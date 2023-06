Przegląd prasy 2.06.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wystartował 61. Małopolski Wyścig Górski. Pierwszym liderem Węgier Marton Dina”?

Prasówka Kraków 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wystartował 61. Małopolski Wyścig Górski. Pierwszym liderem Węgier Marton Dina Etapem jazdy na czas na Srebrnej Górze na Bielanach w Lesie Wolskim rozpoczął się 61. Małopolski Wyścig Górski. Przystąpiło do niego 172 kolarzy z 30 grup, w tym z 7 polskich. Wygrał Węgier Marton Dina.

📢 W krakowskim zoo młode zwierzęta pokazują się na wybiegach. Pośród maluchów lemur katta W Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie wiosna w pełni i wciąż przybywa maluchów do podziwiania. Pośród nich jest niedawno urodzony lemur katta. - Lemury pochodzą z Madagaskaru. Jest to popularny gatunek, ale jakże fajny! Przez dzieci, które zawsze do lemurów przychodzą, te zwierzęta są kojarzone z Królem Julianem z serialu "Pingwiny z Madagaskaru" - mówi Marcin Pałys, zastępca dyrektora ds. hodowlanych krakowskiego zoo.

📢 W ten weekend smoki opanują Kraków. Zapowiada się wielki odlot Ponad 30 smoków przejdzie w niedzielę, 4 czerwca, ul. Grodzką na Rynek Główny podczas 22. edycji Wielkiej Parady Smoków. W sobotni wieczór zaś smocze Wielkie Widowisko Plenerowe tradycyjnie zgromadzi wielbicieli smoków u stóp Wawelu. Tegorocznej odsłonie smoczego święta towarzyszyć będzie piknik.

Prasówka 2.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze i najwierniejsze. Które z nich są wyjątkowo inteligentne i przywiązują się do właścicieli? Świat, ale i Polska zna przykłady psów, które zostały uznane za najwierniejsze na świecie. Te czworonogi mają swoje pomniki,a jeden z nich stał się bohaterem niezwykle wzruszającego filmu, który do dziś jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji na świecie wśród Internatów. Przyglądamy się rasom psów, które w naturalny sposób przywiązują się do właściciela, a do tego są najmądrzejsze. Kto na szczycie listy?

📢 Kraków wciąż w czołówce miast z najdroższymi mieszkaniami w Polsce. Średnia cena za metr kwadratowy zwala z nóg W pierwszym kwartale tego roku odnotowano wyraźne wzrosty cen średnich na rynkach mieszkaniowych największych miast Polski. Największe wzrosty zanotowano przy tym w Krakowie, Warszawie i Poznaniu – odpowiednio o 6 proc., 4,4 proc. i 4,1 proc. I tak średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie wyniosła 10,2 tys. zł, w Warszawie trzeba zapłacić ok. 11,7 tys. zł, a w Poznaniu ponad 8 tys. zł - tak wynika z Raportu Centrum AMRON publikowanego przez Związek Banków Polskich. 📢 Zamek Tenczyn czynny codziennie! Od czerwca poszerzyła się oferta turystyczna tej twierdzy Zwiedzanie zamku Tenczyn w Rudnie od czwartku, 1 czerwca, jest możliwe siedem dni w tygodniu. Dotychczas - od wczesnej wiosny do końca maja - zamek był otwierany dla zwiedzających tylko w weekendy i święta. Latem to się zmienia. Operator ruchu turystycznego, czyli Fundacja New Era Art zaprasza do zwiedzania codziennie.

📢 Dzień Dziecka w Krakowie 2023. Wielka Parada Smoków, widowiska teatralne i autoportret z klocków Lego 1 czerwca to wyjątkowy dzień w życiu każdego młodego człowieka. Świętujemy bowiem Dzień Dziecka. W Krakowie zarówno w ten dzień, jak i nadchodzący weekend atrakcji nie braknie. W programie znalazły się m.in. Wielka Parada Smoków, Dzień Otwarty Magistratu, pokazy filmowe i teatralne, zawody lekkoatletyczne czy budowanie z klocków Lego. 📢 Budowa Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Da się już wejść do środka Trwa budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Prace budowlane postępują zgodnie z planem. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon będzie innowacyjną placówką edukacyjną. W obiekcie zaplanowano m.in. wystawę stałą o człowieku z ponad setką interaktywnych eksponatów, laboratoria do prowadzenia eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych i technicznych, szklarnię wspierającą działalność laboratorium, pracownie naukowe, akademię dziecięcą i przestrzeń konferencyjną.

📢 W Krakowie zaginął Dawid Kolorus. Poszedł na rower do Parku Lotników i nie wrócił. Pomóż policji Dawid Kolorus 23 maja 2023 roku około godziny 18 wyszedł z domu i miał się udać rowerem do Parku Lotników w Krakowie. Zaginiony do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania przy al. Jana Pawła II i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. 📢 Rajd rowerowy po gminie Zielonki. Można się jeszcze zapisywać na dwie trasy: dłuższą 30-kilometrową i krótszą 14-kilomtrową To będzie już X Rajd Rowerowy po gminie Zielonki. Startuje w niedzielę, 4 czerwca z terenów Klubu Sportowego Zieleńczanka. Są przygotowane dwie trasy: dłuższa na 30 kilometrów dla bardziej wprawionych rowerzystów oraz krótsza trasa na 14 kilometrów dla rodzin z dziećmi. Liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona, ale są jeszcze ostatnie miejsca i można się zgłaszać.

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie! 📢 Radni Krakowa zdecydowali: Modrzejówka dla mieszkańców Prezydent powinien podjąć wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania, mające na celu udostępnienie budynku Modrzejówki i jego otoczenia mieszkańcom Krakowa poprzez jej wykup i włączenie przyległych terenów zielonych do parku Młynówka Królewska. Uchwałę podjęli radni miejscy podczas sesji 31 maja. Choć wynik głosowania był niemal jednogłośny, nie zabrakło znaków zapytania i wątpliwości.

📢 Minęło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Wielki teren nadal niezagospodarowany Mięło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. O tragedii ponad 100 kupców, którzy stracili swoje majątki, przypominają ciągle zgliszcza przy ulicy Wybickiego i niszczejąca zabezpieczająca je czarna folia. Taka sytuacja trwa od dekad. Najpierw spór sądowy o ten teren toczyły dwie spółki. Później przejął go deweloper. Nadal jednak nic się tu nie dzieje. A przyczyny pożaru nie zostały w pełni wyjaśnione. Śledztwo umorzono. 📢 Od 1 czerwca na Zakrzówku w Krakowie kąpiemy się już legalnie, ale bez ratowników. Pierwsi plażowicze już się pojawili! "Koniec nielegalnego pływania na Zakrzówku w Krakowie. Od 1 czerwca, pojawi się nowe oznakowanie i będzie można pływać na terenie całego zbiornika na własną odpowiedzialność" - ogłosili urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 22 czerwca pojawi się obsługa ratownicza na kąpielisku-basenach pływających na Zakrzówku. Od tego dnia będzie funkcjonowało bezpieczne kąpielisko na zalewie. Do tego czasu można korzystać z całego zbiornika na własną odpowiedzialność. Powstał też regulamin obowiązujący na Zakrzówku.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat