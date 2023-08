Przegląd prasy 23.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jest przełom. Policja znalazła świadka tragicznego wypadku w Krakowie”?

Prasówka Kraków 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jest przełom. Policja znalazła świadka tragicznego wypadku w Krakowie Udało nam się potwierdzić, że policja znalazła mężczyznę, który był świadkiem tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Chodzi o zdarzenie w rejonie mostu Dębnickiego. Mężczyzna, który przechodził przez Aleje Trzech Wieszczów i niemal został potrącony przez pędzące renault megane, był szukany od kilku tygodni. - Liczymy na to, że mężczyzna (obcokrajowiec) powie nam, co pamięta z momentu zdarzenia - poinformował nas szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Rafał Babiński.

📢 Zbliża się kumulacja utrudnień w rejonie Zwierzyńca. Zaraz rusza przebudowa dwóch ulic, a remont mostu Dębnickiego już z opóźnieniami Już za kilka dni rozpocznie się remont dwóch kluczowych ulic w centrum miasta: Zwierzynieckiej i Kościuszki. Aktualnie trwają również prace na moście Dębnickim, gdzie miasto już informuje o opóźnieniach. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać zbliżający się rok szkolny. Ta mieszanka prac, zmian i wzmożonego ruchu w rejonie Zwierzyńca może się okazać prawdziwym paraliżem komunikacyjnym. Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisał już umowę z firmą ZUE na przebudowę ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej, która opiewa na kwotę ponad 94 mln zł.

📢 Budowa Muzeum KL Plaszow w Krakowie. Rozpoczęto remont ścieżki do placu apelowego Trwa zagospodarowanie terenu po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow. Właśnie rozpoczęły się prace przy wymianie nawierzchni na ścieżce, która prowadzi od ruin hali przedpogrzebowej do placu apelowego. Z tego powodu została zamknięta. Miasto zapowiada, że zgodnie z planem prace potrwają do końca września.

Prasówka 23.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaleziska archeologiczne na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Wśród odkryć: naczynia, biżuteria, monety i... grobowiec Trwa odliczanie ostatnich dni budowy prawie 19 kilometrów drogi ekspresowej S7 Moczydło-Miechów. - Przy okazji budowy dróg odnajdywane są m.in. pozostałości dawnych siedlisk ludzkich, mogiły, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak naczynia, monety czy biżuteria. Badania archeologiczne stanowią integralną część prac związanych z inwestycjami drogowymi. Nie inaczej było przy okazji budowy tego odcinka S7 - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po zakończeniu prac wszystkie zabytki zostały zinwentaryzowane, poddane konserwacji i analizie. Następnie zostały przekazane do Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

📢 Ewa Swoboda prywatnie. Tak żyje najlepsza polska sprinterka. To niezwykle barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży! Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 IMGW ostrzega. Nie tylko upał. Przez Kraków i Małopolskę mogą przejść burze z gradem. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek dla Małopolski ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem. Jednocześnie przez Małopolskę przechodzi kolejna fala upałów. Dziś w Krakowie termometry mogą pokazać nawet 32°C.

📢 Ten projekt nie jest zalesianiem Rynku Głównego w Krakowie. O "mobilnych" drzewach w donicach nie ma mowy W upalnie dni każdy szuka schronienia w cieniu pod rozłożystymi gałęziami drzew. Pomysł, by takie znalazły się również na Rynku Głównym w Krakowie, który nagrzewa się nawet do temperatury 46 stopni C - co udowodnili w ostatnich pomiarach społecznicy z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, również jest i czeka na realizację. Projekt ten wygrał w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jak informuje w mediach społecznościowych Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!: - Obecnie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pracuje nad szczegółowymi zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi sadzenia drzew na Rynku Głównym. W tym celu pod koniec lipca został powołany specjalny zespół.

📢 Od 3 września ma zostać uruchomiony przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki Trwają ostatnie prace związane z uruchomieniem przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Nowy obiekt ma przyczynić się do znacznego rozszerzenia oferty transportowej w centrum stolicy Małopolski.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice Mecz Cracovia - Piast Gliwice to było bardzo dobre spotkanie. Podział punktów jest jak najbardziej sprawiedliwy, choć "Pasy" były o włos od wygranej. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kibice Cracovii na meczu z Piastem Gliwice. Zdjęcia Kibice Cracovii zwoływali się na mecz z Piastem Gliwice pod hasłem "10 koła na Piasta". Ostatecznie frekwencja. To i tak dobry wynik jak na poniedziałkowy mecz . Fani mieli nadzieję na trzy punkty i do 4 doliczonej minuty te nadzieje nie były płonne. Ale ostateczni skończyło się remisem. 📢 Zbiorniki przeciwpowodziowe jako tereny rekreacyjne? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ma wyjść z propozycją do Wód Polskich Polder przeciwpowodziowy w Bieżanowie w rejonie ulic Drożdżowej i Bogucickiej ma realną szasnę, by służyć mieszkańcom Krakowa również jako teren rekreacyjny. Prezydenta miasta Jacek Majchrowski zapewnił, że Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpi z takim zapytaniem do zarządcy obiektu, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Co więcej, urzędnicy mają również rozmawiać z Woda Polskimi o ewentualnym wykorzystaniu w celach rekreacyjnych, innych zbiorników przeciwpowodziowych powstających w tej części Miasta. Dla mieszkańców mogłoby to oznaczać przynajmniej kilka nowych miejsc na rekreację.

📢 Kraków. Został zaledwie tydzień, by oddać głos na bazylikę Mariacką! W bazylice Mariackiej jest dokładnie tak samo jak w domu każdego z nas. Co jakiś czas trzeba coś przemalować, zrobić porządek z meblami, czasami wnętrze odświeżyć i poddać konserwacji, czy też zadziałać pilnie z powodu zauważonej awarii - mówił nam w jednej z rozmów archiprezbiter bazyliki Mariackiej ks. infułat dr Dariusz Raś. Tak właśnie było choćby z renowacją późnogotyckiego obrazu "Trzej święci Janowie", czy obecnie prowadzoną renowacją korony z wieży wyżej bazyliki. Jedną z bardziej spektakularnych renowacji była trwająca blisko 6 lat - konserwacja ołtarza Wita Stwosza, której trud już został wyróżniony Nagrodą Europa Nostra 2023. To jednak nie koniec!

📢 Młodzi astronomowie z Krakowa odnoszą sukcesy. Z międzynarodowej olimpiady w Katowicach przywieźli złoto i brąz Kraków bez dwóch zdań może się chwalić wybitnymi młodymi talentami z zakresu astronomii. Maksymilian Wdowiarz-Bilski wywalczył złoto, a jego młodszy o rok kolega Piotr Jędrzejczyk brąz w finale 16. Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Obaj są uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, laureatami krajowych konkursów i olimpiad z wiedzy o wszechświecie. Jest to zresztą warunek udziału w międzynarodowych zawodach, w których w tym roku rywalizowało 250 uczniów i uczennic ze szkół średnich, reprezentujących aż 51 krajów.

📢 To już oficjalne: koniec z zakazem kąpieli w Kryspinowie. Można tam bezpiecznie pływać W poniedziałek 21 sierpnia na nowo otworzyliśmy strzeżone kąpielisko Kryspinów. Kąpiel w nim jest i była bezpieczna - przekazał nam Artur Gołda, prezes spółki Likom, która zarządza częścią akwenu w podkrakowskim Budzyniu. Przypomnijmy, że kąpielisko zamknięto, bo w wodzie wykryto bakterie z grupy coli. Później jednak okazało się, że prawdopodobnie nigdy ich tam nie było, a próbki zostały pobrane nie na terenie kąpieliska, a w innej części zalewu. To, że obecnie woda jest przydatna do kąpieli, potwierdził sanepid. 📢 Kraków. Helikopter policyjny nad miastem. Spokojnie, to tylko ćwiczenia W poniedziałkowe (21 sierpnia) popołudnie u mieszkańców Krakowa pojawił się poważny niepokój. Na Ruczaju ludzie zatrzymywali się na ulicach i wychodzili na balkony, by sprawdzić, co się dzieje. Przyczyną niepokoju był nisko latający policyjny helikopter. Policja wyjaśnia o co chodziło.

📢 Zamiast płacić za parkowanie, atakują kontrolerów. Koniec z samowolką. Kontrolerzy OPP przeszli kurs samoobrony Kierujący pojazdami w Krakowie zamiast stosować się do obowiązujących zasad płatnego parkowania, atakują kontrolerów. Pracownicy kontrolujący Obszar Płatnego Parkowania nie mają spokojnej pracy. Każdego dnia narażeni są na ataki słowne oraz fizyczne ze strony kierowców. Urząd chcąc im pomóc, aby lepiej umieli się chronić w takich trudnych sytuacjach, zorganizował warsztaty samoobrony. Przeprowadzili je pracownicy straży miejskiej oraz współpracujący z nimi psycholog.

