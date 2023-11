Przegląd prasy 21.11.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W poniedziałek, na moście Zwierzynieckim rozpoczęła się awaryjna wymiana dylatacji – od strony Przegorzał. Prace w zależności od warunków pogodowych potrwają kilka dni. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy dostają kolejny "prezent", a co chwila, szczególnie popołudniami, Kraków staje w korkach z powodu ruchu samochodów i prowadzonych już remontów. A most Dębnicki miał zostać otwarty z 22 na 23 listopada, ale są z tym problemy...

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem również nie obyło się bez kontrowersji, gdyż jedno z słów z finałowej dwudziestki zostało usunięte. Skąd taka decyzja? Sprawdź i poznaj obecną TOP19!

Od 25 listopada 2023 r. (sobota) od ok. 6:00 do 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do ok. 4:30 prowadzone będą prace związane z wymianą zwrotnicy wjazdowej na Rondo Czyżyńskie od strony al. Pokoju. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Dąbie – Rondo Czyżyńskie.

Przebudowa al. 29 Listopada jest na ukończeniu. Prowadzone tam prace wciąż jednak powodują utrudnienia. Niedługo rozbudowana droga zostanie oddana do użytku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

W sobotę przed godz. 20 w mieszkaniu przy ulicy Bytomskiej w Krakowie ujawniono ciało młodej kobiety. Prawdopodobnie doszło do jej zabójstwa. Sąsiedzi są w szoku. Twierdzą, że o tragedii dowiedzieli się z mediów. - Nawet nie wiedziałam, że do tego mieszkania ktoś się wprowadził - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Bytomskiej w Krakowie.