Przegląd prasy 2.07.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

W sobotę, 1 lipca, w Krakowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Baniek Mydlanych to event nie tylko dla najmłodszych - w wydarzeniu wzięła udział także rzesza starszych miłośników baniek. Oj, działo się! Zobaczcie sami.

Po trzech latach nieobecności na Kazimierz wrócił jedyny taki koncert - Szalom na Szerokiej. Jak zawsze rozpoczął go Janusz Makuch, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Kultury Żydowskiej, ceremonią dęcia w szofar - instrument, za którego pomocą którego w judaizmie ogłaszano ważne wydarzenia. Zobaczcie, jak bawił się Kazimierz na pierwszym popandemicznym Szalom na Szerokiej.

W Barbakanie starli się - ku uciesze nie tylko najmłodszych krakowian i turystów - rycerze! Turniej rycerski doby późnego średniowiecza, nawiązujący formą do turniejów burgundzkich, zainaugurował tegoroczną odsłonę letniego programu Muzeum Krakowa "Średniowiecze da się lubić".

26-letnia Ewa Jakubiec z Wrocławia została tegoroczną Miss Polonia. Wybory najpiękniejszej odbyły się w Zakopanem. O tytuł walczyło 19 kandydatek, a do ścisłego finału dostało się pięć z nich.

Natalia Kukulska, Margaret, Mery Spolsky, Bovska i Zalia – 5 wyjątkowych i inspirujących artystek, kumulacja subtelnej czułości, zahartowanej, bezkompromisowej kobiecości, różnych historii i doświadczeń – takie jest muzyczne BABIE LATO, czyli projekt specjalny festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który usłyszeliśmy 30 czerwca w Krakowie. Pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej wokalistki połączyły siły w utworze "Cudowne lata". Ale festiwal w sercu Podgórza to coś więcej, a jego druga odsłona 1 lipca.

Swoją nazwę nowohucka aleja zawdzięcza licznym posadzonym tu różom. Przez lata Aleja Róż jedynie nazwą nawiązywała do czasów, gdy rosły tu kwiaty. Dziś znowu unosi się tu różany zapach, a w sercu Nowej Huty kwitną kwiaty.

Marek Dobrowolski początkiem sierpnia 2022 roku wyjechał do Kolumbii, skąd regularnie kontaktował się z rodziną za pomocą komunikatora internetowego. W dniu 19 sierpnia ub.r. mężczyzna ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną. Od tego czasu rodzina prowadziła poszukiwania mężczyzny na własną rękę, jednak działania te nie doprowadziły do jego odnalezienia. Pod koniec kwietnia br. rodzina zgłosiła zaginięcie 31-latka w Polsce. Przed wyjazdem za granicę mężczyzna zamieszkiwał w Krakowie na os. Oświecenia 10.

Prowadzący kanał "Stop Cham" na You Tube opublikowali nagranie z akcją zatrzymania pijanego kierowcy w Krakowie. Nie obyło się bez szarpaniny i ostrej wymiany zdań. Kanał tropi i archiwizuje przypadki głupoty na ulicach miasto, nieodpowiedzialności kierowców i bezsensownego naruszania przepisów drogowych.

Od 1 lipca, we wszystkie soboty w pierwszym miesiącu wakacji, w Parku Dębnickim (ul. Praska 22) będzie działało plenerowe kino. Seanse będą rozpoczynać się o godz. 21.00. Wstęp wolny.

Ceny mieszkań w Krakowie rosną i rosną. Gdzie jest sufit? Nie wiadomo, a jak wylicza branżowy portal sonarhome.pl w czerwcu 2023 średnia cena za 1 m² mieszkania kształtowała się w okolicach 11 005 zł. W porównaniu do miesiąc do miesiąca ceny wzrosły 0,95 proc (a od początku roku o 3,76 proc.). Gdzie zapłacimy w Krakowie najwięcej, a gdzie najmniej? Przejdź do galerii i zobacz, które ulice w Krakowie są najdroższe, a które najtańsze pod względem średniej ceny za metr kwadratowy mieszkania. Ranking cen lato 2023.