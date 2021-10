Przegląd prasy 2.10.2021 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Ogromne utrudnienia na A4. Za węzłem Brzesko, w Wierzchosławicach, na jezdni w kierunku Rzeszowa, doszło do zderzenia pięciu pojazdów. 16-latek i niemowlę trafili do szpitala. Droga była całkowicie zablokowana. O godz. 21 ruch zaczął odbywać się jednym pasem.

To był już trzeci kolejny mecz Wisły, który przegrała i trzeci, w którym nie potrafiła strzelić bramki. Co z tego, że krakowianie śrubowali posiadanie piłki, skoro zupełnie nie potrafili przełożyć tego na konkrety. Piast Gliwice wykorzystał za to prezent Pawła Kieszka i wygrał 1:0. To wszystko musi znaleźć odzwierciedlenie w ocenach wiślaków po meczu z Piastem. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

3 października w Tauron Arenie Kraków odbędzie się niepowtarzalny States of Mind Festiwal promujący slow life, holistyczne podejście do życia i ekologię. To wydarzenie dla wszystkich, którzy cenią spokój, harmonię i wewnętrzną równowagę, ale także dla tych, którzy chcą się tego nauczyć. A przy okazji zaopatrzyć się w w wyjątkowe produkty polskich marek i artystów tworzących w zgodzie ze środowiskiem.