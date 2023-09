Przegląd prasy 19.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu. Niestety, w niektórych aglomeracjach znalezienie mieszkania pod dużym miastem jest trudne z powodu bardzo ograniczonej liczby ofert – tak wynika z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl. Jak wypada Kraków i obwarzanek?

Na wtorek zaplanowany jest początek prac w związku z długo oczekiwaną rozbudową ul. Kocmyrzowskiej. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie realizowana wycinka kilkuset drzew. Początkowo, poza ograniczeniem prędkości do 40 km/h, dużych utrudnień w ruchu nie będzie. - Prace wejdą w bardziej zaawansowany etap dopiero po 1 listopada - mówi Jan Machowski, z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają potrwać około 20 miesięcy. Dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich i okolic oznacza to niestety komunikacyjny paraliż, ponieważ rozbudowa ulicy oznacza kumulację prac budowlanych w tej dzielnicy.

Jesień zbliża się wielkimi krokami. Mgliste, chłodne poranki, spadające pożółkłe liście z drzew i coraz krótsze dni dają się we znaki. To wszystko nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w Krakowie poczuć jeszcze wiosenno-letni klimat. W Parku Dębnickim czas jakby się zatrzymał, a kwiaty w pełni rozkwitu zachwycają swoimi kolorami. To ostatnia szansa, aby poczuć wiosnę, dlatego nie pozostaje nic innego jak wybrać się tam na spacer. Zobaczcie sami!

W poniedziałek, 18 września, przed południem rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnali aktora na Cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany. Wybitny aktor Teatru Bagatela i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat.