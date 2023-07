Przegląd prasy 18.07.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie”?

Prasówka Kraków 18.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie Trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. We wrześniu ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji. W poniedziałek (17 lipca) budowa północnej obwodnicy była natomiast miejscem ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

📢 Do Okna Życia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafił Oleander. Potrzebna pomoc! Kochani, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc - pisze Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tym razem główną rolę odgrywają króliki. Bardzo potrzebne jest jedzenie właśnie dla królików, pelet, a także akcesoria typu miseczki, poidełka i domki. To jednak nie wszystko. Do Okna Życia KTOZ trafił kolejny, już niestety dziesiąty królik - Oleander, który szuka nowego - odpowiedzialnego domu.

📢 Bikini Beach Party w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Szalona impreza w plenerze! Mamy ZDJĘCIA To była wyjątkowa, gorąca impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki tym razem bawili się w plenerze, w specjalnie przygotowanej letniej strefie, gdzie odbyła się impreza Bikini Beach Party. Na imprezowiczów czekały niespodzianki i konkursy z nagrodami. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA

Prasówka 18.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Trudna sytuacja na drogach. Zakorkowane ulice i wypadek tira na A4 Na autostradzie A4, na 422 kilometrze w kierunku Katowic doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Brak osób poszkodowanych. Wszystkie służby pracują na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Dodatkowo ulice Krakowa są sparaliżowane, a całe miasto stoi w korkach.

📢 Przyszłość Rybitw i Płaszowa w rękach mieszkańców i przedsiębiorców. Na razie mogą wypełnić ankietę. Chodzi o tzw. Manhattan Od września do listopada potrwają warsztaty partycypacyjne w sprawie budowy Nowego Miasta, czyli dzielnicy na terenach Płaszowa i Rybitw. W związku z tym do 15 września, za pośrednictwem ankiety, będą zbierane uwagi od mieszkańców Krakowa, które będą stanowić materiał do planowanych na jesień spotkań. 📢 Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce jest otwarta. Lepsze warunki dla ratowników i szybsza pomoc Dwie karetki pogotowia będą garażowały w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wieliczce. W poniedziałek, 17 lipca oficjalnie otwarto placówkę, która powstała przy ul. Powstania Styczniowego 6A niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Budowa z komplikacjami trwała od stycznia 2021 roku. Jest to wspólna inwestycja województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obiekt kosztował prawie 7,4 mln zł.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników. 📢 Puszcza Niepołomice. Oto drużyna na ekstraklasę. Przedstawiamy kadrę na sezon 2023/2024. Poznajcie piłkarzy Puszczy Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich.

📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura szuka pieszego z nagrania i czeka na wyniki sekcji zwłok czterech ofiar Nawet do miesiąca śledczy mogą czekać na wyniki badań toksykologicznych czterech ofiar wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. - Badania te odpowiedzą na pytanie czy w organizmach ofiar, w tym kierowcy, był alkohol lub środki odurzające - mówi Leszek Brzegowy, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Poszukiwany jest też pieszy widoczny na nagraniu miejskiego monitoringu. W nocy z piątku na sobotę (14 na 15 lipca) w wypadku w pobliżu Jubilatu w którym zginęły cztery osoby. 📢 Kraków. Pierwszy etap budowy Centrum Recyklingu w mieście bliski ukończenia Już w lipcu na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych zakończenie pierwszej fazy realizacji. Roboty wyburzeniowe, skuwanie i kruszenie prawie 9000 m3 starych, żelbetowych konstrukcji podziemnych oraz budowa tymczasowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilenia placu budowy. Tak rozpoczęły się prace przy realizacji nowego Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie.

📢 Kraków. Wielka inwestycja logistyczna przy lotnisku w Balicach Firma Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, rusza z budową City Logistics Kraków Airport II o wartości 34 mln euro, który położony będzie w sąsiedztwie Lotniska w Balicach – drugiego największego portu lotniczego w kraju. Inwestycja stanie się platformą m.in. do obsługi logistyki ostatniej mili czy e-commerce. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Wypadek w Krakowie. Wiadukt "poskładał" tira na Kurdwanowie. Utrudnienia w ruchu Ul. Podmokła na Kurdwanowie. Kolejne w ostatnim czasie starcie TIRa z wiaduktem. Naczepa auta złożyła się. Występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Wesoła w Krakowie. Z jednej strony budowa akademika, z drugiej ruiny, a co z parkiem przy Blich? Od lat mieszkańcy czekają na zagospodarowanie Wesołej. Zajęła się tym spółka miejska Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Niewiele jednak się wydarzyło. Kilka poszpitalnych budynków zostało wynajętych, kawałek starych zostało wyburzonych (choć nie do końca), postawiono kilka ławek. A miała być to inwestycja za miliony otwierająca ten wielki teren dla mieszkańców i turystów. Powiązana z zagospodarowaniem tereny pod nową estakada kolejową wzdłuż ulicy Blich. Na razie jednak mamy stagnację w temacie... Jedyne co postępuje to... budowa prywatnego akademika od strony ul. Grzegórzeckiej i Śniadeckich, połączonego z hotelem.

📢 Ratownicy ćwiczą na budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa. Inwestycja postępuje W poniedziałek 17 lipca na budowanej Północnej Obwodnicy Krakowa odbędą się ćwiczenia służb, strażaków, policji i jednostek pogotowia ratunkowego. Akcja zaplanowana jest przez GDDKiA w rejonie wschodniego portalu tunelu w Dziekanowicach na godz. 10. Tymczasem budowa tej ważnej inwestycji postępuje, choć nie na każdym odcinku efekty są takie same. Są miejsca gdzie jezdnie wyglądają już na skończone, a gdzie indziej dopiero trwają wykopy i przygotowywanie gruntu. 📢 Kolejny wielki sklep przy Galicyjskiej w budowie. Okolica EXPO Kraków zmienia się w wielkie centrum mieszkaniowo-handlowe Budowa jest na początkowym etapie, ale już widać rozmach inwestycji. To powstaje już siódmy w Krakowie sklep sieci Kaufland. Otwarcie ma nastąpić w przyszłym roku. Okolica ul. Galicyjskiej zmienia się radykalnie. Kiedyś stała tu samotna hala Expo Kraków, a w oddali widać było elektrociepłownię w Łegu. Z czasem wyrosły tu osiedla, kolejne są w budowie, powstał nowy układ komunikacyjny, a niedawno otwarto galerię handlową Atut. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Miss Polski 2023 wybrana na gali w Nowym Sączu. To Angelika Jurkowianiec z województwa opolskiego będzie nosić koronę. Co to były za emocje! Festiwal Piękna zakończył się w Nowym Sączu. W niedzielę, 16 lipca, odbył się 34 finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. Na scenie amfiteatru w Nowym Sączu zaprezentowały się 32 finalistki(po dwie reprezentantki każdego z województw), które ubiegały się o koronę i tytuł Najpiękniejszej Polki! Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Ilona Krawczyńska. Miss Polski została 26-letnia Angelika Jurkowianiec z woj. opolskiego. 📢 Kontrowersje wokół wycinki drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig: "Wzbudzanie lęku jest obrzydliwe" Można pokazać torowisko i powiedzieć, że tramwaj to tylko to torowisko, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest zakłamanie - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, z którym rozmawiamy o wycince drzew związanej z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic i towarzyszącym temu protestom.

📢 Nielegalne wyścigi pod Krakowem. Łączna kwota mandatów ponad 16 tys. zł Akcje krakowskiej drogówki przeciwko nielegalnym wyścigom. Praktycznie co weekend policja prowadzi działania mające na celu przeciwdziałania nielegalnym wyścigom i generowanym przez nie niebezpiecznymi sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie również przeprowadzili tego typ działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości. 📢 Niespodzianka będzie czekać na pasażerów nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostały zamontowane zielone wiaty przystankowe. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki. Plany są takie, by nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej została uruchomiona od września tego roku.

