Przegląd prasy 20.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

📢 "Weselny Pyton" Sławomira podbije internet? Posłuchajcie najnowszego singla i zobaczcie teledysk [WIDEO] Sławomir Zapała to popularny wokalista rock-polo, aktor, konferansjer. W 2015 wykreował postać sceniczną o pseudonimie Sławomir. Również wtedy na kanale YouTube udostępnił teledysk do debiutanckiego singla „Megiera", który bił rekordy popularności. W klipie wystąpili Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski czy Lech Dyblik. W teledysku do singla, który dziś ma premierę, również pojawiają się znani, głównie w środowisku muzycznym, artyści, a w rolę pana młodego wcielił się sam Krzysztof Ibisz. 📢 Kraków. Letnia strefa gastronomiczna przy Tauron Arenie. Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych [GALERIA] Arena Garden to miejsce przygotowane specjalne z myślą o mieszkańcach Krakowa, którzy szukają pomysłu na spędzenie wolnego czasu podczas nadchodzących wakacji. W czwartek, 18 czerwca przy TAURON Arenie Kraków, ruszyła letnia strefa gastronomiczna utrzymana w klimacie ogrodu, z mocą atrakcji dla dzieci i dorosłych.

📢 Plac Handelka. Targi sąsiedzkie w samym centrum Krakowa [ZDJĘCIA] W każdy piątek i sobotę na Placu Handelka przy ul. św. Filipa odbywają się sąsiedzkie targi, gdzie lokalni producenci, rolnicy, gospodarze i rzemieślnicy oferują swoje produkty. Wśród nich można znaleźć m.in. domowe przetwory, sery zagrodowe, soki malinowe, wyroby mięsne i miody. Podczas targów odbywają się również ciekawe pogadanki i warsztaty dla dorosłych i dzieci. Ponadto w Śniadaniowni Handelka można zjeść krakowskie śniadanie i skosztować chleb z rzemieślniczej Piekarni Handelka.

📢 Zakrzówek zmienia się na naszych oczach. Przypominamy, jak wyglądał w latach minionych [ZDJĘCIA] Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął przetarg na II etap prac na Zakrzówku, czyli budowę kąpieliska i jego zaplecza na małym akwenie. Wcześniej osiatkowane zostały skały nad wodą. Ten urokliwy zakątek Krakowa zmienia się na naszych oczach. Przypominamy jego historię i najważniejsze momenty, także na zdjęciach. 📢 Koronawirus nie odpuszcza. Ciągle przybywa chorych w Małopolsce W Małopolsce mamy kolejne 23 przypadki zakażenia koronawirusem. Takie dane w sobotę o poranku podał krakowski sanepid. To oznacza, że w naszym regionie chorych na Covid-19 jest już 1600 osób.

📢 Kraków. Stado owiec żyje w mieście! Możesz je zobaczyć z bliska [ZDJĘCIA] Owce w Krakowie? Jak najbardziej. Dziewięć kilometrów od Rynku, żyją sobie w pięknej części miasta. Na Bielanach, tuż przy Lesie Wolskim - obok Srebrnej Góry, na której znajduje się klasztor kamedułów.

📢 Podwodne miasta spełnieniem marzeń o Atlantydzie? Oto niezwykłe, zatopione ruiny. Niektóre z powrotem się wyłaniają! Każdy z Was słyszał pewnie o Atlantydzie - mitycznej krainie, miejscu rozkwitu cywilizacji ludzkiej, tragicznie zniszczonej przez trzęsienia ziemi i pochłoniętej przez fale oceanu. Choć ruin miasta, opisywanego już przez Platona, nikt nigdy nie odnalazł, okazuje się, że podobnych miejsc jest na świecie więcej. Na skutek kataklizmów dziś znajdują się głęboko pod wodą, ściągając nurków i archeologów z całego świata. Oto zdjęcia niezwykłych, podwodnych miast i ich historie. Mury niektórych ponownie ujrzały światło dzienne! 📢 Protest przeciwników 5G na Rynku Głównym. "Zabójcza technologia" W piątek o godzinie 18 na Rynku Głównym grupa osób z Koalicji Polska Nie Dla 5G protestowali przeciwko wdrażaniu tejże technologii w naszym kraju. Według demonstrantów ma ona szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie.

📢 Arena Garden rozkręca się. Drugi dzień foodtruckowego i muzycznego imprezowania przy Tauron Arenie Kraków Piątek to drugi dzień, kiedy przy Tauron Arenie Kraków działa Arena Garden, czyli letnia strefa gastronomiczna utrzymana w klimacie ogrodu. To pomysł krakowskich urzędników na to, jak umilić mieszkańcom spędzenie wakacji w mieście. Drugiego dnia pod Arenę przyszło nieco więcej osób, choć pogoda nie była sprzyjająca. 📢 Wieczysta Kraków. Ambitne plany sponsora klubu z "okręgówki" Wojciecha Kwietnia. "Do pierwszej ligi, a potem zobaczymy" Nigdy w swej 78-letniej historii nie grała wyżej niż w IV lidze, jeszcze trzy lata temu występowała zaledwie w klasie A, a w tym roku po raz drugi z rzędu nie awansowała z klasy okręgowej. Mimo to Wieczysta Kraków od przynajmniej kilku miesięcy budzi zainteresowanie piłkarskiej Polski, które przed paroma dniami wzmogło się po pozyskaniu byłego reprezentanta kraju Sławomira Peszki. 📢 Jeśli nie Jacek Majchrowski, to kto prezydentem? Mocny PiS i Gibała, słaba PO. Komentarze po sondażu Jeśli Jacek Majchrowski nie będzie kandydował na prezydenta w następnych wyborach, to głównymi pretendentami są kandydat PiS w postaci Małgorzaty Wassermann oraz Łukasz Gibała. Tak wynika z naszego sondażu prezydenckiego. Główni zainteresowani komentują jego wyniki.

