Przegląd prasy 18.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie będzie nocna prohibicja. Radni zdecydowali. W sklepach nie kupimy alkoholu po północy”?

Prasówka Kraków 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie będzie nocna prohibicja. Radni zdecydowali. W sklepach nie kupimy alkoholu po północy Rada Miasta Krakowa podczas sesji 17 maja przegłosowała wprowadzenie w mieście nocnej prohibicji. Zakaz ma obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Była propozycja, by ograniczenia obowiązywały w godzinach od 23 do 6 rano, ale nie przeszła. Większość radnych nie była też za tym, by na terenie Dzielnicy I Stare Miasto alkoholu nie można było kupić w godzinach od 22 do 6.

📢 Duża zmiana: spółka Kraków 5020 rozstała się z rzecznikiem prasowym Filipem Szatanikiem. Dzień wcześniej ujawniono niewygodne zapisy rozmów Filip Szatanik - PR-owiec ostatnio pracujący jako rzecznik prasowy krytykowanej miejskiej spółki Kraków 5020 - stracił posadę. "Dzisiaj t.j 17.05.2023, wspólnie z moim pracodawcą - Kraków5020 podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. Uzgodniliśmy, że zarówno Spółka, jak i ja nie będziemy komentować tego faktu" - poinformował Szatanik w środę na Facebooku.

📢 Korki w Krakowie. Powodem deszcz, trudne warunki i wypadki. Ciężka środa na drogach Środa na krakowskich drogach to koszmar. Są trudne warunki drogowe, korki i wypadki. Z powodu ciągle padającego deszcze ruch samochodowy w Krakowie mocno spowolnił. W centrum tempo ślimacze, zakorkowana też autostrada A4. Nie pomagają też kolizje. Doszło do nich m.in. na Alejach Trzech Wieszczów, na Śliwiakam, a po godz. 18 na Giedroycia, gdzie samochód osobowy zderzył się z betoniarką.

Prasówka 18.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poszukiwany 24-latek, który zaginął w Krakowie. Jego życie może być zagrożone Jak poinformowała małopolska Policja, w Krakowie zaginął 24-letni Dominik Samek. 14 maja mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Swojemu współlokatorowi powiedział przy tym, że udaje się do swojej dziewczyny na ulicę Borsuczą. Na miejsce spotkania jednak nie dotarł. Dotąd nie powrócił także do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi czy znajomymi. Mężczyzna przyjmuje na stałe leki, w związku z czym jego życie może być zagrożone - podkreśla Policja.

📢 Kraków. Nastoletni kibole w Nowe Hucie uzbrojeni w maczety, pistolety na gaz i petardy W rejonie krakowskich Czyżyn policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy osób jadących tramwajem, którzy posiadali przy sobie niebezpieczne narzędzia. Według zgłoszenia, chwilę wcześniej miały one zakłócać porządek publiczny na terenie Nowej Huty. Najbardziej bulwersuje fakt, że w maczety wyposażeni byli... nastolatkowie. 📢 Małopolska narażona jest na powodzie błyskawiczne. Opady nie ustają, zwołano sztab kryzysowy. "Służby są w pełnej gotowości" Intensywne opady nie ustają, a trzeba pamiętać, że ukształtowanie terenu Małopolski sprawia, że region jest wyjątkowo narażony na tzw. powodzie błyskawiczne. Czasami wystarczy zaledwie kilka minut intensywnych opadów, by potoki zamieniły się w rwące rzeki. Dlatego też 17 maja odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była ocena zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim. Spotkanie odbyło się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Po posiedzeniu zaprezentowano także narzędzia, które IMGW wykorzystuje w swojej pracy.

📢 Kraków. Tak było na mityngu sportowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną W Szpitalu Babińskiego w Krakowie odbył się 22. mityng lekkoatletyczny, największy i posiadający najdłuższą tradycję jako wydarzenie sportowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. 📢 Pojedziemy bez opłat na krajowych autostradach. Co z odcinkiem A4 Kraków - Katowice? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Założenie jest takie, że od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Wciąż więc płatny będzie przejazd odcinkiem A4 Kraków - Katowice. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział jednak, że przejazd i tą trasa ma być darmowy. Rząd dał sobie na to do roku czasu.

📢 Kraków. Naprawili studzienkę tak, że... zrobiło się jezioro. Sklepy zalane. List od czytelnika "W imieniu wszystkich przedsiębiorców z ulicy Marii i Bolesława Wysłouchów 25 proszę o interwencje ws. notorycznie zalewanej drogi dojazdowej" - tak zaczyna się list naszego Czytelnika. Przesłał też nam zdjęcia, które pokazują jak droga zamieniła się w jezioro. Pogoda się nam popsuła, krakowianie dobrze pamiętają jakie skutki przynoszą ulewy i źle funkcjonujące studzienki. Czy władzom miasta w tym roku uda się zabezpieczyć Kraków przed podtopieniem? 📢 Pamiętasz kuchnie z PRL-u? Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy kojarzysz meble i sprzęty z lat 60. 70 i 80. Kultowy kredens, młynek i prodiż W PRL-u wnętrza kuchni Polaków często były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Nawet upolowanie w sklepie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało to jednak, żeby wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchniach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u.

📢 Radni miejscy krytycznie o finansach Krakowa. "Po nas choćby potop". Urzędnicy sami przyznają: dziura budżetowa jest duża i rośnie Na koniec kwietnia zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (nie wliczając obligacji) wyniosło ponad 2,2 mld zł. Gmina będzie spłacać ten dług do 2043 r. Radni wskazują, że to co robi miasto, to błędne koło. Chodzi o to, że zaciąga kolejne kredyty i pożyczki, by spłacać poprzednie. Miasto planuje też emisję obligacji, wartych 600 mln zł. - Władze Krakowa hołdują zasadzie: po nas choćby potop! - mówią radni.

📢 Krakowianin strzelał do psa z pistoletu. Później do jego właściciela Najpierw strzelał do psa, a potem do jego właściciela. 25-latek usłyszał zarzuty. Wieliccy policjanci zatrzymali 25- letniego mieszkańca Krakowa, który w ubiegłą sobotę, w rejonie Lasku Krzyszkowickiego oddał strzały z broni ASG najpierw w kierunku psa, a potem w kierunku jego 38-letniego właściciela. W wyniku tego zdarzenia, pokrzywdzony doznał obrażeń. Funkcjonariusze w mieszkaniu 25-latka zabezpieczyli pewne ilości marihuany, natomiast w samochodzie broń ASG. Zatrzymany usłyszał zarzuty, za które grożą mu 3 lata pozbawienia wolności.

📢 Kraków. Budowa S7. Wprowadzają ruch wahadłowy na ul. Petofiego. Zmiany w Zastowie i Łuczycach W czwartek 18 maja, ok. godz. 5 jezdnia na ul. Petofiego w Krakowie zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, na odcinku ok. 100 m od wiaduktu kolejowego do ul. Jagiełły. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a w razie potrzeby ręcznie. Ruch pieszych będzie tylko po południowej stronie ulicy (od strony torów). Taka organizacja ruchu związana jest z budową trasy S7, a dokładnie z przebudową wodociągu. Potrwa ok. 3 tygodnie. Zmian związanych z budową S7 na tym odcinku będzie jednak więcej. 📢 Kraków. Miecz, maczetę oraz inną broń przejęli od kiboli policjanci ze specgrupy Potężne uderzenie w gangi powiązane z pseudokibicami przeprowadzili funkcjonariusze specgrupy pod przewodnictwem CBŚP z udziałem policjantów z Krakowa i Rzeszowa. W śledztwie występuje 25 osób podejrzanych, kiboli, w tym Mariusz Z., Dominik K. „Dekaz”, Norbert R. „Stalin” oraz Michał L. „Lizak”, którzy usłyszeli zarzuty kierowania tym gangiem. Śledczy zarzucają podejrzanym m.in. przestępstwa narkotykowe, rozboje, wymuszenia rozbójnicze czy pobicia. Kibole ci są powiązani z gangiem, którym sterowała słynna Magdalena K. z Krakowa.

📢 Na operację zaćmy w Małopolsce czeka się średnio 40 dni. Można ją wykonać w 25 ośrodkach w regionie Średnio 40 dni - tyle czeka się w Małopolsce na zabieg usunięcia zaćmy To dziewięć razy krócej niż jeszcze w 2019 roku kiedy zabiegi były limitowane. Operację można wykonać już w 25 placówkach na terenie całego województwa. W ostatnim czasie Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł nowe umowy z lecznicami z Myślenic, Tuchowa i Nowego Targu. 📢 Małgorzata Siwek, konsultantka telefonu zaufania opowiada o problemach, z którymi mierzą się dzieci i młodzież Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, który przypada 17 maja to idealna okazja, by zwrócić uwagę na pracę konsultantów, którzy każdego dnia przeprowadzają wiele rozmów, które niejednokrotnie ratują zdrowie, a nawet życie najmłodszych. Małgorzata Siwek, konsultantka 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zwraca uwagę na ogromny problem, z którym podczas rozmów spotyka się praktycznie każdego dnia. Mowa tutaj o poczuciu samotności, z którym dzieci nie są w stanie sobie poradzić.

📢 Autor czytelniczego hitu "Zanim wystygnie kawa" przyjechał do Krakowa Toshikazu Kawaguchi zdobył szturmem serca polskich czytelników opowieścią o tokijskiej kawiarni, w której można się cofnąć w czasie. W ciągu pół roku jego książka "Zanim wystygnie kawa" sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, w bibliotekach trzeba się zapisywać, by móc ją przeczytać. Autor w ramach swojej promocyjnej trasy związanej z ukazaniem się na rynku kolejnego tomu opowieści, odwiedził Kraków. Na spotkaniu z Toshikazu Kawaguchim pojawiły się tłumy czytelników. 📢 Północ Krakowa wielkim placem budowy: 29 Listopada, Opolska i tramwaj, Trasa Wolbromska Północ Krakowa to aktualnie wielki plac budowy. Rozbudowa al. 29 Listopada, Przebudowa Opolskiej i budowa nowe linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górka Narodowa, a do tego budowa Trasy Wolbromskiej. Co się dzieje obecnie na tych inwestycjach? Przeczytajcie i zobaczcie zdjęcia.

📢 Znany krakowski lekarz wystawiał fałszywe L4. ZUS stracił przez to 600 tys. złotych Do Sądu Okręgowego w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko 40 osobom. Głównym oskarżonym jest znany krakowski ginekolog-położnik: 52-letni Wojciech P. Lekarz w swoim gabinecie w Krakowie i Gdowie wystawił co najmniej 130 fałszywych zwolnień lekarskich. 📢 Doktorantki Politechniki Krakowskiej zaprezentowały wynalazki w Genewie. Mają srebrny medal Przedstawicieli Politechniki Krakowskiej nie zabrakło na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Dwie doktorantki, Dagmara Słota i Magdalena Bańkosz za zaprezentowanie tam wynalazku dotyczącego biomateriału na implanty kości otrzymały srebrny medal. Panie mogły przedstawić wynalazek w Genewie dzięki wygranej Dagmary Słoty w XIII Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca".

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila