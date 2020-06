Przegląd prasy 2.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

W następny czwartek, 11 czerwca, katolicy będą obchodzić Boże Ciało. W to święto organizowane są procesje ulicami parafii, miast. Jak będą wyglądały w tym roku? Metropolita krakowski zachęca do licznego udziału w nich. Niektórzy jednak mają spore obawy i pytają, czy to na pewno dobry pomysł.

Trwa budowa apartamentowca Angel Stradom. Wśród mieszkańców wiele kontrowersji wzbudza to, co się dzieje w ramach tej inwestycji z zabytkowymi pozostałościami dawnego kościoła św. Jadwigi oraz kamienicą przy ul. Stradomskiej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac na budowie oraz odkryte tam cenne polichromie.

Prasówka 2.06 Kraków: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na ulicy Grzegórzeckiej wprowadzono duże zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy samochodów narzekają na nowe rozwiązania. Chwalą je natomiast rowerzyści. Przejdź do GALERII, by zobaczyć do jakiej rewolucji doszło na jednej z głównych arterii Grzegórzek.