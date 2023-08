Przegląd prasy 20.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Najbardziej kolorowa impreza zawitała w weekend do Krakowa. Mowa o eksplozji kolorów. To zabawa, w czasie której uczestnicy wyrzucają w górę różnokolorowe proszki, które tworzą w powietrzu barwną chmurę.

Koalicja Obywatelska przedstawiła w Krakowie swoich liderów w nadchodzących wyborach do Sejmu. - Będziemy pracować razem i wszędzie, gdzie się da, ponieważ Kraków nie zasługuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że wszyscy zrobimy to, co do nas należy i w Krakowie PiS nie wygra - przekonywał podczas konferencji prasowej Bartłomiej Sienkiewicz, który został "jedynką" listy w Krakowie.