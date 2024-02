Przegląd prasy 22.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię”?

Prasówka Kraków 22.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Kraków znów sprzedaje swoje mieszkania. Szykują się też przetargi na XIX-wieczne domy Krakowski magistrat od początku tego roku powiadomił już o kilku należących do gminy mieszkaniach, które wkrótce mają pójść pod młotek. W najbliższych miesiącach miasto zamierza też szukać chętnego na kamienicę nieopodal Wawelu, a na drugą połowę roku zapowiada przetargi na działkę przy ul. Dekerta 4 z XIX-wiecznymi budynkami jednorodzinnymi czy nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej, na której stoją budynki z ok. 1879 roku.

📢 Kraków. Aleksander Miszalski interweniuje ws. budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Miasto wydłuża przetarg Poseł Aleksander Miszalski poddaje w wątpliwość konieczność budowy IV etapu ul. 8 Pułku Ułanów. "Czy wypuszczenie ruchu z Trasy Łagiewnickiej na już zakorkowaną w godzinach szczytu Kapelankę, Rondo Grunwaldzkie, Most Zwierzyniecki czy Brożka ma sens?" pyta. O zaniechanie inwestycji od lat walczą też mieszkańcy Ruczaju, którzy obawiają się nadmiernego wzmożenia ruchu samochodowego w tym rejonie i zabetonowania ostatnich skrawków zieleni. Miasto tymczasem przedłuża postępowanie przetargowe ws. wykonawcy do końca lutego.

Prasówka 22.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Architekci z Politechniki Krakowskiej znów docenieni, teraz w Gdyni Pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: dr inż. arch. Marcin Gierbienis z Katedry Projektowania Architektonicznego oraz dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich uzyskali nagrodę za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2023 "Czas Gdyni" w kategorii architektura. Tak został doceniony budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo, zaprojektowany przez Pracownię Architektoniczną Gierbienis+Poklewski.

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych. 📢 Kraków. Bilety odcinkowe na komunikację miejską stają się realne. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Jakie ceny? Prezydent Krakowa przekazał pod obrady rady miasta projekt uchwały o wprowadzeniu nowego rodzaju biletu - biletu odcinkowego na komunikację miejską. To może zrewolucjonizować podróże tramwajami i autobusami w Krakowie. 8 zł na jednym tramwajem lub autobusem lub 22 zł za całą dobę z dowolną liczbą przesiadek. By uchwała weszła w życie muszą ją przegłosować krakowscy radni. Zobaczcie zasady biletu odcinkowego w Krakowie.

📢 Kraków. Przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki. Odwiedzamy plac budowy w centrum miasta. Widać już pierwsze elementy torowiska Z powodu przebudowy ulicy Kościuszki odpust Emaus zostanie przeniesiony w okolice Błoń, tego nie unikniemy, ale drogowcy spieszą się na tej inwestycji by spełnić inne obietnice. W marcu ma być już udostępnione skrzyżowanie z Królowej Jadwigi, w maju ciężar robót ma się przenieść na drugą połowę tarczy skrzyżowania Kościuszki i Zwierzynieckiej z Alejami Trzech Wieszczów, natomiast w sierpniu 2024 r. – powinno nastąpić zakończenie inwestycji, czyli 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Jaki jest aktualny stan prac? Zobaczcie na zdjęciach z drona. Widać pierwsze odcinki nowego torowiska. Jego wymiana była głównym powodem remontu.

📢 Zaskakujące oświadczenie krakowskiego aktora. Jerzy Stuhr ogłosił, że kończy z występami na scenie i wykładami dla studentów Jerzy Stuhr ogłosił we wtorek w Warszawie, że już nie wyjdzie na scenę i jest "za stary na działalność pedagogiczną". Czy to oznacza koniec kariery krakowskiego aktora?

📢 Most Grunwaldzki w Krakowie do wyburzenia! "Śmierć techniczna". Potrzebna jest nowa przeprawa przez Wisłę Most Grunwaldzki jest już w takim stanie, że władze Krakowa nie widzą innej możliwości jak tylko jego wyburzenie i budowa nowej przeprawy przez Wisłę. O tym, jak miałaby wyglądać nowy obiekt, zadecydowałby konkurs architektoniczny. 📢 Piotr Kempf zostawia Kraków i idzie do Lasów Państwowych. "Upartyjnienie instytucji? Można by tak mówić, gdybym został dyrektorem szpitala" Zmiana na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wzbudza wiele emocji. Piotr Kempf, który dotychczas był dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, teraz będzie kierował krakowskimi Lasami Państwowymi. - To że politycy zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach państwowych to nie jest coś co nie powinno się zdarzać. Nie powinno się zdarzać jedynie wtedy, gdy te osoby nie mają żadnego doświadczenia – mówi w rozmowie z nami Piotr Kempf.

📢 Krakowskie autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. - Na czas występowania utrudnień linie przyspieszone nr 501, 502 i 511 będą zatrzymywać się częściej w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów i ronda Młyńskiego. Zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku, 26 lutego - informują urzędnicy miejscy. 📢 Kraków. Fałszywy certyfikat szczepienia na COVID-19 za 300 do 1500 zł. Policja zatrzymała trzy osoby w sprawie afery z Zabierzowa Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzący śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej zatrzymali trzy osoby związane z procederem fałszowania dokumentacji medycznej na masową skalę w celu uzyskania certyfikatów szczepienia przeciwko COVID-19. Jak się okazuje zatrzymane osoby "obsługiwały" cały kraj a nawet "klientów" zza granicy.

📢 Kraków. Mężczyzna poszukiwany trzema listami gończymi wpadł w rejonie Złocienia Służba policjantów nie kończy się z chwilą wyjścia z jednostki. Krakowscy funkcjonariusze wielokrotnie będąc na urlopie lub mając dzień wolny zatrzymywali złodziei, nietrzeźwych kierowców czy też udzielali pierwszej pomocy. Taką właśnie czujnością w czasie swojego dnia wolnego wykazał się policjant z Komisariatu VI w Krakowie, dzięki któremu mężczyzna poszukiwany trzema listami gończymi trafił za kratki.

📢 Komu kibicuje Łukasz Gibała? Ta odpowiedź nie wszystkim musi się spodobać Radny miejski Łukasz Gibała, który po raz kolejny będzie kandydował na fotel prezydenta Krakowa, przyznał, że często jest pytany o to, któremu klubowi kibicuje. W swoich mediach społecznościowych uciekł jednak od jednoznacznej deklaracji. Zastosował standardowy retoryczny unik. Ale dodał też zdjęcie... 📢 W Zakopanem zima przywitała się z wiosną. Spadł śnieg i na Gubałówce przysypał... sztuczne krokusy Zima zaspała i próbuje się obudzić na Podhalu. Niespodziewanie spadł śnieg, którego tak brakowało przez ostatnie tygodnie. Tymczasem ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, a górale tego sezonu turystycznego raczej nie uznają za najlepszy w ostatnich latach. Zobaczcie piękne zdjęcia z ośnieżonej Gubałówki, Tatr gdzie wrócił biały puch i samego Zakopanego. I kierowcy - uważajcie na drogach!

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Wystepują utrudnienia w ruchu Autostrada A4, kierunek Katowice (zjazd z zakopianki) - doszło do zderzenia dwóch samochodów. Są osoby ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Żaby szykują się do wędrówki. Na tych ulicach szczególnie na nie uważaj Już niebawem w Krakowie rozpocznie się migracja płazów. - Apelujemy o wzmożoną ostrożność przemieszczając się samochodem, rowerem lub hulajnogą szczególnie wzdłuż ulic Bogucianka, Tyniecka w okolicy jednostki wojskowej, Pietrusińskiego, Wyłom, Swoszowicka, Ściegiennego, Jerzmanowskiego - napisał Zarząd Zieleni Miejskiej na Facebooku.

📢 Obwarzanki i małdrzyki, czyli TOP 10 małopolskich przysmaków [PRZEPISY CZYTELNIKÓW] Małopolskie przysmaki. Obwarzanki, maczanka po krakowsku, zupa kminkowa, moskole, małdrzyki, czy ziemniaki po cabańsku... W Małopolsce jadamy wiele rewelacyjnych dań! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy naszych Czytelników na smakowite małopolskie potrawy.

📢 Kraków tnie na potęgę. Wielka wycinka drzew na al. 29 Listopada. W sieci oburzenie, urzędnicy z ZDMK się tłumaczą Kolejna, wzbudzająca duże kontrowersje, wycinka w Krakowie. "Były sobie drzewa na al. 29 Listopada. O ironio, pod Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jeśli to są prace, żeby poszerzyć przestrzeń pod ścieżkę rowerową, to jako zapalony rowerzysta pytam: dlaczego?! Dlaczego każde działanie musi się skończyć wycinką do zera i wylaniem betonu/asfaltu. Czym będziemy oddychać?!" - napisał jeden z internautów. Takich komentarzy jest o wiele więcej. 📢 Wisła Kraków pozyska młodego pomocnika? Transfer blisko finalizacji Wisła Kraków jest bliska kolejnego transferu. Na finiszu są negocjacje w sprawie pozyskania Karola Dziedzica z Garbarni Kraków. Jeśli „Białej Gwieździe” uda się sfinalizować ten transfer, będzie to jej sukces, bowiem o młodzieżowego reprezentanta Polski zabiegały kluby z ekstraklasy.

