 20, a w weekendy od godz. 10 do 18.