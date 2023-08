Przegląd prasy 24.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Temat uchwały antysmogowej znów powraca. Tym razem chodzi o postulaty zawarte w obywatelskim projekcie skierowanym pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego. Prezydent Jacek Majchrowski apeluje do wojewódzkich radnych, aby nie przychylali się do takich inicjatyw. - Kraków, który od kilkunastu lat konsekwentnie i skutecznie walczy o poprawę jakości powietrza, sprzeciwia się kolejnej próbie złagodzenia wymogów wynikających z uchwał antysmogowych - informuje magistrat.

W województwie małopolskim zgłoszonych do egzaminu poprawkowego matury 2023 zostało 2 548 osób. Największa liczba uczniów, bo aż 1 958 podeszło do egzaminu poprawkowego z matematyki (poziom podstawowy). W samym Krakowie do poprawkowych egzaminów maturalnych zgłosiło się 710 osób, czyli najwięcej spośród wszystkich miast i powiatów w Małopolsce. - Wyniki zostaną ogłoszone 4 września 2023 r - mówi nam Monika Brzezicka z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.