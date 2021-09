Przegląd prasy 21.09.2021 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Jest już wyeksponowany w całości unikatowy zabytek w kościele norbertanek na Zwierzyńcu. To liczący ok. 750 lat, jeden z najstarszych zachowanych portali w Krakowie. Można go podziwiać, przemierzając kruchtę kościoła po zamontowanej tam kładce. W ramach operacji ratowania romańskiego portalu została odkopana jego dolna część, jest obecnie poddawany konserwacji i pielęgnacji.