Przegląd prasy 18.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przed szpitalem im. G. Narutowicza w Krakowie pacjenci, chcący wejść na teren placówki, muszą odstać swoje w ogromnej kolejce. Starsi, schorowani ludzie, kobiety w ciąży, ludzie o kulach czekają w strugach deszczu do wejścia. Nie ma możliwości, by gdziekolwiek się schronić. Główne wejście szpitala jest zamknięte. Wszyscy pacjenci wpuszczani są przez SOR, po wcześniejszym pomiarze temperatury i wypełnieniu ankiety medycznej. Wszystko przez wprowadzone procedury z powodu koronawirusa.

Poznaliśmy najnowsze oświadczenia majątkowe (za 2019 rok) prezydenta Krakowa oraz jego zastępców. Przejdź do galerii zdjęć i dowiedz się, co posiada prof. Jacek Majchrowski oraz ile zarobili wszyscy wiceprezydenci w ubiegłym roku.

Wakacyjny urlop w 2020 roku może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazd do nich wiąże się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po krajach Europy oraz po popularnych destynacjach (jak np. Egipt) poza nią, opisując obowiązujące w nich obostrzenia i przepisy. Materiał jest na bieżąco aktualizowany, więc warto do niego wracać, bo niemal codziennie coś się zmienia – kolejne państwa otwierają się na świat, a inne dostosowują zasady do nowych warunków epidemicznych. Wakacje 2020.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.