Przegląd prasy 23.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O tym, jakie zmiany przynosi mówił podczas briefingu, 22 lutego, Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Pod koniec października ub. r. informowaliśmy, że studio im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków wzbogaciło się o wyjątkowy instrument – koncertowy fortepian Steinway D-274, który jest wizytówką legendarnej firmy Steinway&Sons i najczęściej wybieranym fortepianem koncertowym przez największych pianistów świata. Niecałe cztery miesiące później likwidator będącego w trudnej sytuacji finansowej Radia Kraków Marcin Pulit podjął decyzję, by fortepian sprzedać. Polskie Wydawnictwo Muzyczne kupiło od Radia Kraków fortepian za kwotę 998 tysięcy złotych, jednak instrument pozostanie w siedzibie Radia i wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym będzie również wykorzystywać fortepian i radiowe studia do sesji nagraniowych i innych przedsięwzięć.

W północnej części Krakowa kierowców czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku z postępującą budową tunelu linii tramwajowej do Mistrzejowic, od soboty, 24 lutego zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicy Lublańskiej. To tam gdzie ostatnio wycięto drzewa mimo protestów mieszkańców, a teraz powiększy się front prac. Na Młyńskiej i rondzie Polsadu również plac budowy wydaje się powiększać.

Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".