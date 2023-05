Przegląd prasy 23.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Tunel na Opolskiej gotowy. Puścili ruch w drugiej nitce. Co się stanie ze "starymi" pasami ruchu? ”?

Prasówka Kraków 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Tunel na Opolskiej gotowy. Puścili ruch w drugiej nitce. Co się stanie ze "starymi" pasami ruchu? Od 22 maja, od godzin wieczornych ruch na ul. Opolskiej odbywa się już w obu kierunkach. Otwarta została komora tunelu w kierunku Bronowic. W minionym tygodniu ruch puszczono w tej w kierunku Nowej Huty. Pytanie - co stanie się z dawnymi pasami ruchu Opolskiej? Tunel powstał po to by ruch aut nie kolidował z przejazdem tramwaju do Górki Narodowej. Linia jest aktualnie w budowie.

📢 Keloskop, niezwykłe lustro w Krakowskim ogrodzie botanicznym Rozpoczynając zwiedzanie krakowskiego Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przechodzimy tuż obok niezwykłego lustra. Keloskop, bo o nim mowa, to lustro do obserwacji nieba i obiektów niebieskich. Lustro jest ustawione tak, aby jego zwierciadło skierowane było ku niebu, a możliwość obracania lustra pozwala na obserwację całego nieba. Mecenasem keloskopu jest fundacja "Ideanova", wspierająca młodych artystów i architektów. Prócz oglądania przepięknej roślinności ogrodu botanicznego, watro zatrzymać się na chwilę przy keloskopie i poznać jego działanie.

📢 Kraków rokrocznie zużywa więcej wody: w ubiegłym ponad 46 mln m3. Powód? Powrót turystów oraz napływ uchodźców z Ukrainy W Krakowie zużycie wody z roku na rok rośnie: w ubiegłym wyniosło ponad 46,6 mln m3, czyli o 5,3 proc. więcej niż w 2021 r. Przyczyn tego wzrostu jest kilka, a jedną z nich jest napływ uchodźców wojennych z Ukrainy do miasta. Z kolei np. w Tarnowie zużycie maleje. - Widać, że mieszkańcy wyjeżdżają i ich ubywa - mówił nam Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów. Spółka zmaga się z poważnym kryzysem.

📢 24 czerwca Wianki w Krakowie. Koncerty, piknik, konkurs na najpiękniejszy wianek W sobotę 24 czerwca Kraków będzie rozbrzmiewał muzyką z kilku scen. Koncerty pod gołym niebem, uliczne granie, konkurs na najpiękniejszy wianek i piknik dla rodzin - tak zapowiadają się w tym roku Wianki pod Wawelem.

📢 "Ale kosmos!" Hafty i koronki na wystawie Muzeum Etnograficznego Prawie czterysta haftów i koronek - prace członkiń Stowarzyszenia LUD-Art - złożyło się na nową wystawę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Koronkową robotę można podziwiać od 23 maja do 31 grudnia. 📢 Muszyna przeżywa oblężenie. To uzdrowisko to hit Małopolski. Zdjęcie Kolejny weekend w Muszynie i kolejny "najazd" turystów na to urokliwą sądecką miejscowość. Od kilku lat uzdrowisko przeżywa boom turystyczny, zaś władze gminy zapowiadają dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej - Ciesząc się z naszych atrakcji pamiętajcie jednak, że to dopiero początek tego co u nas będzie wkrótce - deklaruje na swoim profilu facebookowym burmistrz Jan Golba. A na razie zanim zdecydujecie się na wycieczkę do Muszyny, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa I. Wachny i M. Zwierza. Udowadniają, że kierunek - Muszyna to naprawdę dobry pomysł na (nie tylko) wiosenną wycieczkę.

📢 Jane Fonda i Diane Keaton znowu na ekranie. Seans tylko dla dojrzałych widzów Cztery kobiety po latach postanawiają spełnić młodzieńcze marzenie i udać się w podróż do Włoch. Na ekranie Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Dona Johnson oraz Giancarlo Gianni. „Book Club. Następny rozdział” w cyklu „Dojrzałe Kino” 23 maja o godz. 11.00 w Kinie Pod Baranami. Jak zawsze, na dwoje czytelników, którzy jako pierwsi pojawią się w tym dniu w kasie kina z aktualnym wydaniem naszej gazety, czekają pojedyncze zaproszenia na seans. 📢 Wnioski po meczu Cracovii z Jagiellonią Białystok - potrzebne wzmocnienia Piłkarze Cracovii nie doznali trzeciej porażki z rzędu, tylko wywalczyli punkt w spotkaniu z Jagiellonią Białystok (1:1). Każdy tydzień przynosi wiele faktów dotyczących zespołu. Można wyciągnąć wnioski, które prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Dziecko zagubiło się podczas niedzielnego spaceru na Zakrzówku w Krakowie. Na szczęście sprawa szybko się wyjaśniła Piękna pogoda i coraz wyższe temperatury przyciągają spacerowiczów na teren Zakrzówka. Mimo, że to miejsce oficjalnie jeszcze nie zostało otwarte, to już odwiedzają je tłumy krakowian. Podczas niedzielnego spaceru, 21 maja 4-letni chłopiec, który przebywał tam ze swoimi rodzicami, przez chwilę nieuwagi stracił ich z pola widzenia. Chłopiec postanowił wrócić na parking, gdzie jego rodzina zaparkowała samochód. Tam samotnym 4-latkiem zajęli się funkcjonariusze straży miejskiej. Sprawa jednak szybko została rozwiązana, ponieważ po chwili na miejscu zjawił się tata chłopca i przejął opiekę nad nim. 📢 Stan ulicy Tadeusza Kościuszki w Krakowie to udręka dla mieszkańców. Remont ma ruszyć jeszcze w te wakacje Ulica Tadeusza Kościuszki w Krakowie woła już o pomstę do nieba. Stan nawierzchni i torowiska pozostawia wiele do życzenia, a kierowcy samochodów każdego dnia odbijają się tam od ogromnych dziur. Jednak ten koszmar już niedługo może się skończyć. Na początku bieżącego roku prezydent Krakowa informował, że jeszcze w tym roku miasto "liczy na uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac przy przebudowie ul. Kościuszki". Jak już wiadomo, firmy które chcą zająć się wykonaniem tej inwestycji mogą zgłaszać swoje oferty do 29 maja.

📢 Deficyt miejsc parkingowych w Krakowie? Jeszcze do końca maja można zaproponować, gdzie potrzebne są nowe parkingi Problem dotyczący wiecznie brakujących miejsc parkingowych w Krakowie może nareszcie zostać rozwiązany. Program Budowy Parkingów Lokalnych to inicjatywa, która polega na tym, że dzięki współpracy organizacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także przedsiębiorców i mieszkańców, może zapewnić powstanie wielu parkingów w różnych lokalizacjach miasta. Na składanie wniosków pozostało już niewiele czasu, ponieważ nabór trwa jeszcze tylko do 31 maja br.

📢 Kraków. Dzieje się na ulicach. Fala remontów i zmian w ruchu, otwarcie tunelu Nadszedł nowy tydzień, pogoda sprzyja, drogowcy rzucili się do roboty. W Krakowie już prowadzonych jest wiele inwestycji i remontów a dochodzą kolejne. Igrzyska Europejskie już za miesiąc co zapewne jeszcze bardziej mobilizuje drogowców do pracy, poza zdenerwowanymi kierowcami, którzy pomstują stojąc w korkach. Zobaczcie gdzie trwają już prace, gdzie pojawią się nowe remonty ulic i jakie zmiany w ruchu spowodują. Dobra wiadomość jest taka, że w poniedziałek wieczorem nowy tunel na Opolskiej ma być już otwarty w obu kierunkach.

📢 Hutnik & Stomil w blasku rac. Kibice na meczu w Nowej Hucie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach było około tysiąc osób, a dla grup kibicowskich obu klubów, mających bardzo dobre relacje - tzw. mecz przyjaźni. Sympatycy Stomilu spotkanie oglądali nie z sektora dla gości, ale z trybuny od ul. Klasztornej, w towarzystwie kibiców Hutnika. Ci ostatni podczas pierwszej połowy odpalili race. Powtórka nastąpiła w końcówce meczu, co zostało poprzedzone ekspozycją baneru "Hutnik & Stomil w blasku rac". Te pirotechniczne pokazy zapewne spotkają się z jakąś reakcją PZPN... Na boisku był remis 1:1. Zobaczcie ZDJĘCIA Z TRYBUN po meczu Hutnik - Stomil, rozegranym 21 maja 2023 r.

