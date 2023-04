Przegląd prasy 25.04.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Na pozostałości Bramy Szewskiej, a dokładniej jej tzw. szyi natrafiono podczas prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Brama Szewska była niegdyś jedną z głównych bram wiodących do Krakowa i częścią fortyfikacji miejskich.

Po sporach urzędników z mieszkańcami Krakowa o zakres przebudowy parku, po długiej inwestycji, w końcu, Park Bednarskiego zostanie otwarty w nowej odsłonie. Nowe atrakcje, wyremontowane alejki, zadbana zieleń. W czwartek, 27 kwietnia w wyremontowanym parku Bednarskiego odbędzie się Piknik Retro. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 przy wejściu od ul. Parkowej. Następnego dnia, w piątek, 28 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się spacer po Podgórzu – szlakiem Wojciecha Bednarskiego oraz spektakl plenerowy dla dzieci. Na naszych zdjęciach zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Ponadto w klubie wystąpił kontrowersyjny Cypis, który zaśpiewał swoje największe przeboje. Zobaczcie, co tam się działo.

Tab M10 Plus 2K ZAAJ0145PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

Rejon, w którym stoją hale EXPO Kraków przez lata był zapomniany. Miejsce licznych wystaw otoczone było pustkowiem, do którego prowadziła jedna, korkująca się w czasie imprez w EXPO droga. A w oddali widać było majestatyczne instalacje elektrociepłowni w Łęgu. Teraz krajobraz się zmienia. Wyrósł las bloków, który ciągle się rozrasta. Powstała galeria handlowa ATUT, wyrastają kolejne pawilony handlowe. Dobrze, że równocześnie budowane są drogi i ronda.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do krakowskiego sądu wpłynęła apelacja w sprawie wyroku skazującego Jerzego Stuhra za prowadzenie samochodu po pijanemu. Odwołanie od wyroku potwierdziła Joanna Specjał z biura prasowego krakowskiego sądu. Prokuratura domaga się kilkukrotnie wyższych kar dla skazanego. Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, 12 tys. zł grzywny, 6 tys. zł wpłaty na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 4 tys. zł kosztów sądowych - taki wyrok ogłosił sąd pierwszej instancji 1 marca tego roku.

Plaza Kraków została zburzona na początku kwietnia. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Mamy koniec kwietnia, a teren jest nadal sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Ciągle nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Czy będą to mieszkania czy hotel czy biurowce - widok na Kraków będzie całkiem ładny.

Trwa przebudowa stadionu Wisły w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Obiekt ma wypięknieć. Podjęto też decyzję o modernizacji mocno zniszczonych chodników w okolicy. To jednak może nie zapewnić pełnego ładu wokół stadionu, który odwiedzą goście z całej Europy. Tuż obok sportowej areny mamy bowiem ogromny plac budowy, stoi tam potężny żuraw i powstaje budynek hotelowy, który dopiero wyrasta z ziemi.

Od kilku dni wszyscy zadają sobie pytanie, kto siedzi w tajemniczej "szafie" w sekretariacie marszałka województwa małopolskiego. Jak informują radni Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz i Krzysztof Nowak - Witold Kozłowski ma korzystać z wewnętrznej służby ochrony, która na co dzień przebywa w tym pomieszczeniu. Ochronę marszałkowi przyznał komendant wojewódzkiej policji. Ochroniarze zostali wyposażeni w kajdanki, gaz pieprzowy oraz pałki teleskopowe. Ponadto ze swojego stanowiska spoglądają czujnym okiem przez lustro weneckie na gości przebywających w sekretariacie, bez informowania ich o tym. - Ich zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa w sekretariatach zarządu województwa małopolskiego oraz pracowników urzędu - informuje nas Magdalena Opyd, rzecznik marszałka.

Zachwycający kościół na Szlaku Architektury Drewnianej w Modlnicy. 23 kwietnia przypada święto św. Wojciecha, jednego z patronów tej parafii obok Matki Bożej Bolesnej. To okazja do poznania pięknej architektury kościoła w Modlnicy. Zobacz zdjęcia.

W piątek 28 kwietnia rozpocznie się w Krakowie tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF CAMERA. Z tej okazji rozmawialiśmy z jego dyrektorem generalnym – Szymonem Miszczakiem.

Do wypadku o którym mowa doszło 14 września 2021 roku tuż przed godziną 8.00. Miał on miejsce na ulicy Sosnowieckiej, przy parkingu obok sklepu IKEA od strony galerii Bronowice. Narzeczona motocyklisty, który zginął na skutek tego wypadku poszukuje świadków, którzy widzieli to zdarzenie, szczególnie dwóch kierowców, których pojazdy są widoczne na zdjęciu. Ważne są wszystkie informacje, nawet te które mogą się wydawać mało istotne.