Przegląd prasy 23.04.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Wspaniałe ruiny zamku Tenczyn otwierają się dla turystów zainteresowanych pięknymi widokami i burzliwą historią. Sezon na zamku w Rudnie w gminie Krzeszowice zaczyna się w sobotę, 22 kwietnia. Bramy otworzą się o godz. 10. Zwiedzania w soboty, niedziele i święta trwa od godz. 10 do 18.

Nareszcie doczekaliśmy się wiosny z prawdziwego zdarzenia. W sobotę, 22 kwietnia, zrobiło się ciepło i słonecznie. Wielu krakowian zdecydowało się więc pójść nad zalew Bagry, gdzie na spacerowiczów czeka część parkowa, są też tereny do uprawiania sportu i rekreacji oraz plaże do opalania.

Barwną paradą na dwóch kółkach rozpoczęło się w Dniu Ziemi – 22 kwietnia nowohuckie święto rowerowe: Velo Huta 2023. Rowerzyści przejechali ulicami wschodniej dzielnicy Krakowa z osiedla Willowego wprost do Klubu Krzesławice, gdzie odbył się piknik rodzinny.

W tym roku obchodzimy 80-lecie urodzin Jerzego Ridana – zmarłego w 2016 r. reżysera, pedagoga, filmowca oddanego Nowej Hucie i jednego z pomysłodawców Nowohuckiej Kroniki Filmowej. Z tej okazji w sobotę, 22 kwietnia Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zorganizował uroczystości rocznicowe.

Święto Ziemi, celebrowane od ponad 50 lat, w tym roku pod hasłem „Invest in our Planet: Zainwestuj w naszą planetę”, powstało aby uświadamiać, jak ważna jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Wydarzenia organizowane tego dnia na całym świecie mają na celu promowanie postaw proklimatycznych, prośrodowiskowych i proekologicznych. W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi w sobotę, 22 kwietnia, przy Nowohuckim Centrum Kultury na mieszkańców czekała zielona moc atrakcji.

Wieczysta Kraków - KS Wiązownica. To był pierwszy w tym roku mecz na stadionie Wieczystej, który odbył się w przyjemnej, ciepłej, słonecznej pogodzie. Nic dziwnego, że w sobotę 22 kwietnia kibiców było naprawdę sporo - około 900 osób. Były chwile dopingu, także intonowanego przez dziecięcą część publiczności. Zdjęcia >>>> Zobacz galerię

Wisła Kraków rok temu otworzyła sklep na stadionie przy ul. Reymonta. „Biała Gwiazda” postanowiła uczcić tę rocznicę i przygotowała cały program na sobotę, łącznie z zaproszeniem specjalnych gości.

Władze Krakowa coraz bardziej przymierzają się do rozpoczęcia budowy tunelu pod centrum Krakowa dla podziemnego transportu. Do niedawna planowano premetro, ale szerokość tunelu ma być też dostosowana do metra, jeżeli okaże się, że takie rozwiązanie za kilka lat będzie jednak bardziej uzasadnione ze względu na zapotrzebowanie na podróże komunikacją zbiorową.

Jak zapowiada wykonawca budowy linii KST III do Górki Narodowej w Krakowie, w okresie 25.04 godz. 7.00 – 26.04 godz. 6.00 planowane jest zamknięcie ul. Pachońskiego na odcinku od Zielińskiej do Białoprądnickiej. Ma to związek z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu. W poniedziałek pojawi się w Krakowie jednak o wiele więcej nowych remontów.